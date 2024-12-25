İnsan beyni ne kadar hızlı düşünüyor? İşte şaşırtıcı araştırma sonucu

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Tam Boyutta Gör İnsan beynindeki düşüncelerin inanılmaz hızlarda oluştuğu görüşünün temelleri Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışmada sarsıldı. Araştırmacılar, insan beyninin düşünceleri daha önce sanılandan çok daha yavaş işlediğini keşfetti.

Caltech çalışmasına göre insan beyni, düşüncelerini sadece 10 bit/saniye hızında işliyor. Çalışma, beynimizin düşünme hızının önceki tahminlerden çok daha yavaş olduğunu ortaya koyarak insan bilişi hakkında uzun süredir kabul gören varsayımları sarsıyor.

Beynin işleyişindeki paradoks

Çalışmada, bilgi teorisi yöntemleri kullanılarak insanlar üzerinde yapılan okuma, yazma, video oyunu oynama ve rubik küpü çözme gibi davranışlar incelendi. Elde edilen sonuçlara göre, insan beyninin düşünme hızı, çevreden saniyede milyarlarca bit bilgi toplayabilen duyusal sistemlerimizin hızına kıyasla oldukça yavaş. Örneğin, sıradan bir Wi-Fi bağlantısı yaklaşık 50 milyon bit/saniye hızında veri işlerken, insan düşüncesi bu hızın yanında “kaplumbağa hızı” gibi kalıyor.

İnsan beyninde 85 milyardan fazla nöron bulunuyor ve bunların üçte biri yüksek seviyeli düşüncelerden sorumlu. Ancak bireysel nöronlar saniyede 10 bitin çok üzerinde veri iletebilse de genel düşünme hızımızın bu kadar düşük olması, bilim insanları için çözülmesi gereken bir bilmece olarak öne çıkıyor.

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Dahası, çalışmada insan düşüncesinin sırayla, tek seferde yalnızca bir düşünceyi işleyebildiği vurgulanıyor. Bu durum, beynimizin duyusal sistemler gibi aynı anda çoklu bilgiyi işleyememesine bir örnek oluşturuyor. Örneğin, satranç oynarken bir oyuncu sadece tek bir hamle dizisini zihninde canlandırabiliyor.

Yavaş ama çok uygun

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar Jieyu Zheng ve Markus Meister, bu sınırlamanın evrimsel bir geçmişi olabileceğini öne sürüyor. Sinir sistemlerine sahip ilk canlıların beyinlerini öncelikle navigasyon için kullandıklarını öne sürüyorlar; yiyeceğe doğru hareket etmek ve avcılardan uzaklaşmak gibi. Araştırmacılara göre modern insanın karmaşık beyni bu basit sistemlerden türediği için, düşüncelerimiz de benzer şekilde “tek bir yolda” ilerliyor olabilir.

Araştırmacılar, “İnsan düşüncesi, soyut kavramlardan oluşan bir uzayda gezinmenin bir biçimi olarak görülebilir” diye yazıyor. Araştırma, aynı zamanda beyin-bilgisayar arayüzleriyle ilgili gelecekteki beklentilere de gölge düşürüyor. Beyin-bilgisayar bağlantılarının iletişimi hızlandıracağı düşünülse de, insan beyninin doğal sınırları nedeniyle bu tür teknolojilerin etkisinin sınırlı olabileceği belirtiliyor.

Çalışma ayrıca bilişsel hızımızın çevremize çok uygun olduğunu öne sürüyor. "Atalarımız, hayatta kalmayı mümkün kılacak kadar yavaş bir dünyada yaşamayı seçti. Aslında saniyede 10 bitlik düşünme hızı yalnızca en kötü senaryolarda gereklidir ve çoğu zaman çevremiz çok daha sakin bir hızda değişir," diyor Zheng ve Meister.

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