Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Beyin yiyen amipler gümüş nano parçacıklarıyla öldürüldü

İnsan beynine yerleşerek dokuları yiyen ve öldürülmesi zor olduğundan çoğu zaman hastanın ölümüne neden olan amiplere karşı gümüş nano parçacıklarından yararlanılan yeni bir yöntem geliştirildi.
6 ay
13,8b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kan-beyin bariyeri, merkezi sinir sistemi ile vücudun diğer kısımlarını birbirinden ayıran, kimyasal maddelerin ve yabancı cisimlerin geçişini kontrol eden, beyin sağlığı açısından oldukça hayati öneme sahip bir mekanizmadır. Ancak bu mekanizma, aynı korumayı ilaçlara karşı da yaptığından beyinle ilgili hastalıkların tedavisini zorlaştırır. Kimi ilaçlar bu bariyeri rahatlıkla geçerken kimisi de kısmen geçer.
Beyin yiyen amipler gümüş nano parçacıklarıyla öldürüldü

Dünya genelinde oldukça nadir görülen bir hastalık olsa da genelde ölümle sonuçlanan beyin yiyen amipleri (Naegleria fowleri) de tedavi etmek bu nedenle zordur. Kirli sulardan, halka açık havuzlardan, göletlerden bulaşabilen bu amiplerin tedavisinde kullanılan parazit ilaçları kan-beyin bariyerini az miktarda geçer. Amipleri öldürmek için doz arttırılması halinde de ilacın yan etkileri baş göstererek insanı zehirler.
Ayrıca Bkz. "Burun spreyi ve ses dalgalarıyla beyne doğrudan ilaç göndermek mümkün"
İşte bu soruna çare arayan bilim adamları, kan-beyin bariyerini geçebilen nöbet ilaçları diazepam, phenobarbitone ve phenytoini kullanarak bu amipleri öldürüp öldüremeyeceklerini araştırmışlar. Bu ilaçların hali hazırda Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından onaylı olması en büyük avantajları. Anti-mikrobiyel özelliği nedeniyle bilim adamları, etkinliklerini arttırmak üzere ilaçlara gümüş nano parçacıkları eklemişler.

Yapılan testlerde üç ilacın da amipleri tek başına öldürebildiği, kimyasal yollarla gümüş nano parçaları eklenmesi halinde ise daha etkili oldukları gözlenmiş. Ayrıca gümüş nano parçacıklarına sahip ilaçlar insan hücrelerine zarar vermediği gibi mikroplardan korumuş ve hayatta kalma oranlarını yükseltmiş. İlaçların, amiplerin zarındaki protein algılayıcılarına ya da iyon kanallarına bağlanarak mikropları öldürdüğü tespit edilmiş.

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2018/acs-presspac-october-24-2018/brain-eating-amoebae-halted-by-silver-nanoparticles.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 6 ay
Kulağa çok ilginç geliyor beyin yiyen amipler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 6 ay
İlginç cidden
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 6 ay
Kurtadam gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Korku filmi ambiansında
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 6 ay
vay amip gülüyor baksanıza :O
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay İnce çerçeveli iPad Pro ikonu iOS 12 içerisinde keşfedildi 6 ay Corsair yeni düşük profil K70 RGB MK.2 klavyelerini duyurdu 6 ay OnePlus 6T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Apple, fabrikalardaki liseli işçi iddialarını araştırıyor 6 ay Samsung ilk 512 GB microSD kartını 289.90 euro fiyat etiketiyle satışa sundu 6 ay Hubble, 3 haftalık aranın ardından görevine geri döndü 6 ay Samsung Galaxy S10’da kulaklık girişi olmayacak 6 ay Playstation Classic için oyun listesi açıklandı 6 ay Opera tarayıcısına çerez bildirimi engelleme özelliği geldi 6 ay İnsan idrarından tuğla üretildi 6 ay Twitter "beğen" düğmesini yakında kaldıracak 6 ay Quick Charge 5.0 geliyor 6 ay Tesla, Türkiye'ye yatırım planlarını askıya aldı 6 ay LG Pay yakında ABD ve Avrupa'ya gelebilir 6 ay Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek 6 ay Honor Magic 2 Geekbench’de görüntülendi 6 ay Samsung Galaxy S10 ekran-gövde oranı ile büyüleyecek 6 ay Dikey kalkışlı ve paraşütle kargo teslim edebilen İHA'yı Ukrayna'da inceledik 6 ay Logitech Capture web kameralarına güçlü özellikler getiriyor 6 ay Uçan motosiklet Scorpion 3, 150 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Beyin yiyen amipler gümüş nano parçacıklarıyla öldürüldü Sonraki Microsoft Research e-ink tabanlı bir ikinci ekran geliştirdi 6 ay Kamera deliğine sahip Asus ZenFone 6 prototipleri sızdırıldı 6 ay Xiaomi, 100 milyon telefon satma hedefine ulaşmak üzere 6 ay Daha ucuz Huawei Mate 20 Pro duyuruldu 6 ay Snapchat kısmen de olsa masaüstüne geldi 6 ay Linux dünyasında dev sürpriz: Red Hat satılıyor 6 ay Honor Watch akıllı saat ve Honor Flypods kablosuz kulaklık detaylanıyor 6 ay Havadan, temiz içme suyu çıkarabilen makine geliştirildi 6 ay Western Digital’den 15 TB kapasiteli hard disk 6 ay “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi 6 ay Dünyanın en küçük optik jiroskobu geliştirildi 6 ay Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı 6 ay Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı 6 ay OnePlus 6T geliyor | Mobilite 6 ay Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor 6 ay Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod'dan ilk görüntüler geldi 6 ay Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız 6 ay Ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor 6 ay Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı 6 ay Çin ilk otonom traktörünü tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim