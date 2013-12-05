Bilgisayar çantanı tasarlamaya var mısın? Keyifli bir etkinlik sizi bekliyor.





Donanimhaber.com ve MW işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda sizlerin katkıları ile en işlevsel ve ihtiyaçlara cevap veren bilgisayar çantasını tasarlamayı amaçlıyoruz. Tasarım konusunda katkıda bulunmak ise çok basit.

Tek yapmanız gereken nasıl bir çanta hayal ettiğinizi ve bir çantada sizin için olmaz ise olmaz özellikleri yorumlar kısmında belirtmek.

Projenin ikinci aşamasında sizlerden gelen öneriler doğrultusunda ortaya çıkan aşamaları oylamaya sunacak ve en beğenilen çantayı seri üretime başlayacağız. Böylece Donanım Haber kullanıcıları istedikleri çantanın sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.

MW ve MW, Donanım Haber işbirliği ile ilgili detaylı bilgi almak için etkinlik özel sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.