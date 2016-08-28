Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması

Yayınlanmasıyla birlikte tüm dünyada çılgınlık haline gelen Pokemon Go başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken güzel fikirlerin doğmasına da katkı sağlıyor. Buna en güzel örnek olarak Belçika’da yaşayan öğretmeni göstersek sanıyoruz ki yanılmayız.

Kısa süre önce kütüphanesini düzenlerken kitaplar için artık yer kalmadığını fark eden öğretmen sorunu ortadan kaldıracak sıra dışı bir fikir geliştiriyor. Öyle ki Pokemon Go’nun popülerliğini kitaplara uyarlamaya karar veren eğitimci, Pokemon’ların değil kitapların avlandığı oyunuyla adeta yepyeni bir akım başlatıyor.

Pikachu'nun değil Lev Tolstoy'un peşinde koşuyorlar

Kütüphaneye eklemek üzere aldığı kitapları şehrin belirli yerlerine koyarak fotoğraflarını "Kitap Avcıları" (Chasseurs de livres) ismini verdiği Facebook grubunda paylaşan öğretmen, böylelikle kitap kurtlarına alternatif eğlence yöntemi sunmayı başarıyor. Kitabı bulan kişi aynı yere kendi kitaplarından bırakıyor ve böylelikle döngü sağlanmış oluyor. Üstelik yağmura karşı poşet dosya ile korunan kitaplara dileyenler mesaj ve iletişim bilgilerini de ekleyerek yeni sosyal çevre edinebiliyorlar.

50 binden fazla üyeye ulaşmayı başaran gruptaki kullanıcılar da oyundan fazlasıyla memnun. Kitap peşinde koşarken hem spor yaptıklarını hem de birbirinden değerli eserleri okuma fırsatı yakaladıklarını belirten kitap tutkunları, giderek tüm şehirlere yayılmaya devam ediyorlar. Girişimci öğretmenin şu anki en büyük hayali ise projesini mobil uygulamaya dönüştürebilmek.