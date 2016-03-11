Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu

Artan insan nüfusu ve bilinçsizce yapılan tüketim neticesinde Dünya'mızın giderek daha fazla kirlendiği şu günlerde küresel ısınamanın yanında geleceğimizi tehdit eden bir başka olay daha var; atık sorunu. Bu soruna baktığımız zaman en büyük problemlerden birini teşkil eden plastiklerin doğada çözünmesi ise neredeyse imkansız durumda. Yılda 300 milyon tondan fazla üretilen plastiklerin çöpleri ise her ne kadar geri dönüşüm tesisleri kurulsa da genellikle çöplüğe yada denizlere atılıyor.

Japonya'dan gelen bir gelişme plastik konusundaki kaderimizi değiştirebilir. Japon bilim adamları Ideonella sakaiensis 201-F6 adını verdikleri plastik mamüllerin pek çoğunu üretmede kullanılan PET maddesini yiyebilen yeni bir tür bakteri keşfetti. Şu ana kadar ilk defa gerçekleşen bu durum insanlığın plastik çöpü sorununa bir nebze katkıda bulunabilir. PET'i MHET'e dönüştürerek işlerine başlayan I. sakaiensis bakterileri daha sonra da bu maddeyi enzimler yardımıyla PET'in basit bileşenlerine parçalıyor.

Şu ana kadarki anlatılanlar doğrultusunda oldukça iyi bir çözüm gibi görülen bakterilerin kullanımında önemli bir problem bulunuyor. Bilim adamlarının denemelerine göre I. sakaiensis isimli bu yararlı bakterinin ince bir PET katmanını sindirmesi 6 hafta gibi uzun bir süre alıyor. Bu konuda da çalışmalara başlayan bilim adamları, bakterinin genomunu çözmeyi çoktan başarmış bile. Çözülen genom sayesinde daha güçlü ve daha hızlı bakteri soyunun üretilmesinin de önü açılmış durumda.

Şu ana kadar plastikle olan savaşımızda en etkili çözümlerden biri olma potansiyeline sahip I. sakaiensis bakterisinin ilerleyen dönemde insanlık adına hayat kurtarıcı bir role sahip olması bekleniyor. Üretilen plastiklerin diğer geniş bir kısmında PET'in kullanılmadığını da göz önüne alırsak, plastik atıklarıyla savaşta başka türlü metodlarada ihtiyacımız olduğu su götümez bir gerçek.

http://www.fastcoexist.com/3057700/we-just-discovered-bacteria-that-can-eat-our-plastic?partner=rss