Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak

Baidu’nun en önemli yatırımlarının başında otonom sürüş teknolojileri geliyor. Uzun süredir bu alanda yoğun mesai harcayan Çinli şirket, yakın zamanda Ford ile ortaklığa giderek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için LIDAR sensör üreticisi Velodyne’a Her ne kadar -Google gibi- daha çok arama motoru olarak ön plana çıksa da geniş bir hizmet ağına sahip’nun en önemli yatırımlarının başındageliyor. Uzun süredir bu alanda yoğun mesai harcayan Çinli şirket, yakın zamanda Ford ile ortaklığa giderek üretim maliyetlerinin düşürülmesi için LIDAR sensör üreticisi Velodyne’a 150 milyon dolar yatırımda bulunacağını açıklamıştı.

2018 yılında yollara çıkacağını müjdeledi. Daha önce yazılım desteği veren Samsung'la da ortak çalışma yürüten Baidu, 2015 yılının sonunda BMW 3 Series Gran Turismo ile gerçekleştirilen otonom sürüş testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu. Gelen son bilgilere göre tamamen elektrikli yeni aracında sona gelindiğini ifade eden Çinli üreticiyollara çıkacağını müjdeledi.

Proje için Chery‘nin modifiye edilmiş elektrikli EQ modelini kullanan Baidu, rakibi Google’ın aksine sadece belirli rotalar üzerinde hizmet verecek. Hem bu yüzden hem de maksimum sürüş güvenliği için güzergah boyunca yer alan trafik ışıklarının, kaldırımların, uyarı levhalarının konumlarını ve yüksekliklerini sisteme giren mühendisler, 30 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını dile getiriyorlar. 2018 yılında tamamen elektrikli otonom aracıyla yollarda boy göstermeyi hedefleyen Baidu şimdilik net bir tarih vermekten uzak duruyor.