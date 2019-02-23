LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek

Mobil bölümü halen zarar ediyor olsa da LG pazarda faaliyetlerine devam ediyor. MWC 2019 fuarında G8 ThinQ amiral gemisinin yanında ilk 5G telefonu olacak V50 ThinQ modeli de tanıtılacak. Modele ilginç bir aksesuar eşlik ediyor.

İkinci ekran deneyimi

Son dönemin yükselen trendi katlanabilen akıllı telefon teknolojilerinde şimdilik yer almayacağını açıklayan LG bununla birlikte aksesuar tarafında nabız yoklamayı tercih edecek gibi. LG V50 ThinQ bu açıdan ikinci bir ekran aksesuarı barındırıyor.

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Firmanın yayınladığı tanıtım görselinde aksesuar tarzında telefona tutturulmuş ikinci bir ekran görülüyor. ZTE Axon M modelinden hatırlayacağımız bir tasarım barındırdığı anlaşılan aksesuar e-mürekkep ekran tarzında olabilir veya standart bir dokunmatik ekran da barındırabilir.

Aksesuar ekran daha önce de dile getirilmişti. Galaxy Fold gibi aşırı pahalı konseptler yerine bu tarz aksesuarlar ile kullanıcılar benzer bir deneyim yaşayabilirler. LG de bunu amaçlıyor.

5G destekli olduğu için LG V50 ThinQ modeli çok sınırlı bir bölgeye hitap edecek. İlk etapta ABD’li Sprint operatörü tarafından satışa sunulacağı ifade ediliyor. Telefonda Snapdragon 855 yonga seti ve 4000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Aksesuar LG G8 ThinQ ile de uyumlu olacak mı bilinmiyor.