Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu

Çevre kirliliği sorunları arasında en üst sıralarda yer alan plastik atıklar doğada oldukça zor çözünmeleri nedeniyle geleceğimizi tehdit ediyor. Yeni keşfedilen bir bakteri bu konuya çözüm olabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Artan insan nüfusu ve bilinçsizce yapılan tüketim neticesinde Dünya'mızın giderek daha fazla kirlendiği şu günlerde küresel ısınamanın yanında geleceğimizi tehdit eden bir başka olay daha var; atık sorunu. Bu soruna baktığımız zaman en büyük problemlerden birini teşkil eden plastiklerin doğada çözünmesi ise neredeyse imkansız durumda. Yılda 300 milyon tondan fazla üretilen plastiklerin çöpleri ise her ne kadar geri dönüşüm tesisleri kurulsa da genellikle çöplüğe yada denizlere atılıyor.
Japonya'dan gelen bir gelişme plastik konusundaki kaderimizi değiştirebilir. Japon bilim adamları Ideonella sakaiensis 201-F6 adını verdikleri plastik mamüllerin pek çoğunu üretmede kullanılan PET maddesini yiyebilen yeni bir tür bakteri keşfetti. Şu ana kadar ilk defa gerçekleşen bu durum insanlığın plastik çöpü sorununa bir nebze katkıda bulunabilir. PET'i MHET'e dönüştürerek işlerine başlayan I. sakaiensis bakterileri daha sonra da bu maddeyi enzimler yardımıyla PET'in basit bileşenlerine parçalıyor.
Şu ana kadarki anlatılanlar doğrultusunda oldukça iyi bir çözüm gibi görülen bakterilerin kullanımında önemli bir problem bulunuyor. Bilim adamlarının denemelerine göre I. sakaiensis isimli bu yararlı bakterinin ince bir PET katmanını sindirmesi 6 hafta gibi uzun bir süre alıyor. Bu konuda da çalışmalara başlayan bilim adamları, bakterinin genomunu çözmeyi çoktan başarmış bile. Çözülen genom sayesinde daha güçlü ve daha hızlı bakteri soyunun üretilmesinin de önü açılmış durumda.
Şu ana kadar plastikle olan savaşımızda en etkili çözümlerden biri olma potansiyeline sahip I. sakaiensis bakterisinin ilerleyen dönemde insanlık adına hayat kurtarıcı bir role sahip olması bekleniyor. Üretilen plastiklerin diğer geniş bir kısmında PET'in kullanılmadığını da göz önüne alırsak, plastik atıklarıyla savaşta başka türlü metodlarada ihtiyacımız olduğu su götümez bir gerçek.

http://www.fastcoexist.com/3057700/we-just-discovered-bacteria-that-can-eat-our-plastic?partner=rss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Owww. Eski model Samsung modellerinden uzak tutmak lazım. S3, S4, S5
Çöpünü bırakmaz vallaha..
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 3 yıl
yalnız bunlar denizlerde ve toprakta çoğalır, sonra plastikten yapılmış tekneleri, dubaları, karadaki plastik eşyaları, yapıları falan yemeye başlar, bilim adamları yeni araştırmalar yapıp bu bakterilerin yemediği plastikler yaparlar, sonra o plastikler doğayı kirletmeye başlar, sar en başa, yeni bir bakteri daha üret:))
yalnız bunlar denizlerde ve toprakta çoğalır, sonra plastikten yapılmış tekneleri, dubaları, karadaki plastik eşyaları, yapıları falan yemeye başlar, bilim adam...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-1E7109D3E 3 yıl
Doğada bulunmayan bir maddeyi nasıl bir bakteri yiyebiliyor ilginç gerçekten tanrı yeni mi yaratmış bu bakteriyi.Tanrı evreni ol demesiyle yarattıysa yarattığı evrende plastik yoktu bu bakteri nerden çıktı ? Evrime bir kanıt daha geldi bunun birde naylon yiyen versiyonu var.Teistler hadi bunu da açıklayın.

Bomb has been planted
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Son of Gloin 3 yıl Guest-1E7109D3E
deepestroots
Doğada bulunmayan bir maddeyi nasıl bir bakteri yiyebiliyor ilginç gerçekten tanrı yeni mi yaratmış bu bakteriyi.Tanrı evreni ol demesiyle yarattıysa yarattığı evrende plastik yoktu bu bakteri nerden çıktı ? Evrime bir kanıt daha geldi bunun birde naylon yiyen versiyonu var.Teistler hadi bunu da açıklayın.

Bomb has been planted


Evrimin Allah'ın yokluğuna kanıt olduğunu sanan liselim
.Bak mesela ben de evrimi savunuyorum, ama çıkıp demiyorum oo evrim varsa Allah yoktur, niye?Çünkü ben de beyin var.Evrimin olmasının Allah'ın varlığıyla alakalı olmadığını kavrayabiliyorum.Buradan sen ve senin gibi beyin yoksunlarına sesleniyorum, gözünüzü seveyim gelip haber yorumlarını kirletmeyin.Gidin ateistlerin forumlarına, onlarla kıçınızdan ayet falan uydurun, mutlu edin kendinizi.
Bomb has been defused diyeceğim ama kuramadın ki bombayı be kardeşim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 3 yıl
yalnız bunlar denizlerde ve toprakta çoğalır, sonra plastikten yapılmış tekneleri, dubaları, karadaki plastik eşyaları, yapıları falan yemeye başlar, bilim adamları yeni araştırmalar yapıp bu bakterilerin yemediği plastikler yaparlar, sonra o plastikler doğayı kirletmeye başlar, sar en başa, yeni bir bakteri daha üret:))
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 3 yıl
Sizce bilim-kurgu filmleri mi gerçek hayatı etkiliyor yoksa gerçekte yapılıp, bilim-kurgu ile zihinler alıştırılıp sonra mı yapılıyor?
Şıklar
a-) hadi canım nerden çıkarıyirsun bunları
b-) hahaha nerenden uydurdun bunu
c-) bence filmden etkilenip yapıyorlar
d-) bu adamlar zar atmazlar, tabii ki proje ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bi filmde vardi hatirlayamadim simdi. Bakteri petrol ve turevlerini yiyip hemen oluyordu falan. Buda mutasyona ugrayip kaynaklari bitirebilir :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Bilim adamlarinin hesaplayamadigi birsey daha olmasin sora? Bakteri mutasyona ugrayip gizliden bizi yemeye baslamasin
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl Pi
eren15935
Bilim adamlarinin hesaplayamadigi birsey daha olmasin sora? Bakteri mutasyona ugrayip gizliden bizi yemeye baslamasin


Yaw şaka gibi dedin ama geçenlerde haberi vardı. Bize epey bir süre plastik yedirmişler. Snickers marka çikolataların içerisinde plastik varmış.

Hani bir Snickers reklamında soruyordu ya: Açken sen, sen değilsin. Nesin? diye.

İşte plastik yiyen bakteriymişiz...







ulusaltarim.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
@OverClocK1ng ahahahah güldürdün valahi :D :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Owww. Eski model Samsung modellerinden uzak tutmak lazım. S3, S4, S5
Çöpünü bırakmaz vallaha..
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +147 deoks +118 FFadeleSS +108 khaos +86 The Balance +70 .TT. +63 Zeki KAYNAK +62 Starrk35 +58 Spider_hip +56 aschil +50
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4021 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
plastik atık, plastik çöp ve
6 etiket daha çöp sorunu çevre kirliliği i. sakaiensis Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı 3 yıl Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor 3 yıl Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor 3 yıl 2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası 3 yıl Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor 3 yıl Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek 3 yıl Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı 3 yıl Nvidia'dan giriş seviyesine 3 yeni mobil ekran kartı 3 yıl MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz 3 yıl Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek 3 yıl Asus, sıvı soğutmalı GeForce GTX 980 Ti STRIX Gaming Ice ekran kartını duyurdu 3 yıl Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar 3 yıl Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir 3 yıl Uygulamaları kapatmak kullanım süresini etkilemiyor 3 yıl Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor 3 yıl NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı 3 yıl Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu Sonraki AMD dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı teknolojisini tanıttı 3 yıl Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü 3 yıl Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6 3 yıl Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016 3 yıl Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi 3 yıl Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC 3 yıl Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı 3 yıl iPhone SE'nin görünümüne dair en net görsel internete düştü 3 yıl Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor 3 yıl Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı 3 yıl LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı 3 yıl Galaxy S7 ailesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları 3 yıl Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor 3 yıl Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 3 yıl General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi 3 yıl Instagram nihayet Windows 10 mobilde 3 yıl Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön siparişleri beklenenden daha iyi 3 yıl Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor 3 yıl Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Mini Elbisesine Bakmayan Adamı Aşağılayan
DH Forum
HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda,
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim