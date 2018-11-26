Kripto para temalı saatler geliyor

Kripto para dünyası bu aralar dibe doğru gidiyor olsa da halen bu sektörde farklı projelerle para kazanmaya çalışan girişimler mevcut. İsviçreli blok zinciri firması Tech Bureau Europe, kripto para temalı lüks saatler satışa sunuyor.

Birbirinden lüks

Yine İsviçreli saat üreticisi Chronoswiss ortaklığında yürütülen projede kripto para dünyasına ait 5 farklı kategoride lüks saatler üretildi. Sadece 101 adet üretilen bu saatler temel aldığı kategorinin hikayesini temel alacak.

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En yüksek İsviçre saat üretim standartlarını temel alan saatler hikâyeye göre benzersiz bir tasarımla geliyor. Ayrıca saatlerin seri numarası ve garanti süresi gibi detayları ise NEM platformunu temel alarak kopyalamaya karşı çözümler üreten LuxTag tarafından blok zinciri üzerinde saklanacak.

Chronoswiss Blockchain Series olarak adlandırılan saatlerin temaları ve fiyatları şu şekilde:

Bitcoin – Kripto para birimini temsil ediyor

NEM – Hasat zamanını temsil ediyor

Ethereum – Akıllı sözleşmeleri temsil ediyor

Zaif – Borsayı temsil ediyor (Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda saldırıya uğramış ve satılmıştı)

COMSA – Jetonları temsil ediyor (ICO’lara kolaylık sağlayan bir platform). Tüm saatler 44000TL civarında bir fiyat etiketine sahip.