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İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor

TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısı ile pek çok alanda alınan vergi miktarı değişiyor. Telefon görüşmeleri ve internet hizmetlerinden alınan vergilerde de önemli değişiklikler yapılacak.
1 yıl
14,1b
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110
Diğer
Furkan Babur
Yazar
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İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor
 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün yaptığı açıklama ile kurumlar vergisi, şans oyunlarından alınan vergiler ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi pek çok vergi kaleminde, mevcut vergi oranlarının artırılacağını duyurmuştu. Yeni vergi düzenlemelerini içeren 130 maddelik torba kanun tasarısı dün akşam saatlerinde TBMM'ye sunuldu. Tasarıda; cep telefonu görüşmeleri, sabit telefon görüşmeleri ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor.


Tek Oran Uygulanacak 

Tasarıya göre şu an için yüzde 5, 15 ve 25 gibi farklı oranlar üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi(ÖİV)'nde tek bir oran kullanılacak ve belirli bütün hizmetler yüzde 7.5 oranında vergilendirilecek. Bu karar uyarınca cep telefonu görüşmelerinden alınan yüzde 25'lik ÖİV ve sabit telefon görüşmelerinden alınan yüzde 15 oranındaki ÖİV yüzde 7.5'e düşürülürken internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki vergiye ise yüzde 50 zam uygulanacak ve yeni vergi oranı yüzde 7.5 olacak.


Bu düzenlemenin yanı sıra cep telefonu abonelerinin yurt dışındaki kullanımlarına ilişkin de yeni bir düzenleme geliyor. Aboneler, yurt dışında operatörleri tarafından sunulan hizmetlerden faydalandıklarında; yurt dışındaki operatörler, yurt içindeki operatörlerden roaming hizmetine ilişkin bir bedel alıyor ve bu bedel kullanıcılara yansıtılıyordu. Yeni düzenleme ile kullanıcıya yansıtılan ücretler üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacak.

Yeni düzenlemede ele alınan konulardan biri de elektronik ticaret. Kanun tasarısına göre elektronik ticaretle uğraşan yani internet ortamında ticari faaliyet yürüten kişilerin, ticari faaliyetlerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamanın vergi güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu belirtiliyor. 

http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/torba-yasa-tasarisi-tbmm-baskanligina-sunuldu/921178 Yorum Yaz
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damn2u 1 yıl en beğenilen
Tarih okuyanlar iyi bilir "Halk ağır vergiler altında eziliyordu" cümlesiyle sonunu hazırlayanların hikayelerini.
2 Yanıt Yanıtla +259
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cocainbar 1 yıl
Zulumun adi vergi olmus.
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Bukalemun 1 yıl
Başlık ve haber yanıltıcı. Vergiler tek rakam da sabitlenmiş. Gayet normal bir vergilendirme - uygulama. Sanırım en büyük problem MTV deki %40 artış olacak. Onunda direk 8 milyar dolarlık silah sanayisine aktarılacağı belirtildi.
Başlık ve haber yanıltıcı. Vergiler tek rakam da sabitlenmiş. Gayet normal bir vergilendirme - uygulama. Sanırım en büyük problem MTV deki %40 artış olacak. Onu...
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8 Yanıt Yanıtla +51
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1 Avatar
Ekrem71.5 7 ay
:)hort
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yugams 1 yıl
aga zama zam zamlı zam rahmetli Kemal Sunal fimin adı orta direk şaban yıl 1984 aynı mevzular 33 yıldır değişen hiç bir şey yok sorsan öncekileri beğenmezler sizin ne farkınız var ..
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SPaCeLoRD 1 yıl
son günlerin popi bi paylaşımı var, vergi koymak yerine imf ye verdiğimiz borcu geri isteseler ya diye. harbiden noldu o borç ? üstüne mi yattı imf nedir ?
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trakyAli-1986 1 yıl SPaCeLoRD
Borç nakit değil vereceğine dair söz alıyorlar. İmf diyor ki ülkeniz bize kaç para verebilir bizimkiler de şu kadar milyon dolar milyar dolar veririz diyor.
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gs09gs09 1 yıl
çalışmayandan vergi almasalar güzel olcak aslında ben zaten çalışmıyom arkadaş ne vergisi vericem gelirim yok ki neyin vergisi yani :D
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Erwin-Rommel 1 yıl
Haram zıkkım olsun.
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Kazumatr 1 yıl
Senin gibi art niyetli birini bu forumda nasıl tutuyorlar.
Ahlaksızca bi başlık açıp milleti farklı yönlere çekmeye çalışıyorsun.
İndirimlerde varken bundan bahsetmek yerine sadece artıştan başlık yapmışsın.Aenin yaptığına yandaşlık denir tarafsız olma duygusu olmayan birinin foruma haber girmemesi gerekir.
Birileride senin başlığına istinaden koyun vs demiş kimin kime koyunluk ettiğini sizin attığınız yanıltıcı tek taraflı haber başlığı başlık ve buna kefal gibi atlayan asıl koyunlara gelsin.
Sırf hükümet düşmanlığı için yapılmış bir başlık anlayışı diğer yapılan %25 lik ve %15 lik berdi indiriminin 7,5 a düşmesini içeriğe almakta zahmet etmişsiniz başlıkta ondan bahsetmiyor niye yazma gereğinde bulundunuz ?
1 Yanıt Yanıtla
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black_flood 1 yıl Kazumatr
Kazumatr

Senin gibi art niyetli birini bu forumda nasıl tutuyorlar.

Ahlaksızca bi başlık açıp milleti farklı yönlere çekmeye çalışıyorsun.

İndirimlerde varken bundan bahsetmek yerine sadece artıştan başlık yapmışsın.Aenin yaptığına yandaşlık denir tarafsız olma duygusu olmayan birinin foruma haber girmemesi gerekir.

Birileride senin başlığına istinaden koyun vs demiş kimin kime koyunluk ettiğini sizin attığınız yanıltıcı tek taraflı haber başlığı başlık ve buna kefal gibi atlayan asıl koyunlara gelsin.

Sırf hükümet düşmanlığı için yapılmış bir başlık anlayışı diğer yapılan %25 lik ve %15 lik berdi indiriminin 7,5 a düşmesini içeriğe almakta zahmet etmişsiniz başlıkta ondan bahsetmiyor niye yazma gereğinde bulundunuz ?


Yazık çok acıtmışlar adamın canını.
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Blindfire 1 yıl
1-3 yıl yaşında arabası olanlar ve çıplak fiyatı 70 Bin üzerindeki araçlar dan %68 e kadar vergi alınacak. Herkese %40 değil yani.
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kymelria 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Blindfire 1 yıl
Turknette mecburen fiyatları artıracaktır. Yalnız Taahhüt yok o yüzden zammı 2018 de hemen ve herkese uygulayabilirler. En az 10 lira zam bekliyorum. Yalnız mobil kısımda etkilenecektir.
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black_flood 1 yıl
hiç bir halt anlamadım bu zamlardan gelene geçene vergi yapıştırıyorlar demek ki bu kadar aç kalmışlar pis kokan nefeslerini bastırmanın yolunu bu şekilde bulmuşlar. Millet her şey yolunda devam edin OYLAR REİSE :)))
Hazır kış mevsimide geliyor herkesin ŞEMSİYE ihtiyacı var zaten onuda bu yaptıkları ile gidermiş oldular hakikaten adamlar çok zeki başkasının aklına gelmezdi şemsiye sezonu gelirken hediye etmek.
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