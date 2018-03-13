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LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

LG'nin yeni amiral gemisi modelleri LG G7 ve G7+'ın teknik özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. Mayıs ayında tanıtılacağı söylenen serinin teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
6,5b
1
40
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
LG G7, daha önce bir videoda ortaya çıkmış ve neredeyse tüm teknik detayları belli olmuştu. Şimdi de cihazın çıkış tarihi ve fiyat bilgisi sızdırıldı. Essential Phone ile başlayıp iPhone X yaygınlaşan çentikli ekran furyasına dahil olan LG, yeni modelini Mayıs ayında duyuracak. 
Yeni modelin adlandırılmasıyla ilgili şimdiye kadar birkaç spekülasyon duyduk lakin son gelen bilgiler, şirketin G7 ve G7+ isimlendirmesini kullanacağı yönünde. Çentikli ekran tasarımıyla gelecek olan modeller şirketin kendi üretimi OLED panellere sahip olacak. Snapdragon 845 platformundan güç alacak her iki modelde de 3000 mAh kapasiteli pil bulunacak. 6 GB sistem belleğiyle birlikte gelecek olan iki model arasındaki yol ayrımı ise depolama kısmında yaşanıyor. LG G7, 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacakken G7+ ise 128 GB depolama birimiyle gelecek. 16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera sensörünün kullanıldığı telefonun ana kamerasında OIS desteği bulunurken ikincil kamerasında ise ne yazık ki OIS desteği bulunmamakta. Birinci kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak ölçülürken diğer sensörün f/1.9 diyafram aralığına sahip olduğu içeriden gelen bilgiler arasında. 
Çeşitli yapay zeka algoritmaları dahil edilecek G7'nin en geç Mayıs ayının sonlarına doğru LG'nin ana vatanı Güney Kore'de 940 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu rakamı Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman ise karşımıza 3630 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Telefon ülkemizde ise ham fiyatının üzerine sırasıyla yüzde 10 TRT Bandrolü, yüzde 25 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiği zaman yaklaşık olarak 4700 TL'ye tekabül ediyor.
 

https://www.androidauthority.com/lg-g7-plus-launching-may-845266/ Yorum Yaz
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cansev07 1 yıl en beğenilen
Anlamadığım nokta telefonlar yurt dışı satış fiyatı üzerinden mi Türkiye ye geliyor da yurt dışı satış fiyatından yola çıkılarak bir hesaplama yapılıyor. 940 dolar o ülkenin vergileri eklendikten sonraki fiyatı değil mi yani ?
Anlamadığım nokta telefonlar yurt dışı satış fiyatı üzerinden mi Türkiye ye geliyor da yurt dışı satış fiyatından yola çıkılarak bir hesaplama yapılıyor. 940 do...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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Dexter Morgan 1 yıl
3000 mah ne? yıl 2018
1 Yanıt Yanıtla +16
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Magnetic Power 1 yıl
4000-5000 tl'ler havada uçuşur oldu.Şaka gibi...gerçi 1000$ olsa,3850-4000 tl ediyor
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ahmetbayram5 1 yıl
Nedir bu çentik furyası anlamadım.tek kelimeyle REZALET.hanginiz bilgisayarınızın ekranında,tabletinizin ekranında çentik istersiniz ki telefonda isteyesiniz.
iphone'u alan bir kısım bilinçsiz kitleyi kendilerine çekebilmek için rezalete imza atmışlar.hiçbir zaman çentikli telefon kullanmam.
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ALBAY 1 yıl
İsim seçimi yanlış olmuş. Bence LG 3000mah böbrek.avi olmalıydı. Adamların kitabında 3001 mah yok
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kucukyenici 1 yıl
Bataryada G2 yılları nostaljisi. LG'nin yaşattığı 3.000 mAh kâbusu.... Gerisi boş.
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HumWE 1 yıl
lg avucunu yalamaya alıştı şimdide çentik koyarak ip benzeri bir hata peşinde yaptığı cihazları satmamamk için elinden geleni yapıyor...
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abdullah199 1 yıl
Aşağıda okadar yer bırakacaktın madem üste niye çentik koyarsın ey lg. Koy kamerayı alta geç.
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DH Misafiri 1 yıl
bir firma düşünün batarya üretip 3000 mah batarya amiral gemisine koyuyor bu kafa ile batarsın inşallah LG sen akıllanmazın
v30 da 3300 mah koyuyorsun 6 '' ekrana ama 6.2'' ekrana 3000 tam komedi ya
aynı özellikleri koy kamera aynı olsun tasarım aynı olsun v30 ile sadce 845 işlemcci ve en azından 3500 mah batarya koy bak nasıl satıyor
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Fargul10 1 yıl
fiyat olarak çok uçuk rakamlar var artık iyi bir akıllı telefon almak için 5000 civarı paralar söz konusu almak isterim ama sadece bir hayal olur benim için
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L.o.T.u.S 1 yıl
The çentik. Coming soon
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12 Angry Men 1 yıl
Tasarıma bak leş gibi. Madem çentik koyuyorsun o alttaki siyahlık ne o zaman ? O siyahlık olacaksa üstteki çentik ne o zaman ?
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Kerim5100 1 yıl
LG V30+ 4300TL mi neydi.
Bu da tahminim 4500TL'den aşağı gelmez ama ön siparişte bir güzellik yapabilirler önceki telefonlarda olduğu gibi.
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