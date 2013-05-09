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BenQ, üzerinde iPhone ve iPod bağlantı yuvası bulunan yeni projektör modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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BenQ, üzerinde iPhone ve iPod bağlantı yuvası bulunan yeni projektör modelini duyurdu

Farklı ihtiyaçlar için ürettiği birçok projektör modeli ile piyasada yer alan BenQ,  üzerinde iPhone ve iPod yuvası bulunan yeni projektör modelini duyurdu.
Joybee GP3 ismine sahip ve firmanın Joybee GP2 modelinin yerine hazırlanan projektör, öncelikle üzerinde yer alan iPhone ve iPod (30-pin) yuvası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bağlanan iOS cihazlar içerisinde yer alan farklı içerikleri direkt olarak yansıtabilen ve ufak boyutları ile oldukça taşınabilir bir yapıda olan Joybee GP3,  teknik olarak 300 ANSI parlaklığa, DLP görüntüleme teknolojisine, 1280x800 piksel çözünürlüğe, 10000:1 kontrast oranına ve 1.07 milyar renk gösterebilme kapasitesine sahip.
160-inç boyutunda görüntü sunan cihaz, 2W dahili SRS WOW HD hoparlörleri ile kısa mesafelerde harici ses sistemine ihtiyaç duymuyor. DLNA desteği ve dahili bataryası ile kablosuz olarak kullanım imkanı da veren BenQ Joybee GP3, USB ve SD hafıza kartı yuvaları üzerinden bağlanan cihazlardan da görüntü oynatımına izin verebiliyor.
 
BenQ, üzerinde iPhone ve iPod bağlantı yuvası bulunan yeni projektör modelini duyurdu
13.97cm x 9.4cm x 12.95cm boyutlara ve 1.04kg ağırlığa sahip olarak hazırlanmış olan ve normal modda 20,000, ekonomik modda ise 30,000 saat ampul ömrü sunabilen projektör, ayrıca HDMI, RCA, ses, kulaklık, D-Sub gibi bağlantı seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor.
BenQ tarafından geliştirilen Joybee GP3, önümüzdeki ay içerisinde satışa çıkıyor. Cihazın fiyat hakkında ise bir açıklama yapılmış değil.

http://www.benq.com/news/4349/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bana dalmayacağınıza söz verirseniz bir soru sormak istiyorum:
İOS nedir? VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNN!!!
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gokooo 6 yıl
o yuvaya ipad nasıl oturtulacak çok merak ediyorum şu yeni lightinin çeviriciden de verseler bari yanında madem 30pin yaptılar
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wozniak 6 yıl
umut_baris
Tasarım harika olmuş. Ama ios cihazımız yok.

Seninde haberde okuduğun :) gibi ios zorunlu değil.
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umut_baris 6 yıl wozniak
wozniak

umut_baris

Tasarım harika olmuş. Ama ios cihazımız yok.


Seninde haberde okuduğun :) gibi ios zorunlu değil.

Sırf apple uyumluluğu nedeniyle kafadan fiyat artıyor zaten.
Neden o kadar para vereyim?
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umut_baris 6 yıl
Tasarım harika olmuş. Ama ios cihazımız yok.
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