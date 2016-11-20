Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi

Bir çok avantajı var
Buldukları yöntemde araştırmacılar asit ve baz olarak ise sirke ve cam temizleyiciyi tercih etmişler. Bunun sebebi olarak da hem kolay elde edilebilmeleri hem de yapılan işlem için gerekli kimyasal özelliği göstermeleri olarak belirtmişler. Tabi farklı maddeler de kullanmışlar, örneğin vodka ile yaptıkları denemede çözeltinin fazla doymuş olması sebebiyle karşı tarafa mesaj iletimi gerçekleşememiş.
Yeni çözümün kablosuz ve uygun fiyatlı olduğunu söyleyen araştırmacılar elektriğin olmadığı durumlarda veya elektromanyetik iletişim sistemlerinin başarılı olmadığı su altı ortamlarda ve çok fazla metalin bulunduğu ortamlarda keşiflerinin güzel bir çözüm olacağını belirtiyorlar.
Nanoteknoloji açısından önemli bir gelişme
Ayrıca bilim adamları yeni sistemin sağlık alanında da faydalı olabileceğine inanıyorlar zira şu an nanoteknolojinin insan vücudunda farklı amaçlarla kullanılması planlanıyor. Gel gelelim şu anki nanoteknolojinin her ne kadar uygun fiyatlara inse de vücut içerisinde fazla mesafe katedememesi,birbirleriyle iletişim kurmak için kablolu çözümler kullanmak zorunda kalınabileceği veya vücuda zararlı, yüksek frekansla çalışan iletişim yöntemleri kullanmak durumunda olduğu için bazı geliştirilmeye muhtaç yönleri var.
http://news.stanford.edu/2016/11/15/stanford-researchers-send-text-messages-using-household-chemicals/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başarısız bilim adamı yoktur, az vodka vardır.
Asit veya baz özelliği taşıyan sıvı ile. Sanırım tıp amaçlı çözümlerde kullanmak için bu yol geliştirilmiş. Uzak mesafeler arası mesaj iletimi için değil.
Mesaj attım üniversiteye, size mantıklı gelmediğini belirttim. En kısa sürede Mantıklı bir açıklama ile size geri dönüş yaparlar.
Cam temizleyiciyle doğayı kirlettiğine değer mi acaba?
Biyolojik mesaj daha iyi bundan sal güvercini.
Antalya nasıl diye sorucam ama, sandığım kişinin 4 yıllık ban yememiş olması pek mümkün değil.