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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak

Otonom araçlara yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Çinli teknoloji devi Baidu, tamamen elektrikli yeni otonom aracının 2018 yılında yollara çıkacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her ne kadar -Google gibi- daha çok arama motoru olarak ön plana çıksa da geniş bir hizmet ağına sahip Baidu’nun en önemli yatırımlarının başında otonom sürüş teknolojileri geliyor. Uzun süredir bu alanda yoğun mesai harcayan Çinli şirket, yakın zamanda Ford ile ortaklığa giderek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için LIDAR sensör üreticisi Velodyne’a 150 milyon dolar yatırımda bulunacağını açıklamıştı.
Daha önce yazılım desteği veren Samsung'la da ortak çalışma yürüten Baidu, 2015 yılının sonunda BMW 3 Series Gran Turismo ile gerçekleştirilen otonom sürüş testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu. Gelen son bilgilere göre tamamen elektrikli yeni aracında sona gelindiğini ifade eden Çinli üretici 2018 yılında yollara çıkacağını müjdeledi.
Proje için Chery‘nin modifiye edilmiş elektrikli EQ modelini kullanan Baidu, rakibi Google’ın aksine sadece belirli rotalar üzerinde hizmet verecek. Hem bu yüzden hem de maksimum sürüş güvenliği için güzergah boyunca yer alan trafik ışıklarının, kaldırımların, uyarı levhalarının konumlarını ve yüksekliklerini sisteme giren mühendisler, 30 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını dile getiriyorlar. 2018 yılında tamamen elektrikli otonom aracıyla yollarda boy göstermeyi hedefleyen Baidu şimdilik net bir tarih vermekten uzak duruyor.

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kadirirdem 3 yıl
Tesla'dan sonra ikinci olarak piyasa'ya çıkacak olan elektrikli arabası bu olacak galiba...
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tobepeople 3 yıl
Hacettepe Ünv.'de yapmıştı destek bulamadı iptal edildi. Ancak kimse paylaşmak istemez otonom araçları yarım yamalak olduğunda çok fazla kaza olacak ve o marka bbitecek amaç bu zaten şuan da tüm firmaların yapması gereken otonom araç üretmek ve listede yer edinmek. Belirli bir zaman sonra tüm araçlar elektrikli olacak o zaman kimse diğer araçların yüzüne bile bakmayacak şuan da akıllı telefon kullanan kişi sayısına bak bir de eski model kullanlara bak aynı bunun gibi olacak ileride de...
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Kefelon 3 yıl
Keşke otonom araçlar içinde ortak bir yazılım olsa. Herkes kendi yazılımını geliştirmeye uğraşıyor şuanda. Android gibi herkesin kullanımına açık bir yazılımı ortaklaşa geliştirip her otonom araca yükleyebilseler daha hoş olur.

Edit: Birde üniversitelerimizde uzaktan kumandalı oyuncak arabadan bozma araç ürettirmeye çalışacaklarına, otonom sürüş yazılımı geliştirmelerine destek olarak çağa ayak uydurmalarını sağlasalar keşke...
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CooL_ROMEO 3 yıl Kefelon
Kefelon

Keşke otonom araçlar içinde ortak bir yazılım olsa. Herkes kendi yazılımını geliştirmeye uğraşıyor şuanda. Android gibi herkesin kullanımına açık bir yazılımı ortaklaşa geliştirip her otonom araca yükleyebilseler daha hoş olur.

Edit: Birde üniversitelerimizde uzaktan kumandalı oyuncak arabadan bozma araç ürettirmeye çalışacaklarına, otonom sürüş yazılımı geliştirmelerine destek olarak çağa ayak uydurmalarını sağlasalar keşke...

Her aracın tasarımı farklı, düşününce bir otobüs ile bir arabanın yazılımı aynı olamaz. Bu yüzden her araca özel yazılım yazılması gerekiyor.
Ha tabii ki de temel algoritmalar benzer şekilde firmalar tarafından kullanılıyor.

Uzaktan kumandalı bozma... ,Elektrikli araçlardan bir tane de biz yaptık(bütün bir yılımızı araştırma ve geliştirme süreciyle geçirdiğimizi söyleyebilirim) yakın zamanda daha da geliştirerek otonom algoritmaları eklemeyi planlıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla bir kaç üniversite daha uğraşıyor bu konu ile.
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