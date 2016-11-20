Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu?

Bugüne kadar giyilebilir cihaz pazarına önemli yatırımlar yapan, gözde firmaları satın alan ve yonga çözümleri ile varlığını arttırmaya çalışan Intel’in sürpriz bir karara imza atabileceği konuşuluyor. Mobil pazarda yaşanan hayal kırıklığı burada da tekerrür etmek üzere.

Sektörde Tutunamadı

İddialar oldukça ciddi. Firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Intel, giyilebilir cihaz sektörüne yönelik olarak çalışan Yeni Cihazlar bölümünde önemli sayıda çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bölümü içerisinde barındıran Yeni Teknolojiler departmanında da işten çıkarmaların yaşanacağı ifade ediliyor.

Intel şimdiden bölümdeki çalışanlara bilgi geçmeye başladı. Yıl bitmeden pek çok kişinin işini kaybedeceği tahmin ediliyor. İşten çıkarmalar sonrasında bölümün tamamen kapatılması da söz konusu. Bunun anlamı Intel’in giyilebilir cihaz pazarından çıkması demek.

Gelecek potansiyeli çok büyük olan ve her gün daha fazla firmanın yatırım yaptığı giyilebilir cihaz pazarından Intel neden çekiliyor? Sanırız önümüzdeki dönemde cevabını arayacağımız en büyük soru bu olacak.

Aslında geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı gelişmeler bugüne ışık tutuyor. Intel 2014 yılında 100 milyon dolar bedelle giyilebilir cihaz üreticisi Basis Science’ı satın almıştı. Basis B1 fitness bilekliğinde kullanılan teknolojileri kendisine aktaran Intel, sonrasında Basis Peak cihazını piyasaya sürdü.

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Bununla birlikte ısınma sorunları nedeniyle sonbahar aylarında geri çağırma programı başlatıldı ve üretim tamamen durduruldu. Proje aşamasında olan Basis Ruby de iptal edildi. O dönem bunlara bir anlam verilememişti ancak yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor.

Henüz yapılmış resmi bir açıklama yok ancak görünen köy kılavuz istemez misali kaçınılmaz sona adım adım yaklaşılıyor. Intel’in giyilebilir cihaz pazarından çekilmesi elbette önemli bir oyuncunun kaybedilmesi anlamına geliyor ancak pazarın bundan pek etkilenmeyeceği düşünülüyor. Muhtemelen Intel şansını bu kez sürücüsüz araç teknolojilerinde deneyecek.