Belkin'den Bluetooth ve NFC desteği sunan kablosuz ses alıcısı

Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlara yönelik aksesuarlar geliştiren Belkin, Bluetooth ve NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojilerini destekleyen kablosuz ses alıcısını 59.99$'lık fiyat etiketiyle yurtdışında piyasaya sürdü. Akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı veya tabletinizde severek dinlediğiniz müzikleri, bu cihaz aracılığıyla evinizdeki ses sisteminize kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz.

Belkin'in kablosuz ses alıcısının hemen arka yüzünde sırasıyla koaksiyel ses çıkışı (dijital), optik ses çıkışı (dijital), 3.5 mm AUX ses çıkışı (analog) ve adaptör girişi bulunuyor. Ses sisteminizin, bahsettiğimiz ses çıkışlarından herhangi bir tanesiyle bağlantısını sağlıyorsunuz. Ayarlarıyla beraber 8 farklı cihazı hafızasında tutabilen ses alıcısı, Bluetooth bağlantısı sayesinde 10 metre kadar kapsama alanına sahip.

Akıllı telefonunuz, hem NFC çipini hem de Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' veya daha üzeri bir sürümünü bünyesinde barındırıyorsa, anlık eşleştirme işlemi için akıllı telefonunuzu, ses alıcısına temas ettirmeniz yeterli. Eğer akıllı telefonunuzun kullandığı mobil işletim sistemi Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' ise bu özellikten faydalanabilmek adına ''Belkin BT'' uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.



http://www.belkin.com/us/G3A2000-Belkin/p/P-G3A2000?q=::categoryPath:/Web/WSENT/WSENTHAA/WSENTHAABTMR