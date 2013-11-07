Benzerlerinden tasarımıyla ayrılan yeni hava durumu uygulaması: Vader

Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch için hazırlanan en yeni hava durumu uygulamalarından Vader, benzerlerinden farklı tasarım yapısıyla ayrılıyor.

Vicente Borrell adlı geliştirici tarafından hazırlanan Vader, genel olarak oldukça sade hazırlanmış bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor. Belirlenen bölgelerin 24 saatlik hava durumu bilgilerini "devrimci" tasarım olarak nitelendirilen yuvarlık yapısıyla gösteren ve basit çevirme hareketleriyle kontrol edilebilen uygulama, aynı zamanda alt tarafından haftalık bilgi de sağlayabiliyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı temayla geliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen hava durumu uygulaması Vader'e buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id730151690?mt=8