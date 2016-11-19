Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma

Görsel büyütme/yakınlaştırma teknolojileri zamanla gelişmiş olsa da, günümüzde hala büyütme yaptığımız zaman çok bozulma olabiliyor. Google'ın algoritması bir çözüm getirebilir. Detaylar haberimizde.
2 yıl
6b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma
Google'ın yapay zeka ve makine öğrenmesine verdiği önem çok önem verdiği biliniyor. Şirket, bu teknolojileri geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve elde ettiği uygulanabilir gelişmeleri servislerine entegre ediyor. Bunlardan en yenisi, düşük çözünürlüklü ve bulanık fotoğraflarla ilgili.
Teknoloji devinin bu alandaki son icraatı, RAISR (Rapid and Accurate Image Super-Resolution) (Hızlı ve Doğru Görsel Süper-Çözümleme) adı verilen görselleri sıradan yöntemlere göre daha başarılı bir şekilde büyütmeyi sağlayan, yeni geliştirdikleri bir prototip aşamasındaki yazılım.
Bu algoritma, sıradan büyütme algoritmalarının yaptığı gibi görseli daha fazla pikselle doldurmak yerine, makine öğrenmesi kullanarak fotoğrafları daha akıllıca bir yöntemle büyütüyor. Örneğin "Bir görselde kısa mesafede fazla bir renk ve parlaklık değişimi varsa burası büyük ihtimalle bir nesnenin köşesi olabilir." şeklinde düşünerek buna göre düzenleme yapabiliyor.
Sıradan büyütme/yakınlaştırma algoritmalarının aksine Google'ın yeni yazılımı bu gibi çok sayıda ayrıntıyı dikkate alıyor. Sonuç olarak sistemin verdiği sonuçlar, orijinal görseldeki şekilleri daha doğru şekilde koruyabiliyor ve böylece büyütülmüş fotoğraf, sıradan büyütme yöntemlerinin verdiği sonuçlardan çok daha iyi görünüyor.
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu yeni algoritma makine öğrenmesi kullanıyor. Yazılım, her piksel grubu için daha önceden öğrenmiş olduğu filtrelerden en uygun olanını seçiyor. 
 
Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma

Son Kullanıcıya Gelecek Mi? 

Google'ın yeni teknoloji ve algoritmalarını servislerine entegre ederek son kullanıcılara ulaştırdığını söylemiştik. Bu yeni görsel büyütme algoritması için gelecek muhtemel bir telefon uygulaması vs. hakkında henüz bilgi olmasa da Google'ın bu yeni yöntemin tanıtımında kullandığı ifadeler, bu teknolojinin de son kullanıcıya yakında ulaşabileceğini işaret ediyor. Belki ilerleyen dönemde bu yeni geliştirme sayesinde telefonlarınızdaki fotoğraf büyütmeyi iyileştirmenin yanında görselleri daha az mobil veri kullanmak amacıyla düşük çözünürlükte gönderip karşı tarafın kaliteli bir şekilde büyütmesini sağlayacak işler için kullanabiliriz.

https://9to5google.com/2016/11/16/google-shows-the-power-of-machine-learning-by-enhancing-blurry-low-res-pictures/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SONEKTRA 2 yıl en beğenilen itachi237
itachi237

şu machine learning dünyanın sonunu getirecek aha buraya yazıyorum

İlerde bu mesaja bakım dicem ki "itacgi237 haklıymış yoksa o bizi kurtaracak olan mehdi mi?" ve seni aramaya koyulacağım.
itachi237şu machine learning dünyanın sonunu getirecek aha buraya yazıyorumİlerde bu mesaja bakım dicem ki "itacgi237 h...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 2 yıl
şu machine learning dünyanın sonunu getirecek aha buraya yazıyorum
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Köşe yumuşatmaya(antialiasing)benziyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
V4LKyR 2 yıl
Makineye neden bir şeyler öğretiliyor ki? Adı üstünde, makine, sen nasıl tasarlarsan o işi yapar. Neden öğrenme vasfı da olsun? İnsanoğlunun ne kadar korkunç ve tehlikeli bir tür olduğunu öğrenip de kalemimizi kırabilir, defterimizi dürebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bu teknoloji zaten uzun süredir Photoshop'ta kullanılmakta. Düşük çözünürlüklü bir fotoğraf hiçbir zaman aynı fotoğrafın yüksek çözünürlüklü hali kadar net olamaz. Büyütme algoritmaları komşu pikseller arası geçişleri yumuşatır ve ortaya örnek resimlerdeki gibi çok net olmayan ama gözü de yormayan sonuçlar ortaya çıkarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Antialisgn ve sharpening karisimi bir etki vermis. 4X'e kadar buyutmelerde oldukca ise yarar gorunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
telefon kamerasında dijital zoom'u iyileştirmede kullanılır.16mp foto 2x zoomlayınca 8mp'ı kesip büyütmüş şekilde geliyorken bu algoritmayla detayların daha iyi korunması sağlanmış olur.birçok(samsung,lg,sony...) marka buna benzer algoritmalarla zoom yapıyor zaten ama hepsi aynı başarıda değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
máwci 2 yıl
Google önce harita çözünürlüğünü düzeltsin, Turkey map rezil halde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 2 yıl
Türkiye'den google haritalara ulaşılınca yakınlaştırmalar o kadar bozuk ki, linkdeki tr yi silince ne hikmetse sorun ortadan kalkıyor ulaşım kısıtlaması gibi bir şey bu konu hakkında bilgisi olan varmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONURTO 2 yıl
Evrim ağacı'nda makine öğrenmesi ve yapay zeka konusunda 4 bölümlük bir makalenin çevirisini yeni okudum. Merak edenler okusun çok bilimsel değil anlaşılabilir bir dil ile yazılmış, tabi uzun biraz. Konuda uzman bilim insanları detaylı projeksiyonlar çıkarmışlar.



Spoiler:

mutsuz son.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 2 yıl
Skynet dream. Yakındır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Yaman düşünürlersiniz delikanlılar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 2 yıl
Az evvel black mirror 2. sezon 1. bölümü izledik eşimle, hala etkisinden kurtulamadık inanın.
Gelecekte machine learning ile beraber synthetic organic chemistry çalışmalarıyla, tüm yeteneklere haiz androidler üretilecek. Ve insan oğlu kaybettiği insanlarla yaşamaya devam edebilecek, onların zihinlerinin birebir kopyasıyla.
En sonunda insanoğlu tükenecek, androidler bizden geriye kalan dünyada insanoğlunun varlığını hatırlatarak dolaşacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5969 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, makine öğrenmesi ve
7 etiket daha düşük çözünürlük bulanık görsel yakınlaştırma algoritması Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor 2 yıl Samsung patlayan Galaxy S7′lerle ilgili açıklama yayınladı 2 yıl iPhone 6s modellerinin şarj bitmeden kapanma sorunu çözülüyor 2 yıl HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında 2 yıl Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu 2 yıl Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı 2 yıl LG V30 ile ikinci ekran değişebilir 2 yıl Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı! 2 yıl Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında! 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 2 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme 2 yıl Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon 2 yıl Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi 2 yıl Patlayıcıları uzaktan tespit eden Drone sistemi geliştirildi 2 yıl Huawei ve DOCOMO, dünyanın ilk geniş ölçekli 5G saha denemesini yaptı 2 yıl İklim değişikliği belgeseli Before the Flood izlenme rekorları kırdı 2 yıl Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı 2 yıl Intel giyilebilir cihaz pazarından çıkıyor mu? 2 yıl Dördüncü Huawei Mate 9 modeline hazır olun 2 yıl 2si1 "Yorgun" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma Sonraki Deadpool 2'yi kimin yöneteceği belli oldu 2 yıl Sony, Black Friday kampanyasıyla popüler oyunlarda indirim yaptı 2 yıl Çift GTX 1080 ekran kartlı Asus ROG GX800 dizüstü bilgisayarı duyuruldu 2 yıl Jaguar 2020'ye kadar modellerinin yarısında elektrikli seçeneği sunacak 2 yıl Star Wars: Battlefront için Rogue One ve VR ek paketleri geliyor 2 yıl Fantastic Beasts: Cases ile büyülü yolculuk başlıyor 2 yıl Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir 2 yıl Ünlü müzik torrent sitesi "What.cd" kapandı 2 yıl Google’ın sesli asistanı Home reklam yayınına başladı 2 yıl Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın 2 yıl Nvidia GTX1070 Founders Edition incelemesi "1.9GHz'e varan hızıyla başarılı 2K performansı" 2 yıl Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor 2 yıl Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı 2 yıl OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler 2 yıl Renault Talisman 2017 Business Car seçildi 2 yıl Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz 2 yıl 9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı 2 yıl Dolardaki artış teknolojik ürünlerin fiyatını nasıl etkileyecek? 2 yıl Xiaomi Mi Mix Mini söylentileri başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim