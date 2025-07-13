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    Xiaomi, Pad 8 Pro ile amiral gemisi tablet serisini büyütmeye hazırlanıyor

    Xiaomi, Pad 7S Pro modelinin üzerinden çok geçmeden yeni bir tablet modeliyle gündemde. Gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alan bu cihazın, Xiaomi Pad 8 Pro adıyla tanıtılması öngörülüyor.

    Xiaomi, Pad 8 Pro ile amiral gemisi tablet serisini büyütüyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, tablet kategorisindeki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Şirketin Pad 7S Pro ve Redmi K Pad modellerinin ardından, yeni bir üst segment cihaz üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Gelen bilgilere göre, bu yeni model büyük ihtimalle Xiaomi Pad 8 Pro olacak ve gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacak. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, cihazın Xiaomi 16 serisi akıllı telefonlarla birlikte duyurulması bekleniyor. Takvime bakıldığında tanıtımın eylül sonu veya ekim başına denk gelmesi olası.

    Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Pad 8 Pro'nun 11 ila 12 inç arası büyüklükte bir IPS LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Şirketin bu üst düzey modelde dahi OLED panel kullanmaktan kaçınması dikkat çekiyor. Ekran tarafında beklentiler yüksek olsa da, Xiaomi'nin bu tercihi kullanıcıları ikiye bölebilir. Ayrıca tabletin “büyük kapasiteli” bir batarya taşıyacağı söyleniyor, ancak net bir mAh değeri henüz paylaşılmadı.

    Yeni modelle ilgili bir diğer ilgi çekici detay ise oyun performansına özel geliştirmeler. Tam olarak ne tür yenilikler sunulacağı belli değil; ancak daha iyi soğutma çözümleri, oyun odaklı yazılım ayarları ya da ekstra donanımlar bu başlık altında değerlendirilebilir. Xiaomi bu kez oyunseverleri de hedefliyor olabilir.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Xiaomi Pad 7S Pro modeli Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12 GB RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama, 144Hz yenileme hızına sahip 11.2 inç IPS ekran ve 8850 mAh batarya ile dikkat çekiyor. Üstelik 67W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 20 dakikada %40 şarj doluluğuna ulaşıyor. Yeni modelin, bu seviyenin üstüne çıkması bekleniyor. Geliştirilmiş donanım, oyun performansı ve büyük ekranıyla Xiaomi Pad 8 Pro’nun yılın dikkat çeken tabletlerinden biri olması sürpriz olmayacak.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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