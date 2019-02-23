Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefonlarında küçük bir ikinci ekrana yer veren LG şimdi de aksesuar tarzında büyük bir ikinci ekran sunuyor. Aksesuar LG V50 ThinQ için sunulacak.
2 ay
3,8b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil bölümü halen zarar ediyor olsa da LG pazarda faaliyetlerine devam ediyor. MWC 2019 fuarında G8 ThinQ amiral gemisinin yanında ilk 5G telefonu olacak V50 ThinQ modeli de tanıtılacak. Modele ilginç bir aksesuar eşlik ediyor.

İkinci ekran deneyimi

Son dönemin yükselen trendi katlanabilen akıllı telefon teknolojilerinde şimdilik yer almayacağını açıklayan LG bununla birlikte aksesuar tarafında nabız yoklamayı tercih edecek gibi. LG V50 ThinQ bu açıdan ikinci bir ekran aksesuarı barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı"

Firmanın yayınladığı tanıtım görselinde aksesuar tarzında telefona tutturulmuş ikinci bir ekran görülüyor. ZTE Axon M modelinden hatırlayacağımız bir tasarım barındırdığı anlaşılan aksesuar e-mürekkep ekran tarzında olabilir veya standart bir dokunmatik ekran da barındırabilir.

Aksesuar ekran daha önce de dile getirilmişti. Galaxy Fold gibi aşırı pahalı konseptler yerine bu tarz aksesuarlar ile kullanıcılar benzer bir deneyim yaşayabilirler. LG de bunu amaçlıyor.

5G destekli olduğu için LG V50 ThinQ modeli çok sınırlı bir bölgeye hitap edecek. İlk etapta ABD’li Sprint operatörü tarafından satışa sunulacağı ifade ediliyor. Telefonda Snapdragon 855 yonga seti ve 4000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Aksesuar LG G8 ThinQ ile de uyumlu olacak mı bilinmiyor.


https://www.phonearena.com/news/LG-V50-ThinQ-5G-attachable-display_id113939 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qoqoCAN 2 ay
TİN KÜ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 2 ay
onun yerine yedek ekran versin daha makbule geçer:d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tttahmettt 2 ay
Aksesuar işi telefona özel olunca tutmuyor. Bana göre ölü yatırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halim5525 2 ay
Lg batarya konusunda ilerleme kaydetmiş kıyamet yakındır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 ay
LG bu aksesuarlarla kafayı bozmuş. Kesin LG G5'te yaptığı gibi parayla satmaya çalışır sonra yine elinde patlar.
Arkadaşım git LG G2'de yaptığın gibi en iyi işlemcilerden biriyle (mesela 845) uygun fiyatlı bir telefon çıkar oldu bitti gitti işte ne böyle antin kuntin işlerle uğraşıp duruyorsun hala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Nvidia GeForce GTX 1650 sızdırıldı 2 ay Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu 2 ay Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir 2 ay 2si1 | Ya bu işi yapmasaydık? 2 ay Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor? 2 ay Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak 2 ay Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu 2 ay 10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim 2 ay Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? 2 ay Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti 2 ay Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü 2 ay Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı 2 ay Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı 2 ay WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu 2 ay Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak 2 ay Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı 2 ay OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak 2 ay Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu 2 ay Crucial BX500 SSD serisine 960GB takviyesi 2 ay 6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek Sonraki Transcend yeni taşınabilir SSD modellerini duyurdu 2 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı 2 ay Nokia 6 için Android Pie güncellemesi yayınlandı 2 ay Fortnite, 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip Dünya Kupası etkinliği düzenleyecek 2 ay Xbox One X ile 4K HDR Metro Exodus - İlk 30 Dakika 2 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı 2 ay Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı 2 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı 2 ay The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler 2 ay Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir 2 ay LG G8 ThinQ modelinde kullanılacak 3D ToF sensör detaylandı 2 ay Intel oyunculardan grafik çalışmaları için geri bildirim istiyor 2 ay Corsair tek RAM modülüne 12 adreslenebilir LED sığdırıyor 2 ay Bu uygulamalar internetinizi sömürüyor olabilir 2 ay Yeni Peugeot 208'in tasarımı ortaya çıktı 2 ay Realme 3, Helio P70 yonga seti ile birlikte 4 Mart tarihinde tanıtılacak 2 ay Chrome tarayıcısına "Odak Modu" geliyor 2 ay Apple, iPhone uyumlu kredi kartı üretecek 2 ay ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme 2 ay ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim