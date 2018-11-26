Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir

Dr.Michio Kaku, beyni ‘’bilinen evrendeki en karışık obje’’ olarak tanımlamakta. Bu sebeple, yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen hala beynin içerisinde yeni parçalar bulunuyor olması bizi pek şaşırtmamalı. İnsanların ve diğer memeli hayvanların beyinlerinin haritalandırılması için yapılan onlarca çalışmadan ve yıldan sonra bile, Profesör George Paxinos insan beyninde bizi eşsiz yapan maddenin bir parçası olabileceğini iddia ettiği yeni bir bölge keşfetti.



Profesör Paxinos dünyaca ünlü bir beyin kartografı ve onun ellerinden çıkan beyin atlasları dünyanın dört bir yanındaki nörologlar için hayati bilgiler taşıyor. Şu an Neuroscience Research Australia (NeuRA) için çalışan profesör, yeni yaptığı bir haritalama çalışması ile Endorestiform Nucleus adını verdiği bir bölge keşfetti. Kendisi daha önce 30 yıl boyunca gizlenmiş olan bu bölgenin varlığından şüphe etmiş olsa da, günümüzde mevcut olan üstün renklendirme ve görüntüleme teknikleri sayesinde bu şüphe artık ortadan kalktı.

Endorestiform Nucleus bölgesinin fonksiyonu hala bilinmezliğini korurken, bunun beyin ile omuriliğin birleşme yerinde, beyincik alt sapının içerisinde bulunduğu tespit edildi. Söz konusu bölge duyusal ve motor hareketleri dengeleyip,

bizim dengemizi bulmamızı, ayakta durabilmemizi ve motor kontrol becerilerimizi etkilemekte.

Profesör Paximos da bu sebeplerden ötürü yeni keşfedilen bölgenin hassas motor hareketlerinde bir rolü olabileceğini ve Parkinson ve motor nöron hastalığı gibi hastalıklarda yardımcı olabileceğini düşünmekte.Bütün bunlardan dolayı keşfedilen yeni bölge, insanlar için eşsiz bir konuma sahip. Profesör Paxinos ise konu hakkında şunları ifade etti:

‘’Bu bölge çok ilgi çekici çünkü daha önce incelediğimiz al yanaklı maymun ve diğer hayvanlarda yok. Bu bölge daha büyük beyin boyutunun yanı sıra, insanları eşsiz yapan şey olabilir.’’

https://newatlas.com/michio-kaku-interview/56278/