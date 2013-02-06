Bileklik formunda kişisel bir bilgisayar,”StormFly”









Kicstarter üzerinde farklı ürünler görmeye devam ediyoruz. Bu ürünlerden bir tanesi olan StormFly, bir bileklik ile bir bilgisayarın birleşiminden oluşan bir aparat.





Doug Worple tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan projenin temelinde, her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz yapıda bir işletim sistemi elde etmek yatıyor. Bu amaçla geliştirilen StormFly, içerisinde kendi işletim sistemi ve hafızası olan bir bileklik. Kullanılacak cihazlara USB 3.0 üzerinden bağlanan cihaz, 16GB dahili hafızaya sahip ve bu hafızanın 8GB’lık kısmı kullanıcıların kişisel ihtiyaçları için, kalan 8GB’lık kısmı ise cihazın içindeki işletim sistemi için ayrılmış durumda.

64bit Mac OS ya da Windows yüklü bilgisayarla çalışabilen cihaz, takıldığı bilgisayarların sadece yeniden başlatılması sonucunda açılarak kullanıma hazır hale geliyor. StormFly içindeki veriler çalınma ya da farklı durumlara karşı 128bit şifreleme içeriyor ve cihazın içindeki bir fonksiyon sayesinde online olarak yedek alınabiliyor. Eğer cihaz çalınırsa bu yedek üzerinden firma ürünün aynısını tekrar yollayabiliyor. Ayrı bir işletim sistemi olarak çalıştığı için kullanılan bilgisayara da zarar verme sorunu olmayan StormFly, özellikle çocuklar için çok faydalı olarak görünüyor.





StormFly projesine başlarken konan 100,000$’lık hedefin henüz 20,700$’lık kısmı 282 bağış sonucunda toplanmış durumda. Bitimine 25 gün kalan StormFly, projeyi başarı ile tamamlarsa nisan aynında 59$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca ürün hakkın hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/750308586/stormfly-like-a-pc-on-your-wrist