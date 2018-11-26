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Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir

İnsanları 'eşsiz' yapan beynin özel bölgesi olabilecek yeni bir bölge keşfedildi. Söz konusu ufak bölgenin insanları, maymunlardan ve diğer hayvanlardan ayırt edici özelliğe sahip olduğu düşünülmekte.
5 ay
13,2b
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9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Balıkesirli
Yazar
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Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir
Dr.Michio Kaku, beyni ‘’bilinen evrendeki en karışık obje’’ olarak tanımlamakta. Bu sebeple, yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen hala beynin içerisinde yeni parçalar bulunuyor olması bizi pek şaşırtmamalı. İnsanların ve diğer memeli hayvanların beyinlerinin haritalandırılması için yapılan onlarca çalışmadan ve yıldan sonra bile, Profesör George Paxinos insan beyninde bizi eşsiz yapan maddenin bir parçası olabileceğini iddia ettiği yeni bir bölge keşfetti.
 
Profesör Paxinos dünyaca ünlü bir beyin kartografı ve onun ellerinden çıkan beyin atlasları dünyanın dört bir yanındaki nörologlar için hayati bilgiler taşıyor. Şu an Neuroscience Research Australia (NeuRA) için çalışan profesör, yeni yaptığı bir haritalama çalışması ile Endorestiform Nucleus  adını verdiği bir bölge keşfetti. Kendisi daha önce 30 yıl boyunca gizlenmiş olan bu bölgenin varlığından şüphe etmiş olsa da, günümüzde mevcut olan üstün renklendirme ve görüntüleme teknikleri sayesinde bu şüphe artık ortadan kalktı.
 
Endorestiform Nucleus bölgesinin fonksiyonu hala bilinmezliğini korurken, bunun beyin ile omuriliğin birleşme yerinde, beyincik alt sapının içerisinde bulunduğu tespit edildi. Söz konusu bölge  duyusal ve motor hareketleri dengeleyip,
bizim dengemizi bulmamızı, ayakta durabilmemizi ve motor kontrol becerilerimizi etkilemekte.
Profesör Paximos da bu sebeplerden ötürü yeni keşfedilen bölgenin hassas motor hareketlerinde bir rolü olabileceğini ve Parkinson ve motor nöron hastalığı gibi hastalıklarda yardımcı olabileceğini düşünmekte.Bütün bunlardan dolayı keşfedilen yeni bölge, insanlar için eşsiz bir konuma sahip. Profesör Paxinos ise konu hakkında şunları ifade etti:
‘’Bu bölge çok ilgi çekici çünkü daha önce incelediğimiz al yanaklı maymun ve diğer hayvanlarda yok. Bu bölge daha büyük beyin boyutunun yanı sıra, insanları eşsiz yapan şey olabilir.’’

https://newatlas.com/michio-kaku-interview/56278/ Yorum Yaz
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Nevfel 5 ay en beğenilen pspoor
Özellikle son 200 sene tıp bilimi yaptığı onca keşfe rağmen hala insanın müthiş yaratılışını tamamiyle çözememiş. İnsanın içi dışından daha sanatlı bir tasarım harikası. Ama sizin gibiler diyor ki böyle bir eser tesadüf eseri kendi kendine oluşmuş.
Bu durumda senin bu mesajı okuduğun bilgisayarın ve içindeki her türlü donanımda da rastgele tesadüfen atomlar tarafından neden yapılmadı? Mühendisler yılların çalışma ve gayretiyle o bilgisayarı yapmadı mı?
İnsan senin o bilgisayarından ne kadar üstün bir mühendisliğe sahipken, nasıl oluyorda o bilgisayarı birileri yapmak zorunda da insan ve canlılar kendi kendine rastgele tesadüf eseri olabiliyor? Bu mu bilim?
Dağlarla ilgili ayetlere, peşinden koştuğunuz celal şengörün alalade eleştirisiyle laf edeceğine araştır ayet ne diyor gör anla. Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önce bildirilmiş bilimsel gerçeklerin bugün tek tek ispat edildiğini görebilir doğru kaynaklardan öğrenebilirsin. Bir tane bilime aykırı ayet yoktur. Sadece sizin gibilerin kafasına göre işine geldiği gibi anladığı yada aradan cımbızlayarak çekip eleştirdiği safsatalarınız vardır.
Allah'a inanan Einstein'ın dediği gibi "science without religion is lame, religion without science is blind." (dinsiz bilim topaldır, bilimsiz din kördür)
Ama size göre benim bu mesajımda ki harfler tesadüf eseri rastgele bu cümleleri oluşturdu ve sana cevap olarak yazdı. Ben yokum.
Ölüm gelip seni gafil avlamadan aklına başına getir. Toprağın altı hiç öyle güzel değil. Düşünmemekle ölümün sana gelmeyeceğini mi sanıyorsun? Sizin o boş masallarınız ve safsatalarınız seni ve tüm sevdiklerini ölümden kurtarabilecek mi?
Özellikle son 200 sene tıp bilimi yaptığı onca keşfe rağmen hala insanın müthiş yaratılışını tamamiyle çözememiş. İnsanın içi dışından daha sanatlı bir tasarım...
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Guest-907EA767C 5 ay
Tanrı'nın mucizelerinden biri daha
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DH Misafiri 5 ay
Belki bir gün yaşlanmayı durdurmayı bulurlar? Neden yaşlandığımızı bulduklarına göre onu da bulurlar.
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majesturk 5 ay
Geçenlerde neredendi, bir yerden geçiyordum işte. boş bir arazi vardı.Ertesi gün geçerken birde ne göreyim, 50 Katlı kompleks bir yapı. Dedim nasıl oldu bu, hemen nasıl yaptılar? Dediler, dün burda yağmur yağdı, şimşek çaktı, rüzgar esti, lav püskürdü enson böyle kaldı . Vay be dedim, yumurtaya can veren Rabbim, pardon size göre O olmazdı, yumurtaya can veren darwin pardon o da olmaz, adam öldü yaww, yumurtaya can veren doğa ana mı desem, bilim desem ne desem bilemedim şimdi. Boş verin sonuçta tesadüfen oldu işte...
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umit d 5 ay
ben şuan şok
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DH Misafiri 5 ay
tanrının mucizesi derken ? bilimin olmasın o ?
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DH Misafiri 5 ay
Darwin'in mucizelerinden biri daha.
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pspoor 5 ay
Yine gelmis doga ustu guclere ve masallara tapinanlar. Bu nasil bir ikiyuzluluktur ki, "dunya sallanmasin diye ona dag koyduk" diyen bir zihniyetin pesinden gidip, bir de yapilan kesiflere, "Dogaustu guclerin mucizesi bu" denilsin.
Sizlere dusunup tutasiniz diye ogut veriyorum; masallara tapmaktan vazgecin.
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Nevfel 5 ay pspoor
Özellikle son 200 sene tıp bilimi yaptığı onca keşfe rağmen hala insanın müthiş yaratılışını tamamiyle çözememiş. İnsanın içi dışından daha sanatlı bir tasarım harikası. Ama sizin gibiler diyor ki böyle bir eser tesadüf eseri kendi kendine oluşmuş.
Bu durumda senin bu mesajı okuduğun bilgisayarın ve içindeki her türlü donanımda da rastgele tesadüfen atomlar tarafından neden yapılmadı? Mühendisler yılların çalışma ve gayretiyle o bilgisayarı yapmadı mı?
İnsan senin o bilgisayarından ne kadar üstün bir mühendisliğe sahipken, nasıl oluyorda o bilgisayarı birileri yapmak zorunda da insan ve canlılar kendi kendine rastgele tesadüf eseri olabiliyor? Bu mu bilim?
Dağlarla ilgili ayetlere, peşinden koştuğunuz celal şengörün alalade eleştirisiyle laf edeceğine araştır ayet ne diyor gör anla. Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önce bildirilmiş bilimsel gerçeklerin bugün tek tek ispat edildiğini görebilir doğru kaynaklardan öğrenebilirsin. Bir tane bilime aykırı ayet yoktur. Sadece sizin gibilerin kafasına göre işine geldiği gibi anladığı yada aradan cımbızlayarak çekip eleştirdiği safsatalarınız vardır.
Allah'a inanan Einstein'ın dediği gibi "science without religion is lame, religion without science is blind." (dinsiz bilim topaldır, bilimsiz din kördür)
Ama size göre benim bu mesajımda ki harfler tesadüf eseri rastgele bu cümleleri oluşturdu ve sana cevap olarak yazdı. Ben yokum.
Ölüm gelip seni gafil avlamadan aklına başına getir. Toprağın altı hiç öyle güzel değil. Düşünmemekle ölümün sana gelmeyeceğini mi sanıyorsun? Sizin o boş masallarınız ve safsatalarınız seni ve tüm sevdiklerini ölümden kurtarabilecek mi?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-907EA767C 5 ay
Tanrı'nın mucizelerinden biri daha
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