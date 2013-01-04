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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belkin'den Bluetooth ve NFC desteği sunan kablosuz ses alıcısı

6 yıl
1,9b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Belkin'den Bluetooth ve NFC desteği sunan kablosuz ses alıcısı
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Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlara yönelik aksesuarlar geliştiren Belkin, Bluetooth ve NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojilerini destekleyen kablosuz ses alıcısını 59.99$'lık fiyat etiketiyle yurtdışında piyasaya sürdü. Akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı veya tabletinizde severek dinlediğiniz müzikleri, bu cihaz aracılığıyla evinizdeki ses sisteminize kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz.
Belkin'in kablosuz ses alıcısının hemen arka yüzünde sırasıyla koaksiyel ses çıkışı (dijital), optik ses çıkışı (dijital), 3.5 mm AUX ses çıkışı (analog) ve adaptör girişi bulunuyor. Ses sisteminizin, bahsettiğimiz ses çıkışlarından herhangi bir tanesiyle bağlantısını sağlıyorsunuz. Ayarlarıyla beraber 8 farklı cihazı hafızasında tutabilen ses alıcısı, Bluetooth bağlantısı sayesinde 10 metre kadar kapsama alanına sahip.
Akıllı telefonunuz, hem NFC çipini hem de Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' veya daha üzeri bir sürümünü bünyesinde barındırıyorsa, anlık eşleştirme işlemi için akıllı telefonunuzu, ses alıcısına temas ettirmeniz yeterli. Eğer akıllı telefonunuzun kullandığı mobil işletim sistemi Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' ise bu özellikten faydalanabilmek adına ''Belkin BT'' uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.
Belkin'den Bluetooth ve NFC desteği sunan kablosuz ses alıcısı
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http://www.belkin.com/us/G3A2000-Belkin/p/P-G3A2000?q=::categoryPath:/Web/WSENT/WSENTHAA/WSENTHAABTMR Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Bu Ürün İle Bluetooth Kulaklığımın,Mikrofon'undan Konuştuğun Ses'i Harici ses Sisteminden Duyabilir miyim.
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DH Misafiri 6 yıl
iPhone 'lar ile kullanılabiliyor mu ? Android 'den bahsedilmiş sürekli !?
1 Yanıt Yanıtla
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..Knight.. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iPhone 'lar ile kullanılabiliyor mu ? Android 'den bahsedilmiş sürekli !?

iPhone, iPad ve iPod Touch'ta Bluetooth özelliği bulunduğu için kullanılabilir.
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