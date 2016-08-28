Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak

Haber Editörü
Her ne kadar -Google gibi- daha çok arama motoru olarak ön plana çıksa da geniş bir hizmet ağına sahip Baidu’nun en önemli yatırımlarının başında otonom sürüş teknolojileri geliyor. Uzun süredir bu alanda yoğun mesai harcayan Çinli şirket, yakın zamanda Ford ile ortaklığa giderek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için LIDAR sensör üreticisi Velodyne’a 150 milyon dolar yatırımda bulunacağını açıklamıştı.
Daha önce yazılım desteği veren Samsung'la da ortak çalışma yürüten Baidu, 2015 yılının sonunda BMW 3 Series Gran Turismo ile gerçekleştirilen otonom sürüş testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu. Gelen son bilgilere göre tamamen elektrikli yeni aracında sona gelindiğini ifade eden Çinli üretici 2018 yılında yollara çıkacağını müjdeledi.
Proje için Chery‘nin modifiye edilmiş elektrikli EQ modelini kullanan Baidu, rakibi Google’ın aksine sadece belirli rotalar üzerinde hizmet verecek. Hem bu yüzden hem de maksimum sürüş güvenliği için güzergah boyunca yer alan trafik ışıklarının, kaldırımların, uyarı levhalarının konumlarını ve yüksekliklerini sisteme giren mühendisler, 30 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını dile getiriyorlar. 2018 yılında tamamen elektrikli otonom aracıyla yollarda boy göstermeyi hedefleyen Baidu şimdilik net bir tarih vermekten uzak duruyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: Birde üniversitelerimizde uzaktan kumandalı oyuncak arabadan bozma araç ürettirmeye çalışacaklarına, otonom sürüş yazılımı geliştirmelerine destek olarak çağa ayak uydurmalarını sağlasalar keşke...
Her aracın tasarımı farklı, düşününce bir otobüs ile bir arabanın yazılımı aynı olamaz. Bu yüzden her araca özel yazılım yazılması gerekiyor.
Ha tabii ki de temel algoritmalar benzer şekilde firmalar tarafından kullanılıyor.
Uzaktan kumandalı bozma... ,Elektrikli araçlardan bir tane de biz yaptık(bütün bir yılımızı araştırma ve geliştirme süreciyle geçirdiğimizi söyleyebilirim) yakın zamanda daha da geliştirerek otonom algoritmaları eklemeyi planlıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bir kaç üniversite daha uğraşıyor bu konu ile.