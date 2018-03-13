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BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak

Piyasanın altındaki fiyat etiketleriyle teknolojik ürünler satan BİM, 16 Mart Cuma günü Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak. 129 TL'den satışta olacak cihazla ilgili ayrıntılar haberimizde.
1 yıl
17,7b
1
164
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta Cuma günü 4999 TL'den iPhone X satan BİM, bu sefer Xiaomi'nin piyasa değeri yaklaşık 249 TL olan Mi Bluetooth Hoparlör cihazını satmaya hazırlanıyor. Bluetooth hoparlör 16 Mart Cuma günü 129 TL'den satışa çıkacak. 
Bluetooth 4.0 teknolojisiyle çalışan hoparlör üzerinde yer alan harici mikrofon sayesinde cep telefonunuz ile hoparlör üzerinden görüşme gerçekleştirebilirsiniz. 85 Hz - 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi sunan Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, 2 kanallı stereo özelliğine de sahip. 2 x 3W gücünde çalışan hoparlör, Aux ve hafıza kartı desteğini de bulunduruyor.
16 Mart Cuma günü BİM mağazalarında satışa çıkacak olan Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör'ü 129 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Ürüne dilerseniz kredi kartınızla peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de sahip olabilirsiniz. 

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WaxKitten 1 yıl en beğenilen
haber veren arkadaşa teşekkürler aldım 15 tane
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ceh.meh 1 yıl
Bu ne ya yatıyoruz kalkıyoruz Bim reklamı görüyoruz. Önce piyasası 5300 lira olan Iphone X’i Bim 6099 liralık telefonu 4999 tl ye satıyor diye algı yaptılar. Şimdi yetmedi Aliexpress’te aşağı yukarı bu fiyata satılan hoparlörü 249 liralık hoparlör 129 tl diyerek tekrar algı yapıyorlar.
100 tl olsaydı alınırdı
Bu ne ya yatıyoruz kalkıyoruz Bim reklamı görüyoruz. Önce piyasası 5300 lira olan Iphone X’i Bim 6099 liralık telefonu 4999 tl ye satıyor diye algı yaptılar. Ş...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Magnetti Marelli 1 yıl
Xiaomi 😍
Yanıtla +26
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5 Avatar Avatar Avatar
Marvin the P.A 9 ay
Şu bluetooth hoparlörler neden bu kadar talep görüyor anlamış değilim. Millet ne kadar meraklı müziği dış dünyaya dinletmeye. Tak kulaklığını dinle milleti ne rahatsız ediyosun. Sıklıkla kampa giden, kabloları sevmeyip normal hoparlör niyetine kullanan ve toplu olarak örneğin ailesiyle vs çok müzik dinleyenler hariç bu alete tapanlar net apaçidir kekodur. Şahinle motor sesini verip hoparlörü kökleyip gidenlerden farkı yoktur net.
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4hm3t.# 9 ay Marvin the P.A
Evde projeksiyon ve tabletime bağlanarak kullanıyorum. Dışarda pikniğe veya çaya vs. gittiğimizde kullanıyorum. Okulda öğrencilere dinletmem gereken şeyler olduğu zaman kullanıyorum. Bazen cidden kullanışlı oluyor.
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benliharun 9 ay
Bugün Kahramanmaraş Boğaziçi BİM’den 69,95₺’ye aldım. Almak isteyen bir kontrol etsin çevresindeki mağazaları.
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jaroo1 1 yıl
bulunduğum bölgedeki bim de hala kalmış bir adet kasanın yanında duruyor bir tane isteyene alıp gönderebilirim.
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duzguner42 1 yıl

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mehmetfatih 1 yıl
Merhaba,
Kutunun üzerinde "WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm" şeklinde bir uyarı var. Bu uyarı Bluetooth teknolojisiyle mi ilgili? Kaliforniya'da ürünü satışa sunabilmek için muhtemel kablosuz teknoloji zararlarını bildiren koymaları gereken yasal bir uyarı mı yoksa?
Translate tercümesi: UYARI: Bu ürün Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararına neden olan kimyasallar içerir.
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navigator_ 1 yıl
Malum siteye bak : 129 du dün pembesi şimdi 159 a çıkardılar. Acayip işler yapıyolar.
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navigator_ 1 yıl
Gold renkten başka çıkan oldu mu? Pembe-mavi gbi?
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biyikliadam 1 yıl
Bim e zamaninda gelen LG markali üründen almistim. Fiyati 49 tl idi ve kablosu okadar ederdi resmen. Fakat malesef sd kart girisi olmadigindan cok fazla etkin kullanmiyorum. Genel bir kullanici olarak kenarda yatiyor desem yeridir.
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Lucifer 1 yıl
Bana da gold rengi çıktı. 1 tane vardı kasada duruyordu ben aldım. Arkamdan birisi daha sordu bitti dediler.
Ürünün tasarımı çok şık. Ses kalitesi telefona göre değişiyor. iPhone kullanıyorum onunla ses Harika.
Fakat android için aynı şeyi söyleyemem.
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SPaCeLoRD 1 yıl Lucifer
Lucifer
Bana da gold rengi çıktı. 1 tane vardı kasada duruyordu ben aldım. Arkamdan birisi daha sordu bitti dediler.
Ürünün tasarımı çok şık. Ses kalitesi telefona göre değişiyor. iPhone kullanıyorum onunla ses Harika.
Fakat android için aynı şeyi söyleyemem.

android için harika olmamasının nednei kısık kalması mı ? bunun beyaz olan daha yeni ama daha bi tık düşük veriyonunda ios la kullanırken sesi telefonun son sesi kadar açılıyordu, alrt üstündeki ses kontrol işe yaramıyordu androide taktık ses kısık gibi geldi, telefoından son sese aldık ama pek işe yaramadı bu sefer hoparlördeki ses düğmesinden de açabildik ve ios'tan daha çok ses verdi.
kalite olarak kötü geldiyse ona bişey diyemicem :) ama o kadar fark etmemesi lazım
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EnSaRD 1 yıl
benim bahtıma gold rengi çıktı. ses kalitesi çok yüksek değil, bass seviyesi elbette yetersiz ama ses kalitesi bence güzel duruyor. Fakat indirimli diye almadım. tamamen xiaomi ürünlerine destek olmak için alıyorum. evimde çoğu malzeme xiaomi. türkiye'ye ithal olarak değilde türkiye garantili olarak giriş yapsın diye ürünlerini alım yapıyorum.
kısacası
bass 5/10
ses kalitesi 8/10
ses seviyesi 7/10
negatif yanları, usb yada sd kart giriş yeri olmaması
pozitif yanları, markası xiaomi olması ve ses açma-kapatma tuşu olması
birde aldığım bim'de kasiyer kasa içine koymuş ve her gelen elimde bir tane kaldı diyordu. ben direk kasa içine kafayı soktum 8-10 tane vardı :D
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