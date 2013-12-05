Bilgisayar çantanı tasarlamaya var mısın? Keyifli bir etkinlik sizi bekliyor.

Genel Yayın Yönetmeni
Donanimhaber.com ve MW işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda sizlerin katkıları ile en işlevsel ve ihtiyaçlara cevap veren bilgisayar çantasını tasarlamayı amaçlıyoruz. Tasarım konusunda katkıda bulunmak ise çok basit.
Tek yapmanız gereken nasıl bir çanta hayal ettiğinizi ve bir çantada sizin için olmaz ise olmaz özellikleri yorumlar kısmında belirtmek.
Projenin ikinci aşamasında sizlerden gelen öneriler doğrultusunda ortaya çıkan aşamaları oylamaya sunacak ve en beğenilen çantayı seri üretime başlayacağız. Böylece Donanım Haber kullanıcıları istedikleri çantanın sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.
MW ve MW, Donanım Haber işbirliği ile ilgili detaylı bilgi almak için etkinlik özel sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
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2. Omuz askılık kısmı aparatının ve bağlı olduğu çengellerin dayanıklı olmalı (arkadaşın bilgisayarı bu yüzden kırıldı)
3. Omuzluklar konforlu olmalı ki yük omuzlara bineceğinden ağrılara neden olmamalı
4. 1 tane cırt cırt lı göz yeterli ihtiyaç anında hemen açıp içindekilere ulaşmak için
5. çantanın düşmesi halinde içindekilerin en minimize hasarla korunması için içi kaliteli koruma süngeri olmalı
6. Çanta hafif olmalı
7. İçerisinde kalem,telefon,notedefteri,hdd,kablo vsss gibi şeylerin koyulacağı iç cepler olmalı
8. Omuz askılığının yerine elle tutmak isteyenlerin elle tutulan yerin eli yormayacak yumuşaklıkta ve dayanıklıkta olmalı
9. Çok tez eskimemeli, kirlendiğinde silmek için uğraşmayalım,
10. Göze hitap edecek tasarımda olsun farklı boyuttaki bilgisayalar için seçenekler olsun (piyasa durumu nedir bilmiyorum ama 15.6-16 yaygın sanırım)
11. logonuz çanta üzerinde kaliteli olmalı demirden misal (sağlamlığın ifadesi)
12. Çantada gizli bölme olması güzel olur
13. Fermuar tutacakları güzel kaliteli olmasını isterim