Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi

Standford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yöntem bilinen mesajlaşma tekniklerinden çok farklı bir yöntem kullanıyor. Araştırmacılar şu an kullandığımız elektriğe bağımlı ve internet üzerinden yapılan işlem yerine asit ve baz çözeltileri aracılığıyla mesaj göndermeyi başardılar.

Yeni yöntem de tıpkı elektronik sistemlerdeki gibi ikili kod kullanıyor fakat bu kodlar birler ve sıfırlardan değil asit ve bazlık durumuna dayanıyor. Araştırmacılar bilgisayara göndermek istedikleri mesajı yazıyor ve sonrasında bilgisayar bu mesajın kimyasal karşılığına çevirip ph değişikliğine duyarlı tüplerin olduğu bir makineye gönderiyor oluşan ph değişimine göre de karşıdaki makine de iletiyi çözüp mesaj haline getiriyor.

Bir çok avantajı var

Buldukları yöntemde araştırmacılar asit ve baz olarak ise sirke ve cam temizleyiciyi tercih etmişler. Bunun sebebi olarak da hem kolay elde edilebilmeleri hem de yapılan işlem için gerekli kimyasal özelliği göstermeleri olarak belirtmişler. Tabi farklı maddeler de kullanmışlar, örneğin vodka ile yaptıkları denemede çözeltinin fazla doymuş olması sebebiyle karşı tarafa mesaj iletimi gerçekleşememiş.



Yeni çözümün kablosuz ve uygun fiyatlı olduğunu söyleyen araştırmacılar elektriğin olmadığı durumlarda veya elektromanyetik iletişim sistemlerinin başarılı olmadığı su altı ortamlarda ve çok fazla metalin bulunduğu ortamlarda keşiflerinin güzel bir çözüm olacağını belirtiyorlar.



Nanoteknoloji açısından önemli bir gelişme

Ayrıca bilim adamları yeni sistemin sağlık alanında da faydalı olabileceğine inanıyorlar zira şu an nanoteknolojinin insan vücudunda farklı amaçlarla kullanılması planlanıyor. Gel gelelim şu anki nanoteknolojinin her ne kadar uygun fiyatlara inse de vücut içerisinde fazla mesafe katedememesi,birbirleriyle iletişim kurmak için kablolu çözümler kullanmak zorunda kalınabileceği veya vücuda zararlı, yüksek frekansla çalışan iletişim yöntemleri kullanmak durumunda olduğu için bazı geliştirilmeye muhtaç yönleri var.

İşte tam da bu noktada yeni gelişmenin işe yarayacağını belirten uzmanlar, buldukları çözümün kablosuz,kendinden enerjili ve aynı zamanda bütün vücudu dolaşabilecek bir özelliğe saip olduğunu belirtiyorlar ki bu sayede nanoteknolojinin gelişmesinde de bir fayda sağlanabilir. Konu ile ilgili olarak bilim adamlarının çözümlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları ise halen devam ediyor.

http://news.stanford.edu/2016/11/15/stanford-researchers-send-text-messages-using-household-chemicals/