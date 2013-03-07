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Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
1,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı
Asus'un ilk olarak Computex 2012 fuarında ortaya çıkan Transformers AiO tablet ve bilgisayar karışımı modelinin bütün teknik özellikleri belli oldu.
Asus tarafından geliştirilen Asus Transformers AiO P1801, öncelikle oldukça farklı yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alt stant ile ekran olmak üzere iki parçadan oluşan cihaz, iki farklı teknik sistem özellikleri içeriyor. İlk olarak tablet kısmına bakmak gerekirse karşımıza, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 18.4" IPS Full HD 1920x1080 piksel çözünürlüğünde 10 parmak dokunmatik ekran, dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemci, 2GB bellek oranı, 32GB dahili hafıza, 1MP ön kamera ve 32Whr gücü ile 5 saat devamlı kullanım sağlayabilen batarya çıkıyor. Ayrıca tablet modeli 11.57x18.34x6.37" boyutlarına ve 2.4kg ağırlığa sahip.
 
Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı
Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı
Tablet kısmı beraberinde gelen stant üzerine takıldığı zaman ise cihaz normal bir masaüstü bilgisayara dönüşüyor. Stant içerisinde yer alan teknik özelliklere baktığımızda ise karşımıza, Windows 8 64bit işletim sistemi, Intel Core i5/i3/i7 işlemci seçenekleri, 8GB/4GB DDR3 1600Mhz bellek oranları, 2GB Nvidia GeForce GT730M ekran kartı ve 1TB/2TB sata depolama alanı seçenekleri çıkıyor. Super Multi DVD sürücüsü, microSD kart yuvası gibi ekstra özellikler yanında, Wi-Fi, Bluetooth kablosuz bağlantı seçeneklerine sahip olan AiO, üzerinde USB3.0, USB2.0, HDMI, 3.5mm kulaklık ve hoparlör portlarını barındırıyor.
Oldukça farklı bir kullanıcı deneyimi sunabilen Asus Transformers AiO P1801, yılın ikinci çeyreğinde, 1,300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-aio/ 
  
Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-aio/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
AnqelTR 4 yıl

Tablet desen,çok büyük elle tutulur bir şey olması lazım.
PC desen GT730M nedir arkadaş :)
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LeTeina 4 yıl
Bu asuslardan bi tane alamadım
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By_DoMiNo 4 yıl
Tasarım ve donanım a göre fiyat çok güzel.
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ali_kayacan 4 yıl
Tablet çok büyükmüş kah kah kah kih kih kih...
adam tablet yapmamış all in one yapmış, istersen de tablet olarak kullan demiş. Gelmeyeli ergen dolmuş burası :)
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DH Misafiri 5 yıl
çözünürlük ayarları önerilen durumda olmasına rağmen ekranda yatay çizgi gibi dalgalanmalar var. sebebi ne olabilir ?
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realperest 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

çözünürlük ayarları önerilen durumda olmasına rağmen ekranda yatay çizgi gibi dalgalanmalar var. sebebi ne olabilir ?



Aynen bende de var bu sorun. Başka yaşayan var mı ?
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soru.yorum 5 yıl
Bende açıkcası almaya düşünüyordum neredeyse sipariş verecektim. O derece kötü olduğunu bilmiyordum nvidia tegra 3 ün.
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realperest 5 yıl
selam

ürünü yeni aldım.

yuvasından çıkarınca win8 e devam etme özelliğini yapamadım. ortalama üstü bir pc bilgim olasına rağmen.

zaten bir şey sormuyor. pc adı , ip no falan ama bende olmadı acaba nerede hata yapıyorum. bir arkadaş mantığını anlatırsa sevinirim.

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erehyan 5 yıl
Ürünü aldım kullanıyorum gayet güzel perfonmans veriyor ancak hepsiburada sitesinden tedarik etmeyin arkadaşlar. ekran parlaması nedeniyle iade etmek istedim kırk takla attılar bende şimdi o izi görmeden kullanıyorum. Ürünle ilgili sormak istediğiniz birşey var sa yardımcı olabilrim.
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Kirk Lee 5 yıl
Cihazı yerinden çıkarınca windowstan androide geçmesi hiç kullanışlı değil... Atıyorum masaüstünde kullanırken komik bir video gördüm, hemen yerinden çıkarıp başka odada oturan eşe dosta göstermek istesem nasıl olacak. İşletim sistemi mi değiştireceğim?

Bunun yerine güçsüzde olsa x86 sistem olsa içinde. Stand da güç ve ekstra çıkışlar sağlasa çok daha kullanışlı olacağını düşünüyorum...
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Nokia Specialist 5 yıl
Bu gerçekten transformer olmuş
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blackdiamond067 5 yıl
yurtdışında 1250 dolar civarı ama Türkiyede 1750 dolardan aşağı yok.hızlıal ve hepsiburadada 3460 tl civarı..
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AMD HASTASI 044 5 yıl CanTnçr
Oh ne guzel biri bide sirt cantasi verse ne iyi olur elle tasinmaz o en idali 9.inclik olani
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