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Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması

Pokemon Go’nun global çaptaki başarısından ilham alan Belçikalı öğretmen, Pokemon yerine kitapların avlandığı sıra dışı oyunuyla ülke çapında yepyeni bir akım başlattı.
2 yıl
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16
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yayınlanmasıyla birlikte tüm dünyada çılgınlık haline gelen Pokemon Go başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken güzel fikirlerin doğmasına da katkı sağlıyor. Buna en güzel örnek olarak Belçika’da yaşayan öğretmeni göstersek sanıyoruz ki yanılmayız.
Kısa süre önce kütüphanesini düzenlerken kitaplar için artık yer kalmadığını fark eden öğretmen sorunu ortadan kaldıracak sıra dışı bir fikir geliştiriyor. Öyle ki Pokemon Go’nun popülerliğini kitaplara uyarlamaya karar veren eğitimci, Pokemon’ların değil kitapların avlandığı oyunuyla adeta yepyeni bir akım başlatıyor.

Pikachu'nun değil Lev Tolstoy'un peşinde koşuyorlar 

Kütüphaneye eklemek üzere aldığı kitapları şehrin belirli yerlerine koyarak fotoğraflarını "Kitap Avcıları" (Chasseurs de livres) ismini verdiği Facebook grubunda paylaşan öğretmen, böylelikle kitap kurtlarına alternatif eğlence yöntemi sunmayı başarıyor. Kitabı bulan kişi aynı yere kendi kitaplarından bırakıyor ve böylelikle döngü sağlanmış oluyor. Üstelik yağmura karşı poşet dosya ile korunan kitaplara dileyenler mesaj ve iletişim bilgilerini de ekleyerek yeni sosyal çevre edinebiliyorlar.
50 binden fazla üyeye ulaşmayı başaran gruptaki kullanıcılar da oyundan fazlasıyla memnun. Kitap peşinde koşarken hem spor yaptıklarını hem de birbirinden değerli eserleri okuma fırsatı yakaladıklarını belirten kitap tutkunları, giderek tüm şehirlere yayılmaya devam ediyorlar. Girişimci öğretmenin şu anki en büyük hayali ise projesini mobil uygulamaya dönüştürebilmek.

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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina


Mr. Jingles

Bizim ülkede yapılsa kitabı yerinde bulamazlar.


Amaç o zaten. İlk gelen alır.

O anlamda dememiş. Burası Türkiye. Bıraksalar 1 tane kitap kalmaz. Onları toplayıp satarlar...
simbolminaMr. JinglesBizim ülkede yapılsa kitabı yerinde bulamazlar.Amaç ...
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surfer 2 yıl
bizde olsa kağıt toplayıcıları anında icabına bakar :)
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
Güzelim ülkemde terörden kitap okumaya fırsat verilmiyor ki...
Terörü yıllardır ülkemize salan bu ve benzeri ülkelerde zaten hep sürdürülen reklamlar bunlar...
Ülkemin öğretmeni bunu yapsa maalesef fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatılır...
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SilverNitrate 2 yıl
Bizde toplayıp çekirdek külahı yaparlar
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Zuko 2 yıl
Müthiş bir şey bence. Alnından öpmek lazım o öğretmeni.
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津波 2 yıl
Arkadaş bi karar verin bu oyun batıyor mu çıkıyor mu! Bir konu açılıyor rekorlar alt üst olmuş, bi konu açılıyor rüzgar terse esmiş, bi konu açılıyor kârı şu kadar, bir konu açılıyor ilgiyi kaybediyor falan. Allak bullak oldum, tutuyorsa tutsun tutmuyorsa batsın gitsin artık
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ThêRev.SuLLivan 2 yıl Zuko
Katılıyorum
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kaazto28 2 yıl
Aklıma, küçüklüğümüzde oynadığımız kemer saklama oyunu geldi.
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AdiqeCaLe 2 yıl kaazto28
kaazto28

Aklıma, küçüklüğümüzde oynadığımız kemer saklama oyunu geldi.

Yağlı kayış.
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Mr. Jingles 2 yıl
Bizim ülkede yapılsa kitabı yerinde bulamazlar.
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simbolmina 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Bizim ülkede yapılsa kitabı yerinde bulamazlar.


Amaç o zaten. İlk gelen alır.
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sis651 2 yıl
Kitaplarla geocaching yapıyorlarmış işte.
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