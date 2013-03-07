Bilgisayar ve tablet karışımı Asus Transformers AiO, resmi olarak tanıtıldı





Asus'un ilk olarak Computex 2012 fuarında ortaya çıkan Transformers AiO tablet ve bilgisayar karışımı modelinin bütün teknik özellikleri belli oldu.

Asus tarafından geliştirilen Asus Transformers AiO P1801, öncelikle oldukça farklı yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alt stant ile ekran olmak üzere iki parçadan oluşan cihaz, iki farklı teknik sistem özellikleri içeriyor. İlk olarak tablet kısmına bakmak gerekirse karşımıza, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 18.4" IPS Full HD 1920x1080 piksel çözünürlüğünde 10 parmak dokunmatik ekran, dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemci, 2GB bellek oranı, 32GB dahili hafıza, 1MP ön kamera ve 32Whr gücü ile 5 saat devamlı kullanım sağlayabilen batarya çıkıyor. Ayrıca tablet modeli 11.57x18.34x6.37" boyutlarına ve 2.4kg ağırlığa sahip.

Tablet kısmı beraberinde gelen stant üzerine takıldığı zaman ise cihaz normal bir masaüstü bilgisayara dönüşüyor. Stant içerisinde yer alan teknik özelliklere baktığımızda ise karşımıza, Windows 8 64bit işletim sistemi, Intel Core i5/i3/i7 işlemci seçenekleri, 8GB/4GB DDR3 1600Mhz bellek oranları, 2GB Nvidia GeForce GT730M ekran kartı ve 1TB/2TB sata depolama alanı seçenekleri çıkıyor. Super Multi DVD sürücüsü, microSD kart yuvası gibi ekstra özellikler yanında, Wi-Fi, Bluetooth kablosuz bağlantı seçeneklerine sahip olan AiO, üzerinde USB3.0, USB2.0, HDMI, 3.5mm kulaklık ve hoparlör portlarını barındırıyor.

Oldukça farklı bir kullanıcı deneyimi sunabilen Asus Transformers AiO P1801, yılın ikinci çeyreğinde, 1,300$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-aio/

http://www.engadget.com/2013/03/07/asus-transformer-aio/