"Better Re" projesi eski bataryaları taşınabilir şarj aletine dönüştürecek

Akıllı telefonların piyasayı ele geçirmesiyle cep telefonu değiştirme süresi de oldukça kısalmış durumda. Bu durumda bir çok kullanıcı 2 yılı doldurmadan akıllı telefonunu yenilerken, eski telefonundaki piller hala %80 oranında kullanılabilir durumda oluyor.

Kickstarter üzerinden başarıya ulaşan "Batter Re" projesi ise eski telefonlardaki pilleri yeniden kullanmayı amaçlıyor. Her pilin yerleştirebileceği şekilde tasarlanan aparat bu pilleri yeniden şarj ederek taşınabilir şarj cihazlarının yerine kullanma imkanı sunuyor.

Çevreye zarar vermeyen ve %100 dönüştürülebilir malzemeden üretilen "Batter Re" bir de genişleme paketine sahip. Genişleme paketi de bünyesinde bir pil barındırabiliyor ve iki taşınabilir batarya birbirine entegre edilerek kolay bir kullanım sunuyor. Ayrıca genişleme paketi eklendikten sonra 2 farklı cihazı aynı anda şarj etmek de mümkün.

Projenin süresinin tamamlanmasına 60 saat civarında bir süre kalırken ürünü temin etmek isteyenlerin 49 dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor. Ürün paketine USB kablo dahil edilirken eski telefonunuzun pillerini kullanacağınız için pil gönderilmiyor. Eski pili bulunmayan kullanıcılar ise ekstra 10 dolar ödeme ile paket içeriğine pili de dahil edebiliyorlar.

Proje çöpe atılan bataryaların çevreye verdiği zararlar düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Bu tarz yeniden kullanıma teşvik edici projelerin artması bir noktada tüketim çılgınlığının verdiği zararları da minimum seviyeye indirebilir.