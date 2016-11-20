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Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi

Anlık mesajlaşma uygulamalarının oldukça sık kullanıldığı günmüzde araştırmacılar yeni bir mesajlaşma metodu geliştirdi. Yeni yöntem bazı alanlarda oldukça faydalı olacağa benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Standford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yöntem bilinen mesajlaşma tekniklerinden çok farklı bir yöntem kullanıyor. Araştırmacılar şu an kullandığımız elektriğe bağımlı ve internet üzerinden yapılan işlem yerine asit ve baz çözeltileri aracılığıyla mesaj göndermeyi başardılar.
Yeni yöntem de tıpkı elektronik sistemlerdeki gibi ikili kod kullanıyor fakat bu kodlar birler ve sıfırlardan değil asit ve bazlık durumuna dayanıyor. Araştırmacılar bilgisayara göndermek istedikleri mesajı yazıyor ve sonrasında bilgisayar bu mesajın kimyasal karşılığına çevirip ph değişikliğine duyarlı tüplerin olduğu bir makineye gönderiyor oluşan ph değişimine göre de karşıdaki makine de iletiyi çözüp mesaj haline getiriyor.

Bir çok avantajı var

Buldukları yöntemde araştırmacılar asit ve baz olarak ise sirke ve cam temizleyiciyi tercih etmişler. Bunun sebebi olarak da hem kolay elde edilebilmeleri hem de yapılan işlem için gerekli kimyasal özelliği göstermeleri olarak belirtmişler. Tabi farklı maddeler de kullanmışlar, örneğin vodka ile yaptıkları denemede çözeltinin fazla doymuş olması sebebiyle karşı tarafa mesaj iletimi gerçekleşememiş.

Yeni çözümün kablosuz ve uygun fiyatlı olduğunu söyleyen araştırmacılar elektriğin olmadığı durumlarda veya elektromanyetik iletişim sistemlerinin başarılı olmadığı su altı ortamlarda ve çok fazla metalin bulunduğu ortamlarda keşiflerinin güzel bir çözüm olacağını belirtiyorlar.

Nanoteknoloji açısından önemli bir gelişme

Ayrıca bilim adamları yeni sistemin sağlık alanında da faydalı olabileceğine inanıyorlar zira şu an nanoteknolojinin insan vücudunda farklı amaçlarla kullanılması planlanıyor. Gel gelelim şu anki nanoteknolojinin her ne kadar uygun fiyatlara inse de vücut içerisinde fazla mesafe katedememesi,birbirleriyle iletişim kurmak için kablolu çözümler kullanmak zorunda kalınabileceği veya vücuda zararlı, yüksek frekansla çalışan iletişim yöntemleri kullanmak durumunda olduğu için bazı geliştirilmeye muhtaç yönleri var.

İşte tam da bu noktada yeni gelişmenin işe yarayacağını belirten uzmanlar, buldukları çözümün kablosuz,kendinden enerjili ve aynı zamanda bütün vücudu dolaşabilecek bir özelliğe saip olduğunu belirtiyorlar ki bu sayede nanoteknolojinin gelişmesinde de bir fayda sağlanabilir. Konu ile ilgili olarak bilim adamlarının çözümlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları ise halen devam ediyor.
 

http://news.stanford.edu/2016/11/15/stanford-researchers-send-text-messages-using-household-chemicals/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
B J K 3 yıl
Bence araştırmalara son versinler. Vodka en iyi iletişim araçlarından biri iken bunu becerememişler.
Başarısız bilim adamı yoktur, az vodka vardır.
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Amd64x2 3 yıl
Arduino UNO ve LCD shield kullanmışlar.
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kayihani 3 yıl
yapılan deney basit anlamda sinir hücrelerinin çalışmasını taklit ediyor. bu tür küçük adımlar biriktikçe zaman içerisinde bu gün için çaresiz kaldığımız hastalıklara çare bulunabileceğini düşünüyorum. yine de kök hücre uygulamaları daha fazla gelecek vaad ediyor.
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aozgec 3 yıl
Standford daki adam bildiğin Turk. kesin turşu falan çok seviyor ve ACE Ayşe teyze reklamını çok sevretmiş
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interwap 3 yıl
İletim nasıl sağlanacak?
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AdiqeCaLe 3 yıl interwap
interwap

İletim nasıl sağlanacak?

Asit veya baz özelliği taşıyan sıvı ile. Sanırım tıp amaçlı çözümlerde kullanmak için bu yol geliştirilmiş. Uzak mesafeler arası mesaj iletimi için değil.
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med_cezir91 3 yıl
Yapılan deney bir kontrol düzeneği olduğu için değişkenler sabit tutuluyor, yani gönderilecek mesajın içeriğine bağlı olarak alet bir taraftan asit ya da baz gönderiyor gönderilen asitin ya da bazın miktarına bağlı olarak da sıvıdaki ph değişimi bir ikili koda karşılık geliyor alıcı da bunu encode ederek mesaj karşıya ulaşıyor. Tamamda siz bunu göl deniz gibi açık su altı sistemlerinde denediğinizde suyun ph şını değiştiren sizin gönderdiğiniz kimyasal olmayacak buna şunu da eklemek lazım bu sistemi aynı ortamda başkası kullanamayacak mı kullanacaksa kimyasallar bir birini nasıl etkilemeyecek bana bu hali ile pek mantıklı bir şey gibi gelmedi.
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Gopc@ 3 yıl med_cezir91
med_cezir91

Yapılan deney bir kontrol düzeneği olduğu için değişkenler sabit tutuluyor, yani gönderilecek mesajın içeriğine bağlı olarak alet bir taraftan asit ya da baz gönderiyor gönderilen asitin ya da bazın miktarına bağlı olarak da sıvıdaki ph değişimi bir ikili koda karşılık geliyor alıcı da bunu encode ederek mesaj karşıya ulaşıyor. Tamamda siz bunu göl deniz gibi açık su altı sistemlerinde denediğinizde suyun ph şını değiştiren sizin gönderdiğiniz kimyasal olmayacak buna şunu da eklemek lazım bu sistemi aynı ortamda başkası kullanamayacak mı kullanacaksa kimyasallar bir birini nasıl etkilemeyecek bana bu hali ile pek mantıklı bir şey gibi gelmedi.

Mesaj attım üniversiteye, size mantıklı gelmediğini belirttim. En kısa sürede Mantıklı bir açıklama ile size geri dönüş yaparlar.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Şimdi derenin tepesinden cam temizleyiciyi bu alet bırakacak da taa derenin aşağısındaki bu mesajı mı çözebilecek? Ankaradan izmire mesaj gönderemezsinki bununla. Anca komşuya musluktan belki mesaj atarsın ama zaten mors alfabesini öğrenir de tıkırdatarak mesajını gönderirsin bu aleti kurana kadar.
Cam temizleyiciyle doğayı kirlettiğine değer mi acaba?
Biyolojik mesaj daha iyi bundan sal güvercini.
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vjdrsjejv 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Şimdi derenin tepesinden cam temizleyiciyi bu alet bırakacak da taa derenin aşağısındaki bu mesajı mı çözebilecek? Ankaradan izmire mesaj gönderemezsinki bununla. Anca komşuya musluktan belki mesaj atarsın ama zaten mors alfabesini öğrenir de tıkırdatarak mesajını gönderirsin bu aleti kurana kadar.
Cam temizleyiciyle doğayı kirlettiğine değer mi acaba?
Biyolojik mesaj daha iyi bundan sal güvercini.

Antalya nasıl diye sorucam ama, sandığım kişinin 4 yıllık ban yememiş olması pek mümkün değil.
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