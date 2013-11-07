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Benzerlerinden tasarımıyla ayrılan yeni hava durumu uygulaması: Vader

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Benzerlerinden tasarımıyla ayrılan yeni hava durumu uygulaması: Vader
Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch için hazırlanan en yeni hava durumu uygulamalarından Vader, benzerlerinden farklı tasarım yapısıyla ayrılıyor.
Vicente Borrell adlı geliştirici tarafından hazırlanan Vader, genel olarak oldukça sade hazırlanmış bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor. Belirlenen bölgelerin 24 saatlik hava durumu bilgilerini "devrimci" tasarım olarak nitelendirilen yuvarlık yapısıyla gösteren ve basit çevirme hareketleriyle kontrol edilebilen uygulama, aynı zamanda alt tarafından haftalık bilgi de sağlayabiliyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı temayla geliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen hava durumu uygulaması Vader'e buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id730151690?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
android de saat şeklinde hava durumunu gösteren [eweather hd] uygulaması var yıllardır :) bunlar uyuyor mu yoksa milleti enayi mi sanıyorlar
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akmac 6 yıl
Yahoo'nun harika bir uygulaması varken gereksiz.
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WB 6 yıl
Bir hava durumu uygulamasinin ucretli olmasina anlam veremiyorum, en nihayetinde havadan haber veriyosun, madem para kazanmak istiyorsun emegini farkli bir uygulamaya harcasaydinya
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