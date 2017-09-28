İnternetten alınan vergiye yüzde 50 zam geliyor

Tek Oran Uygulanacak
Tasarıya göre şu an için yüzde 5, 15 ve 25 gibi farklı oranlar üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi(ÖİV)'nde tek bir oran kullanılacak ve belirli bütün hizmetler yüzde 7.5 oranında vergilendirilecek. Bu karar uyarınca cep telefonu görüşmelerinden alınan yüzde 25'lik ÖİV ve sabit telefon görüşmelerinden alınan yüzde 15 oranındaki ÖİV yüzde 7.5'e düşürülürken internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki vergiye ise yüzde 50 zam uygulanacak ve yeni vergi oranı yüzde 7.5 olacak.
Bu düzenlemenin yanı sıra cep telefonu abonelerinin yurt dışındaki kullanımlarına ilişkin de yeni bir düzenleme geliyor. Aboneler, yurt dışında operatörleri tarafından sunulan hizmetlerden faydalandıklarında; yurt dışındaki operatörler, yurt içindeki operatörlerden roaming hizmetine ilişkin bir bedel alıyor ve bu bedel kullanıcılara yansıtılıyordu. Yeni düzenleme ile kullanıcıya yansıtılan ücretler üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacak.
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/torba-yasa-tasarisi-tbmm-baskanligina-sunuldu/921178 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ahlaksızca bi başlık açıp milleti farklı yönlere çekmeye çalışıyorsun.
İndirimlerde varken bundan bahsetmek yerine sadece artıştan başlık yapmışsın.Aenin yaptığına yandaşlık denir tarafsız olma duygusu olmayan birinin foruma haber girmemesi gerekir.
Birileride senin başlığına istinaden koyun vs demiş kimin kime koyunluk ettiğini sizin attığınız yanıltıcı tek taraflı haber başlığı başlık ve buna kefal gibi atlayan asıl koyunlara gelsin.
Sırf hükümet düşmanlığı için yapılmış bir başlık anlayışı diğer yapılan %25 lik ve %15 lik berdi indiriminin 7,5 a düşmesini içeriğe almakta zahmet etmişsiniz başlıkta ondan bahsetmiyor niye yazma gereğinde bulundunuz ?
Yazık çok acıtmışlar adamın canını.
Hazır kış mevsimide geliyor herkesin ŞEMSİYE ihtiyacı var zaten onuda bu yaptıkları ile gidermiş oldular hakikaten adamlar çok zeki başkasının aklına gelmezdi şemsiye sezonu gelirken hediye etmek.
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