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Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek

Danıştay Türkiye genelinde, sürekli olarak uygulanan yaz saati uygulamasını durdurma kararı almıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise ''Yaz saati uygulamasına devam edilecek'' dedi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Berat Albayrak'tan yaz saati açıklaması: Aynı istikamette devam edecek
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dün önemli bir açıklamaya imza atmış ve geçtiğimiz yıldan beri, ülke genelinde, kesintisiz olarak uygulanan yaz saati uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Kurul karar metninde yaz saati uygulamasının istisna olduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun bu uygulamayı kalıcı hale getirme yetkisinin olmadığını kaydetmişti. Bugün Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise ''uygulamanın aynı istikamette devam edeceğini'' açıkladı.


''Türkiye'ye büyük katkı sağladı'' 

Yaz saati uygulamasının Türkiye'ye büyük katkı sağladığını vurgulayan Berat Albayrak, yaz saati uygulaması ile geçen yıl enerji bağlamında 540 milyon liralık tasarruf sağlandığını açıkladı. Yaz saati uygulamasının katkılarını araştırmak için İTÜ ile çalıştıklarını kaydeden Albayrak, Danıştay'ın aldığı kararla ilgili olarak da "Danıştay'ın dünkü kararını açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili olarak düzenleme yapılacak.'' ifadelerini kullandı. Konun kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili teknik bir konu olduğunu dile getiren Albayrak, birkaç gün içerisinde usulle ilgili düzenlemelerin yapılacağını ve yaz saati uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Danıştay tarafından 14 Eylül'de oyçokluğu ile alınan ve dün açıklanan kararın ardından kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren gerekli düzenlemelerin yapılması ve yürütmenin durdurulması için 30 günlük bir süre bulunuyor.

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ugacomtr 1 yıl en beğenilen
kim ne karar alırsa alsın bizim dedigimiz olacak diyor. kısacası bizim borumuz ötüyor biz ne dersek o olur danıştay da kimmiş aldıgı kararlar bizi ırgalamaz diyor.
kim ne karar alırsa alsın bizim dedigimiz olacak diyor. kısacası bizim borumuz ötüyor biz ne dersek o olur danıştay da kimmiş aldıgı kararlar bizi ırgalamaz diy...
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1 Yanıt Yanıtla +149
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jerry smith 1 yıl
Sözde en son hukuk devletiydi türkiye kutlayın eserinizi akseverler.
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FRAPS_TR 1 yıl
Artık hukuku ve mahkeme kararlarınıda takmaz oldular.Sonrada halkın mahkemeye ve devlete saygı duymasını istiyorlar.

Bir diğeri çıkar ben anayasayı tanımıyorum der , sahte diplomayla ülke yönetir.
Artık hukuku ve mahkeme kararlarınıda takmaz oldular.Sonrada halkın mahkemeye ve devlete saygı duymasını istiyorlar.Bir diğeri çıkar ben anayasayı...
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djvietnam 1 yıl
100 liralık elektrik faturasına 50 lira vergi kesen benim bakanım olamaz
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bozok6666 1 yıl
Sürekli kış aaatinde kalınabilirdi saat ayarlaması neden nufusun çoğunlukla yaşadığı elektiriği daha çok tüketen batıya göre değilde doğuya göre yapıldı evet bu sorulması gereken bir soru bunun cevabını bende merak ediyom bilen varsa cevaplasın
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aycibin 1 yıl
nasıl tasarruf bu işe gitmeye kalkınca zifiri karanlık oluyor ve evde ışıklar yanıyor
karalıkta sokaklardaki güvenlik riski,günışığı alamama,avrupa ile iletişim zorlukları gibi sebepleri saymıyorum bile.
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seF[o] 1 yıl
Saat sabah 8-30 sabah namazı vakti daha çıkmamış, 9 da heryer karanlık ne anladık tasarrufunuzdan..
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bozok6666 1 yıl
Ben akpartili değilim oy falanda vermedim alışmışsınız ötekileştirmeye bana ilkokulda bile saçma gelen uygulamayı eleştirdim.
Hersene boşu boşuna saatlerle uğraşıyorduk yaz saati uygulamasını bir böcek bilimci buldu milyonlarca akıllı bu delinin attığı taşı çıkaramıyor.
Bu uygulama bu kadar iyiydi neden saat farkı en fazla olan rusya vaz geçti hadi onu pas geçek çin neden vaz geçti orta asya ülkeleri neden bıraktı siz ak partiye muhalif olcam diye bu akıl tutulmasını savunacaksanız yanlış yoldasınız.
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Jeopol 1 yıl bozok6666
O zaman kis saatinde kalinmaliydi. Insanlar gece ise gidip gece donmekten sikayetci.
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sanal84 1 yıl
İçine ettiğiniz hukuk sisteminde gün gelecek yargılanacaksınız, nerede hukuk diyeceksiniz.Az kaldı kurtuluşunuz yok, bu hukuk sisteminde adalet aramanıza az kaldı.
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teqali 1 yıl
Saatlerle oynamasak kisin sabah kotu, oynasak aksam kotu. Ulan zaten jeopolitik konumu berbat. Bi tarafimiz avrupa, bir tarafımız ortadogu, bir tarafimiz rusya. Allahtan cine veya abd ye sinirimiz yok.
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bozok6666 1 yıl
Saatlerle oynamaktan kurtulduk en sonunda çok saçma uygulamaydı zaten saatlerle oynayınca günün uzatamazdık .japonyadada yaz ve kış saati vardı vazgeçtiler çünkü tasarruf sağlamıyordu.
Saat farkı çok fazla olan rusyada bu uygulamadan vazgeçti avrupayla abd ısrarcı bu uygulamada ama onlarda saatlerle oynamanın tasarruf sağlamadığını anlayacak.
Bazıları sabah karanlık oluyor diyor eski uygulamadada iş dönüşü okul çıkışı karanlık oluyordu değişen birşey yok saati geri alınca gün uzamıyor.
Rusya,Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Peru, Arjantin, Orta Asya Ülkeleri, Orta ve Güney Amerika’da bazı ülkeler, Avustralya’nın bir kısmı, Kanada
Bu ülkeler yaz /kış saati uygulamasından vazgeçtiler saatlerle uğraşmıyorlar bunlardamı sabah namazına göre ayar çekti ihracatcılar çok istiyorsa çalışma saatini değiştirir mesele bu değil zaten olaya siyaset karıştı.
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trakyAli-1986 1 yıl bozok6666
Yalayın yalayın elbet saltanat yıkılır o zman görüşürüz.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Kralll
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Master_Evil 1 yıl
bu sene öğlenciyim değşmesin zaten, geçen sene az çilesini çekmedim
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