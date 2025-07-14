Xiaomi’nin gizemli çift ekranlı telefonundan ilk bilgiler sızdırıldı

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Xiaomi, daha önce Mi 11 Ultra ile denediği sıra dışı tasarım anlayışını yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Son sızıntılara göre şirket, arka yüzünde ikincil bir ekran bulunan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu konsept, önceki modelde yer alan küçük ekranın ötesine geçerek daha işlevsel bir kullanım sunmayı hedefleyebilir.

Yeni modelin kod adı Pandora, model numarası ise Q200 olarak geçiyor. Xiaomi’nin yazılım arayüzü HyperOS’un en güncel sürümünde ortaya çıkan kodlar, bu cihazda arka yüze entegre edilmiş ikinci bir ekranın varlığını doğruluyor. Bu detaya eşlik eden donanımsal bilgiler henüz gün yüzüne çıkmamış olsa da, cihazın çift ekran desteğine sahip olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Q200 kodlu bu modelin, Xiaomi 16 serisinin üst segmentinde konumlanacağı belirtiliyor. Seride Xiaomi 16 ve 16 Pro daha kompakt modeller olarak öne çıkarken, Q200’ün daha gelişmiş özelliklerle donatılması bekleniyor. Xiaomi 16 Ultra’dan sonra serinin en güçlü cihazı olması muhtemel olan bu model, şirketin Pro versiyonlara yaklaşımını da değiştirebilir.

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Çıkış tarihi konusunda net bir açıklama olmasa da, cihazın eylül ayında Xiaomi 16 ve 16 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. İlk aşamada sadece Çin’de piyasaya sürülmesi planlanan modelin, global pazara adım atması ise en iyi ihtimalle 2026 yılının başlarını bulabilir. Xiaomi’nin daha önce benzer yenilikçi modelleri öncelikle kendi pazarında denemesi, bu iddiayı güçlendiriyor.

Model numarası 25098PN5AC olan cihaz hakkında henüz teknik özellikler paylaşılmış değil. Ancak yazılımda yer alan “sub-screen” ifadeleri, Xiaomi’nin bu tasarım fikrini yeniden ciddi biçimde masaya yatırdığını gösteriyor. Mi 11 Ultra’daki ikinci ekran, o dönemde büyük ilgi görmemişti. Ancak bu kez daha farklı bir yaklaşım ve kullanım senaryosu sunulması, tüketicilerin ilgisini çekebilir.

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