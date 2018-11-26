Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir

Dr.Michio Kaku, beyni ‘’bilinen evrendeki en karışık obje’’ olarak tanımlamakta. Bu sebeple, yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen hala beynin içerisinde yeni parçalar bulunuyor olması bizi pek şaşırtmamalı. İnsanların ve diğer memeli hayvanların beyinlerinin haritalandırılması için yapılan onlarca çalışmadan ve yıldan sonra bile, Profesör George Paxinos insan beyninde bizi eşsiz yapan maddenin bir parçası olabileceğini iddia ettiği yeni bir bölge keşfetti.
Profesör Paxinos dünyaca ünlü bir beyin kartografı ve onun ellerinden çıkan beyin atlasları dünyanın dört bir yanındaki nörologlar için hayati bilgiler taşıyor. Şu an Neuroscience Research Australia (NeuRA) için çalışan profesör, yeni yaptığı bir haritalama çalışması ile Endorestiform Nucleus adını verdiği bir bölge keşfetti. Kendisi daha önce 30 yıl boyunca gizlenmiş olan bu bölgenin varlığından şüphe etmiş olsa da, günümüzde mevcut olan üstün renklendirme ve görüntüleme teknikleri sayesinde bu şüphe artık ortadan kalktı.
Endorestiform Nucleus bölgesinin fonksiyonu hala bilinmezliğini korurken, bunun beyin ile omuriliğin birleşme yerinde, beyincik alt sapının içerisinde bulunduğu tespit edildi. Söz konusu bölge duyusal ve motor hareketleri dengeleyip,
bizim dengemizi bulmamızı, ayakta durabilmemizi ve motor kontrol becerilerimizi etkilemekte.
bizim dengemizi bulmamızı, ayakta durabilmemizi ve motor kontrol becerilerimizi etkilemekte.
Profesör Paximos da bu sebeplerden ötürü yeni keşfedilen bölgenin hassas motor hareketlerinde bir rolü olabileceğini ve Parkinson ve motor nöron hastalığı gibi hastalıklarda yardımcı olabileceğini düşünmekte.Bütün bunlardan dolayı keşfedilen yeni bölge, insanlar için eşsiz bir konuma sahip. Profesör Paxinos ise konu hakkında şunları ifade etti:
‘’Bu bölge çok ilgi çekici çünkü daha önce incelediğimiz al yanaklı maymun ve diğer hayvanlarda yok. Bu bölge daha büyük beyin boyutunun yanı sıra, insanları eşsiz yapan şey olabilir.’’
https://newatlas.com/michio-kaku-interview/56278/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu durumda senin bu mesajı okuduğun bilgisayarın ve içindeki her türlü donanımda da rastgele tesadüfen atomlar tarafından neden yapılmadı? Mühendisler yılların çalışma ve gayretiyle o bilgisayarı yapmadı mı?
İnsan senin o bilgisayarından ne kadar üstün bir mühendisliğe sahipken, nasıl oluyorda o bilgisayarı birileri yapmak zorunda da insan ve canlılar kendi kendine rastgele tesadüf eseri olabiliyor? Bu mu bilim?
Dağlarla ilgili ayetlere, peşinden koştuğunuz celal şengörün alalade eleştirisiyle laf edeceğine araştır ayet ne diyor gör anla. Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene önce bildirilmiş bilimsel gerçeklerin bugün tek tek ispat edildiğini görebilir doğru kaynaklardan öğrenebilirsin. Bir tane bilime aykırı ayet yoktur. Sadece sizin gibilerin kafasına göre işine geldiği gibi anladığı yada aradan cımbızlayarak çekip eleştirdiği safsatalarınız vardır.
Allah'a inanan Einstein'ın dediği gibi "science without religion is lame, religion without science is blind." (dinsiz bilim topaldır, bilimsiz din kördür)
Ama size göre benim bu mesajımda ki harfler tesadüf eseri rastgele bu cümleleri oluşturdu ve sana cevap olarak yazdı. Ben yokum.
Ölüm gelip seni gafil avlamadan aklına başına getir. Toprağın altı hiç öyle güzel değil. Düşünmemekle ölümün sana gelmeyeceğini mi sanıyorsun? Sizin o boş masallarınız ve safsatalarınız seni ve tüm sevdiklerini ölümden kurtarabilecek mi?