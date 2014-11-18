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Bilgisayarlar artık resimleri yazılı olarak tanımlayabilecek

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayarlar artık resimleri yazılı olarak tanımlayabilecek

Yapay zeka konusunda son dönemde önemli çalışmalar yapılıyor ve bunları robot araştırmalarına kaynak yapan Google en fazla öne çıkan firmaların başında geliyor. Firmanın yeni çalışması ise farklı bir alana yoğunlaşıyor. 

Google ve Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma kapsamında bilgisayarların görüntüleri tanıyarak yazılı hale de tanımlamasını yapabilmesi sağlandı. Bunun için görüntü tanıma ve doğal dil işleme sistemleri biraraya getirilerek daha gelişmiş bir sistem elde edildi. 

Örneğin daha önce bir fotoğrafta bilgisayar motorsiklet ve sürücü tanımlaması yaparken, şimdi ise çamurlu bir yolda motorsiklet kullanan bir kişi olarak tanımlamayı yazıya dökebiliyor. Yeni sistem önceki sistemlere göre iki kat daha akıcı etiketleme yapabiliyor. 

Henüz ilk aşamalarda olduğu için arka plandaki nesnelerin sayısına ve ayrıntısına göre hata yapma oranı da artıyor. Bazen sistem resimle ilgili çok alakasız şeyler anlatabiliyor. Ancak daha çok resim ve daha büyük veri paketleri ile çalışarak resim tanımlamalarındaki doğruluk oranının artırılması planlanıyor. 

Bu araştırmaların özellikle yapay zeka ve arama teknolojilerinde faydasının olacağı belirtiliyor. Örneğin bir robotun kamerası ile taradığı alanlardaki nesneleri anlatabilmesi veya Google'da resim araması yaparken tanımlamalar yoluyla sonuca ulaşabilmek mümkün hale gelecek.  

http://googleresearch.blogspot.com.tr/2014/11/a-picture-is-worth-thousand-coherent.html Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
Yine Google
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SEO-Uzmanı 4 yıl
(*) kuantum bilgisayar ve sonrası, DECCAL ( bilimsel kurgu ) forum.donanimhaber.com/...
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darkaura 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
(*) kuantum bilgisayar ve sonrası, DECCAL ( bilimsel kurgu ) forum.donanimhaber.com/...

ilginc bir yazi ama teknolojinin tum sorunlari cozup, yeryuzu cennetini yaratacagina inanmiyorum. sorun teknolojinin yapabilceklerinde degil, insanin dogasinda. insan ozunde bencil, rekabetci, yakin cevresi disindakilere karsi acimasiz bir tur. insanin dogasi, dunya algisi farkli olsa su ankj teknoloji bile yeryuzu cennetini kurmaya yeter. sadece amerika kitasinda cope atilan yiyecekler afrikadaki aclari kac kere doyurmaya yeter. teknoloji sadece insanin yapabilceklerinin kapasitesini artiriyor, olmayan imkanlar sunuyor ama insan bunu iyiligine kullandigi kadar kotulugunede kullaniyor. bazen basitce cozulebilcek sorunlari korkularinin ve parayonalarinin esiri olup derin yaralar haline getirebiliyor. her ne kadar insan akli artik tanrisal seviyede bilgilere ve teknolojilere ulassada, toplumsal olarak bunlari hala ilkel memeli icguduleriyle kullaniyor. sorunun gercek kaynagi iste burda.
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ÖKÜNMÜŞ 4 yıl
Fazla teknolojinin zararlı hatta çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum hiç bir insanın oyuncak olmasını ezilmesini istemem hele ki bir makina tarafından. Ha günümüzde ya da daha eskiden insanlar ezilmiyor muydu eziliyordu bunu desteklediğimi söylemedim ama ilerleyen teknoloji tamamen insanlığı ortadan kaldırabilecek seviyeye doğru yakınlaşıyor. Robotların hayatın heryerinde olduğunu yaşamımızı kolaylaştırdığını kendi fikirlerine sahip olmaya başladığını bir düşünsenize. Komik olacak ama makina isyanı çıkarsa ne yaparız kendimizi neyle nasıl savunuruz. Zararlı yazılımların makinaları kontrol etmeyeceğinin garantisini kim verebilir?
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Virtual Reality 4 yıl
Robotlar için faydalı teknoloji
Robotlar yaygınlaşınca, insanoğlunun hiç bir değeri kalmayacak.
İnsan dokusuna sahip Robotlarla evlenen insanlar göreceğiz.
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engurlu 4 yıl
Google ismini duyunca ayaga kalkip saygi durusunda durmak gerekir..
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Mianfei 4 yıl
Orijinali geçebilirsiniz ama asla onun gibi olamazsınız
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fthkn 4 yıl
James Cameron benim demiştim ama sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Ne yapacaksınız yapay zekayı. İnsana değer vermezler ama yapay zeka yaratmaya çalışırlar.
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darkaura 4 yıl
aha buraya yaziyorum. insandan ustun gercek manada ilk yapay zeka ve muhtemel skynet googlein elinden cikacak. bu konuda en buyuk altyapiya, tecrubeye ve yatirima sahip firma google.
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pesmanyax 4 yıl darkaura
darkaura
aha buraya yaziyorum. insandan ustun gercek manada ilk yapay zeka ve muhtemel skynet googlein elinden cikacak. bu konuda en buyuk altyapiya, tecrubeye ve yatirima sahip firma google.

Saat geç olmuş sütünü iç yat
Kendini fazla kaptırma böyle şeylere...
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DraGonS 4 yıl
Bu işin sonu hiç iyi değil gibime geliyor.
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