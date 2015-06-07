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"Better Re" projesi eski bataryaları taşınabilir şarj aletine dönüştürecek

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefonların piyasayı ele geçirmesiyle cep telefonu değiştirme süresi de oldukça kısalmış durumda. Bu durumda bir çok kullanıcı 2 yılı doldurmadan akıllı telefonunu yenilerken, eski telefonundaki piller hala %80 oranında kullanılabilir durumda oluyor.
Kickstarter üzerinden başarıya ulaşan "Batter Re" projesi ise eski telefonlardaki pilleri yeniden kullanmayı amaçlıyor. Her pilin yerleştirebileceği şekilde tasarlanan aparat bu pilleri yeniden şarj ederek taşınabilir şarj cihazlarının yerine kullanma imkanı sunuyor.
Çevreye zarar vermeyen ve %100 dönüştürülebilir malzemeden üretilen "Batter Re" bir de genişleme paketine sahip. Genişleme paketi de bünyesinde bir pil barındırabiliyor ve iki taşınabilir batarya birbirine entegre edilerek kolay bir kullanım sunuyor. Ayrıca genişleme paketi eklendikten sonra 2 farklı cihazı aynı anda şarj etmek de mümkün.
 
Projenin süresinin tamamlanmasına 60 saat civarında bir süre kalırken ürünü temin etmek isteyenlerin 49 dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor. Ürün paketine USB kablo dahil edilirken eski telefonunuzun pillerini kullanacağınız için pil gönderilmiyor. Eski pili bulunmayan kullanıcılar ise ekstra 10 dolar ödeme ile paket içeriğine pili de dahil edebiliyorlar.
Proje çöpe atılan bataryaların çevreye verdiği zararlar düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Bu tarz yeniden kullanıma teşvik edici projelerin artması bir noktada tüketim çılgınlığının verdiği zararları da minimum seviyeye indirebilir.

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kımyasal 3 yıl
Fikir güzel fakat fiyat abartı derecede fazla.Sonuçta bu ürün piyasaya çıkar çıkmaz Çinliler daha ucuzunu yapacaktır ve sadece batarya haznesi denebilecek bir sistem için 49 dolar fazla,onun haricinde tüketici bataryası arıza vermediği sürece ağırlıklı olarak bataryasını değiştirmez.Bu anca kullanılmayan farklı bataryaları temin edebilen ve değerlendirebilen tüketicilerin kullanabileceği bir ürün.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Sadece pil dönüşümü kimyasal kirlenmeyi hafifletir bu proje ufakta olsa umut verici görünüyor. Pil ömrünü tamamladı ise bu bir işe yaramaz. Atık pil kutularına pil atmak daha mantıklı.En az %90 dönüşümlü olan telefon yapabilmek önemli. Çin deki Son duruma bakınca üretim aşaması aşırı tehlikeli olan kimyasal bileşenlerin dönüşmesi de bir o kadar imkansız.
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EzioAuditore_ 3 yıl
Aynı haberi birbirinizden habersiz 2 kez girmişsiniz yanlışlıkla.
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zkurt86 3 yıl EzioAuditore_
Yanlışlıkla değildir o. Firmalar için haber görünümlü reklam yapıyorlar. 2 yıl dolmadan telefon değiştiriyoruz ama sanki eski telefonu çöpe atıyoruz. O telefonlar da bir şekilde değerlendiriliyor. Bir çok batarya %80 performansın altına 6 ayda iniyor.
Bu habere yorum yapmak bile saçma. İşe yaramaz bir şey.
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