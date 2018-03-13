LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

LG G7, daha önce bir videoda ortaya çıkmış ve neredeyse tüm teknik detayları belli olmuştu. Şimdi de cihazın çıkış tarihi ve fiyat bilgisi sızdırıldı. Essential Phone ile başlayıp iPhone X yaygınlaşan çentikli ekran furyasına dahil olan LG, yeni modelini Mayıs ayında duyuracak.

Yeni modelin adlandırılmasıyla ilgili şimdiye kadar birkaç spekülasyon duyduk lakin son gelen bilgiler, şirketin G7 ve G7+ isimlendirmesini kullanacağı yönünde. Çentikli ekran tasarımıyla gelecek olan modeller şirketin kendi üretimi OLED panellere sahip olacak. Snapdragon 845 platformundan güç alacak her iki modelde de 3000 mAh kapasiteli pil bulunacak. 6 GB sistem belleğiyle birlikte gelecek olan iki model arasındaki yol ayrımı ise depolama kısmında yaşanıyor. LG G7, 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacakken G7+ ise 128 GB depolama birimiyle gelecek. 16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera sensörünün kullanıldığı telefonun ana kamerasında OIS desteği bulunurken ikincil kamerasında ise ne yazık ki OIS desteği bulunmamakta. Birinci kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak ölçülürken diğer sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olduğu içeriden gelen bilgiler arasında.

Çeşitli yapay zeka algoritmaları dahil edilecek G7'nin en geç Mayıs ayının sonlarına doğru LG'nin ana vatanı Güney Kore'de 940 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu rakamı Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman ise karşımıza 3630 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Telefon ülkemizde ise ham fiyatının üzerine sırasıyla yüzde 10 TRT Bandrolü, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiği zaman yaklaşık olarak 4700 TL'ye tekabül ediyor.



https://www.androidauthority.com/lg-g7-plus-launching-may-845266/