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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BestBuy, Canon'un çıkması beklenen yeni DSLR fotoğraf makinesinin özelliklerini yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Görüntüleme teknolojileri konusunda uzman firmalardan olan Canon'dan uzun süredir yeni bir DSLR fotoğraf makinesi modeli bekleniyordu. Bu makinenin firmanın hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine gelmesi beklenen 70D olması tahmin edilirken, son günlerde ortaya atılan ve Canon tarafından üretilmiş en küçük DSLR modeli olacağı belirtilen yeni bir fotoğraf makinesi daha ortaya çıkmıştı. Bu doğrultuda dünyaca ünlü alışveriş sitesi BestBuy, firmanın bu ufak boyutlu DSLR fotoğraf makinesinin özelliklerini yayınladı.
BestBuy internet sitesi üzerinde ortaya çıkan makine şimdilik Canon EOS-b ismine sahip. Piyasaya EOS 100D ismi ile çıkması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, Canon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan 650D'nin 3.9x5.2x3.1" boyutları ve 518 gram ağırlığı karşısında, 3.6x4.6x2.7" boyutlar ve 318 gram ağırlık ile daha hafif ve küçük bir gövde yapısına sahip. 22 Mart tarihinde ya da bu tarihten daha önce resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ise şu şekilde;
  • 18MP APS-C sensör (5184x3456)
  • FullHD 1080P video kaydı
  • Digic 5 görüntü işlemcisi
  • 4fps seri çekim hızı
  • 3"1.04 milyon nokta dokunmatik LCD ekran
  • Optik Vizör (0.87 büyütme, %95 kapsama)
  • 9 noktalı otomatik netleme sistemi
  • Yüz tanıma özelliği
  • SDXC/SD/SDHC hafıza kartı yuvası
  • 30s-1/4000s arası enstatene hızı
  • Hazır sahne modları
  • Yaratıcı filtreler 
  • Sadece siyah renk seçeneği
  • Dahili flaş
  • Harici flaş takma yuvası (Hot Shoe)
  • ISO 100-25,600 aralığı
  • LP-E13 batarya
Site üzerinde henüz bir görseli yer almayan Canon EOS-b ya da EOS 100D, piyasaya Canon EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS lens ve 799$ fiyat etiketi ile çıkacak. Ayrıca Canon tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenecek olan yeni ürün duyuru etkinliğinde, EOS 70D modelinin duyurulabileceğine halen sıcak bakılıyor.
Not: Sayfa başındaki fotoğraf temsilidir. 

http://www.bestbuy.com/site/Canon+-+EOS-b+18.0-Megapixel+DSLR+Camera+with+EF-S+18-55mm+Zoom+Lens/8153056.p?id=1218865165970&skuId=8153056&st=8575B003&cp=1&lp=1#tab=overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 6 yıl
küçük ama bari yeni sensör teknolojisi olsaydı bana sanki eski 18 mp sensör gibi geliyor canon yeniteknolojiyi 70d ve 7d mark2 de kullanacakdiye dedikodular dolaşıyor
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