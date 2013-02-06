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Bileklik formunda kişisel bir bilgisayar,”StormFly”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bileklik formunda kişisel bir bilgisayar,”StormFly”

Kicstarter üzerinde farklı ürünler görmeye devam ediyoruz. Bu ürünlerden bir tanesi olan StormFly, bir bileklik ile bir bilgisayarın birleşiminden oluşan bir aparat.

Doug Worple tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan projenin temelinde, her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz yapıda bir işletim sistemi elde etmek yatıyor. Bu amaçla geliştirilen StormFly, içerisinde kendi işletim sistemi ve hafızası olan bir bileklik. Kullanılacak cihazlara USB 3.0 üzerinden bağlanan cihaz, 16GB dahili hafızaya sahip ve bu hafızanın 8GB’lık kısmı kullanıcıların kişisel ihtiyaçları için, kalan 8GB’lık kısmı ise cihazın içindeki işletim sistemi için ayrılmış durumda. 
Bileklik formunda kişisel bir bilgisayar,”StormFly”
Bileklik formunda kişisel bir bilgisayar,”StormFly”
64bit Mac OS ya da Windows yüklü bilgisayarla çalışabilen cihaz, takıldığı bilgisayarların sadece yeniden başlatılması sonucunda açılarak kullanıma hazır hale geliyor. StormFly içindeki veriler çalınma ya da farklı durumlara karşı 128bit şifreleme içeriyor ve cihazın içindeki bir fonksiyon sayesinde online olarak yedek alınabiliyor. Eğer cihaz çalınırsa bu yedek üzerinden firma ürünün aynısını tekrar yollayabiliyor. Ayrı bir işletim sistemi olarak çalıştığı için kullanılan bilgisayara da zarar verme sorunu olmayan StormFly, özellikle çocuklar için çok faydalı olarak görünüyor.

StormFly projesine başlarken konan 100,000$’lık hedefin henüz 20,700$’lık kısmı 282 bağış sonucunda toplanmış durumda. Bitimine 25 gün kalan StormFly, projeyi başarı ile tamamlarsa nisan aynında 59$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca ürün hakkın hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


http://www.kickstarter.com/projects/750308586/stormfly-like-a-pc-on-your-wrist Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Bu ürünün temel amacı bir bilgisayar üzerinde işletim sistemi boot ederek bootable usb bellek benzeri kullanmak ise, bunu nasıl "bilgisayar" sınıfına sokabiliyorlar ki acaba ?
Bu ürünün temel amacı bir bilgisayar üzerinde işletim sistemi boot ederek bootable usb bellek benzeri kullanmak ise, bunu nasıl "bilgisayar" sınıfına sokabiliy...
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DH Misafiri 6 yıl
Filmdeki çocukları sanki kardeş.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kişisel bilgisayar sınıfına nasıl giriyor anlamadım
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agaçe 6 yıl
Cok cok iyi bir cihaza benziyor
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burakahmet19 6 yıl
alın 16gblik usb üstüne slax 7 kurun 15gb boşta kalsın keyfinize bakın
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TuVNeRa 6 yıl burakahmet19
burakahmet19
alın 16gblik usb üstüne slax 7 kurun 15gb boşta kalsın keyfinize bakın


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CommandPrompt 6 yıl
regaibyigit.
CommandPrompt Kendi usbnizlede yapabilirsiniz sadece ubuntunun isosunu indirip -yanlış hatırlamıyorsam- Pendrivelinux isimli program-site ile biraz araştırırsanız yapabilirsiniz yani üniversitenin ilk yıllarında hava atamıştık :)
biliyorum ben öyle kullanıyorum zaten ama bunun hazır ve gayet şık bi şekilde gelmesi çok hoş

işte 60 dolar olmasaymış iyimiş,ki biletliği adetli 15 dolara satıyolar,e ubuntu bedava,ki toptan aldıklarından 15 den ucuza gelir,güzel proje ama gözlerini kar bürümüş izlenimi dışında katılıyorum tabi ki sana :)
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KaleyDeskop 6 yıl
BU KİCSTART ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR PARALARINI YİYOR MİLLETİN AMA HARBİDENDE OLMASINI İSTEDİĞİM ŞEYLERİ ÜRETİYORLAR BÜYÜK FİRMALAR BU GİBİ ŞEYLERDEN UZAK DURUYOR
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knlr 6 yıl
slax'ı herhangi bir usb ye kurup bunu zaten yapabilirsiniz, bileklik şeklinde bir usb için neden kickstarter projesi başlatırlar ki ?
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Umutcan 6 yıl
Bu ürünün temel amacı bir bilgisayar üzerinde işletim sistemi boot ederek bootable usb bellek benzeri kullanmak ise, bunu nasıl "bilgisayar" sınıfına sokabiliyorlar ki acaba ?
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regaibyigit. 6 yıl
CommandPrompt
Kendi usbnizlede yapabilirsiniz sadece ubuntunun isosunu indirip -yanlış hatırlamıyorsam- Pendrivelinux isimli program-site ile biraz araştırırsanız yapabilirsiniz yani üniversitenin ilk yıllarında hava atamıştık :)

biliyorum ben öyle kullanıyorum zaten ama bunun hazır ve gayet şık bi şekilde gelmesi çok hoş
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CommandPrompt 6 yıl
Kendi usb'nizlede yapabilirsiniz sadece ubuntunun isosunu indirip -yanlış hatırlamıyorsam- Pendrivelinux isimli program-site ile biraz araştırırsanız yapabilirsiniz yani üniversitenin ilk yıllarında hava atamıştık :)
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regaibyigit. 6 yıl
bu cihaz alınır tam benlik bişey
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KanKoKan 6 yıl
Bilgisayar yeniden başladığında kendi içindeki işetim sistemiyle açılıyorsa her donanıma nasıl uyum gösteriyor ?... basit yapılı evrensel drivermı gibi birşeymi koydular içine acaba.
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