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Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu?

Akıllı telefon pazarında istediği başarıyı yakalayamayan ve sonrasında sektöre veda eden Intel, giyilebilir cihaz pazarında da aynı sona doğru ilerliyor. İddialar oldukça ciddi.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu?

Bugüne kadar giyilebilir cihaz pazarına önemli yatırımlar yapan, gözde firmaları satın alan ve yonga çözümleri ile varlığını arttırmaya çalışan Intel’in sürpriz bir karara imza atabileceği konuşuluyor. Mobil pazarda yaşanan hayal kırıklığı burada da tekerrür etmek üzere.

Sektörde Tutunamadı

İddialar oldukça ciddi. Firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Intel, giyilebilir cihaz sektörüne yönelik olarak çalışan Yeni Cihazlar bölümünde önemli sayıda çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bölümü içerisinde barındıran Yeni Teknolojiler departmanında da işten çıkarmaların yaşanacağı ifade ediliyor.

Intel şimdiden bölümdeki çalışanlara bilgi geçmeye başladı. Yıl bitmeden pek çok kişinin işini kaybedeceği tahmin ediliyor. İşten çıkarmalar sonrasında bölümün tamamen kapatılması da söz konusu. Bunun anlamı Intel’in giyilebilir cihaz pazarından çıkması demek.

Gelecek potansiyeli çok büyük olan ve her gün daha fazla firmanın yatırım yaptığı giyilebilir cihaz pazarından Intel neden çekiliyor? Sanırız önümüzdeki dönemde cevabını arayacağımız en büyük soru bu olacak.

Aslında geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı gelişmeler bugüne ışık tutuyor. Intel 2014 yılında 100 milyon dolar bedelle giyilebilir cihaz üreticisi Basis Science’ı satın almıştı. Basis B1 fitness bilekliğinde kullanılan teknolojileri kendisine aktaran Intel, sonrasında Basis Peak cihazını piyasaya sürdü.

Ayrıca Bkz. "Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı"

Bununla birlikte ısınma sorunları nedeniyle sonbahar aylarında geri çağırma programı başlatıldı ve üretim tamamen durduruldu. Proje aşamasında olan Basis Ruby de iptal edildi. O dönem bunlara bir anlam verilememişti ancak yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor.

Henüz yapılmış resmi bir açıklama yok ancak görünen köy kılavuz istemez misali kaçınılmaz sona adım adım yaklaşılıyor. Intel’in giyilebilir cihaz pazarından çekilmesi elbette önemli bir oyuncunun kaybedilmesi anlamına geliyor ancak pazarın bundan pek etkilenmeyeceği düşünülüyor. Muhtemelen Intel şansını bu kez sürücüsüz araç teknolojilerinde deneyecek. 

 

http://www.androidauthority.com/intel-may-abandon-wearable-market-730333/ Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl en beğenilen
@Tugrul_512bit
İşin o kısmına bakarsak, telefon ve PC'yi kullanmaman lazım. Wireless modem ve bir sürü alet edevat da radyasyon yayıyor neticede.
Yani hayatımızın her yeri radyasyon
@Tugrul_512bitİşin o kısmına bakarsak, telefon ve PC'yi kullanmaman lazım. Wireless modem ve bir sürü alet edevat da radyasyon yayıyor neticede.Yani ha...
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Tolgá 2 yıl
artık intel arm mimaride tasarlamalı. x86 ile olacak iş değil taşınabilir cihazlar.
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Sertan-57 2 yıl Tolgá
Bro Onla alakali degil x86 daha gelismis oldugu icin daha performansli demek ki asiri radyasyon saciyor ki intel bu isten vazgecmis belki daha olumculdur yani insanlarin belki hayatini riske atmak istememistir sonucta insanlar islemcili kiyafet giyecek.
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khytr89 2 yıl
Tv lerdeki 3d gibi giyilebilir teknoloji de bir an parladi ve daha sonra hizlica inise gecti cunku yine erken davranildi.. her gun sarj olan saat mi olur ? beyin bulandiran vr kafaliklari ise sadece merak sonra kaldirip atiyoruz.
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BekirTemel 2 yıl
İnsanlık bu teknolojiye sıcak bakmıyor galiba zamanı şuna değil.
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burakk, 2 yıl
Bunun sonucunda Edison ve Galileo üretimden kalkarsa ve tekrar güncellenmezse gerçekten üzücü olur. Çok güzel boardlardı
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl en beğenilen
@Tugrul_512bit
İşin o kısmına bakarsak, telefon ve PC'yi kullanmaman lazım. Wireless modem ve bir sürü alet edevat da radyasyon yayıyor neticede.
Yani hayatımızın her yeri radyasyon
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Tugrul_512bit 2 yıl
morötesi mikrodalga kızılötesi varsa giymesek daha iyi.
radyo dalgaları olsa iyi
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Tugrul_512bit 2 yıl
zararlı radyasyonu olduğunu bile bile niye giyer insan?
uranyumdan kazak örelim giyelim madem.
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alemburda34 2 yıl
Batarya sorununa cozum bulunmadikca giyilebilir saat vb urunler bosa merak edenlerde ucuz yollu birseyler bulsunlar derim. Para kolay kazanilmiyor vermeyin oyle 700 - 1500 TL felan
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Görmüştür pazarda bir şey olmayacağını.
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