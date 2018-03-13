BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 4999 TL'den iPhone X satan BİM, bu sefer Xiaomi'nin piyasa değeri yaklaşık 249 TL olan Mi Bluetooth Hoparlör cihazını satmaya hazırlanıyor. Bluetooth hoparlör 16 Mart Cuma günü 129 TL'den satışa çıkacak.

Bluetooth 4.0 teknolojisiyle çalışan hoparlör üzerinde yer alan harici mikrofon sayesinde cep telefonunuz ile hoparlör üzerinden görüşme gerçekleştirebilirsiniz. 85 Hz - 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi sunan Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, 2 kanallı stereo özelliğine de sahip. 2 x 3W gücünde çalışan hoparlör, Aux ve hafıza kartı desteğini de bulunduruyor.

16 Mart Cuma günü BİM mağazalarında satışa çıkacak olan Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör'ü 129 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Ürüne dilerseniz kredi kartınızla peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de sahip olabilirsiniz.