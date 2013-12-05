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Bilgisayar çantanı tasarlamaya var mısın? Keyifli bir etkinlik sizi bekliyor.

5 yıl
5,2b
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Çevre Birimleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bilgisayar çantanı tasarlamaya var mısın? Keyifli bir etkinlik sizi bekliyor.

Donanimhaber.com ve MW işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda sizlerin katkıları ile en işlevsel ve ihtiyaçlara cevap veren bilgisayar çantasını tasarlamayı amaçlıyoruz. Tasarım konusunda katkıda bulunmak ise çok basit.
Tek yapmanız gereken nasıl bir çanta hayal ettiğinizi ve bir çantada sizin için olmaz ise olmaz özellikleri yorumlar kısmında belirtmek.
Projenin ikinci aşamasında sizlerden gelen öneriler doğrultusunda ortaya çıkan aşamaları oylamaya sunacak ve en beğenilen çantayı seri üretime başlayacağız. Böylece Donanım Haber kullanıcıları istedikleri çantanın sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.
MW ve MW, Donanım Haber işbirliği ile ilgili detaylı bilgi almak için etkinlik özel sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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aspirin_00 5 yıl en beğenilen
1. Mutlaka su,toz vs geçirmemeli.
2. Omuz askılık kısmı aparatının ve bağlı olduğu çengellerin dayanıklı olmalı (arkadaşın bilgisayarı bu yüzden kırıldı)
3. Omuzluklar konforlu olmalı ki yük omuzlara bineceğinden ağrılara neden olmamalı
4. 1 tane cırt cırt lı göz yeterli ihtiyaç anında hemen açıp içindekilere ulaşmak için
5. çantanın düşmesi halinde içindekilerin en minimize hasarla korunması için içi kaliteli koruma süngeri olmalı
6. Çanta hafif olmalı
7. İçerisinde kalem,telefon,notedefteri,hdd,kablo vsss gibi şeylerin koyulacağı iç cepler olmalı
8. Omuz askılığının yerine elle tutmak isteyenlerin elle tutulan yerin eli yormayacak yumuşaklıkta ve dayanıklıkta olmalı
9. Çok tez eskimemeli, kirlendiğinde silmek için uğraşmayalım,
10. Göze hitap edecek tasarımda olsun farklı boyuttaki bilgisayalar için seçenekler olsun (piyasa durumu nedir bilmiyorum ama 15.6-16 yaygın sanırım)
11. logonuz çanta üzerinde kaliteli olmalı demirden misal (sağlamlığın ifadesi)
12. Çantada gizli bölme olması güzel olur
13. Fermuar tutacakları güzel kaliteli olmasını isterim
1. Mutlaka su,toz vs geçirmemeli.2. Omuz askılık kısmı aparatının ve bağlı olduğu çengellerin dayanıklı olmalı (arkadaşın bilgisayarı bu yüzden kırıldı)
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1 Yanıt Yanıtla +36
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MAXSTAR 5 yıl
Fakat kazanan dusunceyi söyleyen kişiye o çantayı hediye etmeniz lazım.
1 Yanıt Yanıtla +17
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BeYaBaN. 5 yıl
Biraz mantıksız gelebilir ama size içerisinde bir de tablet bilgisayar gözünün olması çok mantıklı olacaktır. Mesela yaz tatiline gidiyorsunuz hem notebook hem tabletiniz var ikisini birlikte koyup götürebileceğiniz çözümler çok iyi olacaktır.
Biraz mantıksız gelebilir ama size içerisinde bir de tablet bilgisayar gözünün olması çok mantıklı olacaktır. Mesela yaz tatiline gidiyorsunuz hem notebook hem ...
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6 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 3 yıl
öncelikle canta üstünde logonuz kral olmalı ( çantayı taşıyacaksak reklam ön planda olmalı bu sıte buna hak eden tek site).Diğer logolar dikkat çekmiyor
*çanta askı ve sırt modeline dönüşebilsin 2 tane ayrı olması kalabalıklık
* el tutucularısasklanabilir olmalı ( dikişler 10 numara olmalı :) )
*laptop ve tablet konulabilmeli ara bölme etki azaltan malzemelerden olmalı.
*özellikle susan etkilenmeyen fermuar modelleri ( kapaklı) yapılmalı
*fermuar tutcuları metal ve DonanımHaber yazmalı
*canta enelmesine uzatılabilir olmalı
*kablo ve batarya bölmeleri olmalı
*çantayı açtığımızda iç turuncu olmalı (logoya uyum sağlasın)
*çantanın içinde özel DH logolu fare altlığı anahtarlık kalem not defteri olamlı.
*ÇANTAYI ALAN DA GÖRENDE Kral sitesnin KRAL malı demeli :)
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Titanyum Adayı 4 yıl
Çanta aşırı büyük olmamalı ama 15.6 inc boyunda yapıldıysa örneğin daha küçük ekranlı cihazlar koyulduğunda da sabit tutabilmeli.
Basit ince naylonla değil dolgulu ve yumuşak bir bölümün içinde bulunmalı. Hem önü hem arkası böyle olmalı.
Omuzluğu ergonomik olmalı bir çok çanta direkt omuz askısından kaybediyor.
Şarj aleti koyulan kısım çok önemli. Şarj aleti için yer olmazsa ya öndeki cırt cırtlı yere konuyor o da şişip açık kalıyor ya da içeri atılıyor o da çantanın bir bölgesinin şişmesine neden oluyor.
Bir çok kişi artık harici disk kullanıyor. Bu disk ve kablosu için özel yer olmalı.
Benim çantam yağmurda su geçiriyordu. Korkutuyordu acaba bir şey olur mu diye. Su geçirmez olmalı.
Şimdilik aklıma bu kadar geldi.
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onder.t 4 yıl
İlk olarak sert bir yapıda olması lazım. Boş koyduğunuz zaman bile ayakta durmalı. Hep aynı dolgunlukta gözükmeli ki estetik olsun.
İki; İçindeki laptop bölmesi de dandirik naylonla ayrılan bi bölüm değil, harbiden de şöyle içi dolu, düzgün bir ayraçla ayrılmalı. Ayrıca bu bölüm hafif polarımsı olmalı. Bir de bu bölüme çantayı açmadan yana fermuar koyup oradan ulaşabilirsek çok uygun olur.
Üç; Dış kaplaması hava şartlarına dayanıklı olmalı. En azından yağmur suyunu geçirmemesi gerek. Tamamen su geçirmez olması için fermuarsız "sack" denilen tarzda olması gerek.
Dört; Çantanın bele gelen kısımlarda sağlı sollu ya da en azından bir yanında fermuarlı ufak bir cep olması lazım. Incase Paul Rodriguez serisi sırt çantasına bakın anlarsınız ne demek istediğimi. Buraya konulan cüzdan ya da telefona ulaşım çok rahat.
Beş; Laptop bölmesi dışında onun hemen üzerinde ekli tablet bölmesi de olmalı.
Altı; Büyük göz sayısı iki olursa çok ideal olur. Arka kısıma laptop ve tablet koyarken önde kalan daha geniş kısıma günlük eşyalarımızı yerleştirebiliriz.
Yedi; Öndeki büyük gözde de günlük eşyalar için ufak tefek bölmeler olmalı. Kalemler için ufak dar derin cepler, anahtar asmak için bir karabiner gibi.
Sekiz; Çantanın alt kısmında aynı dağcı sırt çantalarında uyku tulumu bölmesi olduğu gibi ayrı bir bölme olmalı. Buraya laptop şarj aleti, diğer kablo ve adaptörleri koyabiliriz.
Dokuz; Üst kısımda tabiki de sert yapıda bir gözlük bölmesi olması lazım. Burası hem gözlük hem de arada bir ayraçla telefon alabilecek şekilde olmalı. Thule'nin yaptığı gibi aynı.
ve On; Ergonomik olmalı. Üstteki taşıma sapı çantaya bağlı olmalı, omuz askılarına değil. Omuz askılarında birer karabiner asabileceğimiz ufak çentikler olmalı ve askılar delikli hava geçirecek yapıda olmalı. Sırt bölgesi yine havadar, yumuşak his verecek şekilde en az 2 bölmeden olmalı ki arada hava boşluğu kalsın.
Bugün 1 kilonun altında boş ağırlığı olan böyle bir çanta yapılıp 150 lira gibi bir fiyattan satılabilir sanırım.
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pixelcik 4 yıl
Belki çok ütopik bir fikir olabilir ama bence modüler yapıda olmalı.
İstenildiğinde boyutu ayarlanabilmeli ama sadece iç kısım boyutlandırması olarak düşünmeyin.
Gerektiğinde 15.6" taşıyacak boyuta gelebilmeli, gerektiğinde de 11" taşıyabilecek bir boyuta ayarlanabilmeli.

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JumperJack 4 yıl
insanların fikirlerini anca bu yöntemle çalabilirdin
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St.Owl 4 yıl
Hayirdir fikirleri çalıp konuyu unutturdunuz mu ?
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




herkesin beğeneceğini umuyorum istenirse kapak kismina dh logosu eklenebilir. deri , suni deri veya deri benzeri plastik malzeme kullanılabilir basit , şık ve sade rengi ise donanımhaberle bütünleşmiş turuncu... 1. olmaya adayım.D
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pallo 5 yıl
1-17,16,15 ve 14 inclik boyutlarda olmali.
2-Cantanin içerisinde laptopu tutacak çift tarafli cirt cirtli ince ama hoş duran parca olmali.
3- içerisine hafiza kartlarini yada USB flashlari koyabilecegimiz ufak telli gibi olan bölümler olmali.
4-Kalem koyabilecegimiz ama laptopu cizemeyecek şekilde bir tasarim olmali.
5-hemen iç haznesinde tablet koyabilecegimiz bolum olmali.
6-cantanin dişinda da laptopun sarjini koyabilecegimiz bolum olmali.
7-cantanin arka tarafinada dosyaları koyabilecegimiz cirt çirtli bolum olmali.
8-yandan askili olması içinde aparat bulunmali.
9.cantanin dik durmasi içinde kenarları oval olmali ve içerisinde demir tel olmali tabiki de kapali olacak görülmeyecek.
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iychan 5 yıl
Arkadaşlar çantalar satışa geçti mi? Gectiyse nereden satın alacağız?
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Knocknight 5 yıl
Tasarımcılar-Öğrenciler vs insanlar için hem 35 50 çizim çantası içinde bılgısayar bolumlu bır çanta muhteşem olur. iki çanta taşımaktan bıktık ....
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EnverPasha 5 yıl
Bana kalırsa bi çantada geniş bir bilgisayarımızı koyacagımız alan muhakak olmazsa olmazlardandır. ve bunun yanında bence pc nin sogutma sisteminide koyabileceği ikinci fermuar lı bi büyük alan daha olması lazım yani burada 2 büyük farmuarlı alan olmalı ve onlarında bir birlerine üstten kitleyecek yapıştırmalı kitlme kısmı olsun ki farmuarıda kapatıp ekstra bide o kapatma dagılma olasılıgını önlesin. ikincisi ise iç kısmında da fermuarı iç kısmı kadar bi içine maus heran gi aparatlarını koyabileceği yer de olması lazım bunun dışında da içeride bide telefonunu sabitliyebileceği veya tableti gibi alteleri varsa onlaıda koyabileceği bir gözenek olsa buada çok güzel olur ve diğer alan daki yani ikinci farmuarlı yere de yine aynı büyük bi fermuar koyulsa içine evrak herangi bi aparatlarını koyabileceği çünkü burada sadece tek bir kullancı değil herkese hitap eden bi çanta olması gerekmekte. gelelim dış kısmına ayrıca dış kısmında orta boy bir fermuar ekleyerek güzel de bi tasarım olabilir ve kullanıcı kendine ayit küçük aparatlarınıda oraya ekleyeblir. ve uzun boydan omzuna asacak şekilde askılık olması da çok yarar sağlar ve tabi bir de elde taşınması için iki saplı bi tutma yerinide birbirne birleştirecek yapıştımalı alan yapılması daha çok kolaylık sağlar ve elde taşındığı vakit agırlıgı yumuşatmış olacaktır. Fikirlerim bunlar Saygılarımla.. Teşekkür ederim
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