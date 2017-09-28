İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün yaptığı açıklama ile kurumlar vergisi, şans oyunlarından alınan vergiler ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi pek çok vergi kaleminde, mevcut vergi oranlarının artırılacağını duyurmuştu. Yeni vergi düzenlemelerini içeren 130 maddelik torba kanun tasarısı dün akşam saatlerinde TBMM'ye sunuldu. Tasarıda; cep telefonu görüşmeleri, sabit telefon görüşmeleri ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor.





Tek Oran Uygulanacak

Tasarıya göre şu an için yüzde 5, 15 ve 25 gibi farklı oranlar üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi(ÖİV)'nde tek bir oran kullanılacak ve belirli bütün hizmetler yüzde 7.5 oranında vergilendirilecek. Bu karar uyarınca cep telefonu görüşmelerinden alınan yüzde 25'lik ÖİV ve sabit telefon görüşmelerinden alınan yüzde 15 oranındaki ÖİV yüzde 7.5'e düşürülürken internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki vergiye ise yüzde 50 zam uygulanacak ve yeni vergi oranı yüzde 7.5 olacak.





Bu düzenlemenin yanı sıra cep telefonu abonelerinin yurt dışındaki kullanımlarına ilişkin de yeni bir düzenleme geliyor. Aboneler, yurt dışında operatörleri tarafından sunulan hizmetlerden faydalandıklarında; yurt dışındaki operatörler, yurt içindeki operatörlerden roaming hizmetine ilişkin bir bedel alıyor ve bu bedel kullanıcılara yansıtılıyordu. Yeni düzenleme ile kullanıcıya yansıtılan ücretler üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacak.

Yeni düzenlemede ele alınan konulardan biri de elektronik ticaret. Kanun tasarısına göre elektronik ticaretle uğraşan yani internet ortamında ticari faaliyet yürüten kişilerin, ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamanın vergi güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu belirtiliyor.

http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/torba-yasa-tasarisi-tbmm-baskanligina-sunuldu/921178