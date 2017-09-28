Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dün önemli bir açıklamaya imza atmış ve geçtiğimiz yıldan beri, ülke genelinde, kesintisiz olarak uygulanan yaz saati uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Kurul karar metninde yaz saati uygulamasının istisna olduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun bu uygulamayı kalıcı hale getirme yetkisinin olmadığını kaydetmişti. Bugün Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise ''uygulamanın aynı istikamette devam edeceğini'' açıkladı.



''Türkiye'ye büyük katkı sağladı'' Yaz saati uygulamasının Türkiye'ye büyük katkı sağladığını vurgulayan Berat Albayrak, yaz saati uygulaması ile geçen yıl enerji bağlamında 540 milyon liralık tasarruf sağlandığını açıkladı. Yaz saati uygulamasının katkılarını araştırmak için İTÜ ile çalıştıklarını kaydeden Albayrak, Danıştay'ın aldığı kararla ilgili olarak da "Danıştay'ın dünkü kararını açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili olarak düzenleme yapılacak.'' ifadelerini kullandı. Konun kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili teknik bir konu olduğunu dile getiren Albayrak, birkaç gün içerisinde usulle ilgili düzenlemelerin yapılacağını ve yaz saati uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Danıştay tarafından 14 Eylül'de oyçokluğu ile alınan ve dün açıklanan kararın ardından kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren gerekli düzenlemelerin yapılması ve yürütmenin durdurulması için 30 günlük bir süre bulunuyor.