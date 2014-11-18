Bilgisayarlar artık resimleri yazılı olarak tanımlayabilecek





Yapay zeka konusunda son dönemde önemli çalışmalar yapılıyor ve bunları robot araştırmalarına kaynak yapan Google en fazla öne çıkan firmaların başında geliyor. Firmanın yeni çalışması ise farklı bir alana yoğunlaşıyor.





Google ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında bilgisayarların görüntüleri tanıyarak yazılı hale de tanımlamasını yapabilmesi sağlandı. Bunun için görüntü tanıma ve doğal dil işleme sistemleri biraraya getirilerek daha gelişmiş bir sistem elde edildi.





Örneğin daha önce bir fotoğrafta bilgisayar motorsiklet ve sürücü tanımlaması yaparken, şimdi ise çamurlu bir yolda motorsiklet kullanan bir kişi olarak tanımlamayı yazıya dökebiliyor. Yeni sistem önceki sistemlere göre iki kat daha akıcı etiketleme yapabiliyor.





Henüz ilk aşamalarda olduğu için arka plandaki nesnelerin sayısına ve ayrıntısına göre hata yapma oranı da artıyor. Bazen sistem resimle ilgili çok alakasız şeyler anlatabiliyor. Ancak daha çok resim ve daha büyük veri paketleri ile çalışarak resim tanımlamalarındaki doğruluk oranının artırılması planlanıyor.





Bu araştırmaların özellikle yapay zeka ve arama teknolojilerinde faydasının olacağı belirtiliyor. Örneğin bir robotun kamerası ile taradığı alanlardaki nesneleri anlatabilmesi veya Google'da resim araması yaparken tanımlamalar yoluyla sonuca ulaşabilmek mümkün hale gelecek.

http://googleresearch.blogspot.com.tr/2014/11/a-picture-is-worth-thousand-coherent.html