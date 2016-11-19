Google'dan bulanık ve düşük çözünürlüklü fotoğraflar için yeni algoritma

Google'ın yapay zeka ve makine öğrenmesine verdiği önem çok önem verdiği biliniyor. Şirket, bu teknolojileri geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor ve elde ettiği uygulanabilir gelişmeleri servislerine entegre ediyor. Bunlardan en yenisi, düşük çözünürlüklü ve bulanık fotoğraflarla ilgili.

Teknoloji devinin bu alandaki son icraatı, RAISR (Rapid and Accurate Image Super-Resolution) (Hızlı ve Doğru Görsel Süper-Çözümleme) adı verilen görselleri sıradan yöntemlere göre daha başarılı bir şekilde büyütmeyi sağlayan, yeni geliştirdikleri bir prototip aşamasındaki yazılım.

Bu algoritma, sıradan büyütme algoritmalarının yaptığı gibi görseli daha fazla pikselle doldurmak yerine, makine öğrenmesi kullanarak fotoğrafları daha akıllıca bir yöntemle büyütüyor. Örneğin "Bir görselde kısa mesafede fazla bir renk ve parlaklık değişimi varsa burası büyük ihtimalle bir nesnenin köşesi olabilir." şeklinde düşünerek buna göre düzenleme yapabiliyor.

Sıradan büyütme/yakınlaştırma algoritmalarının aksine Google'ın yeni yazılımı bu gibi çok sayıda ayrıntıyı dikkate alıyor. Sonuç olarak sistemin verdiği sonuçlar, orijinal görseldeki şekilleri daha doğru şekilde koruyabiliyor ve böylece büyütülmüş fotoğraf, sıradan büyütme yöntemlerinin verdiği sonuçlardan çok daha iyi görünüyor.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu yeni algoritma makine öğrenmesi kullanıyor. Yazılım, her piksel grubu için daha önceden öğrenmiş olduğu filtrelerden en uygun olanını seçiyor.

Son Kullanıcıya Gelecek Mi?

Google'ın yeni teknoloji ve algoritmalarını servislerine entegre ederek son kullanıcılara ulaştırdığını söylemiştik. Bu yeni görsel büyütme algoritması için gelecek muhtemel bir telefon uygulaması vs. hakkında henüz bilgi olmasa da Google'ın bu yeni yöntemin tanıtımında kullandığı ifadeler, bu teknolojinin de son kullanıcıya yakında ulaşabileceğini işaret ediyor. Belki ilerleyen dönemde bu yeni geliştirme sayesinde telefonlarınızdaki fotoğraf büyütmeyi iyileştirmenin yanında görselleri daha az mobil veri kullanmak amacıyla düşük çözünürlükte gönderip karşı tarafın kaliteli bir şekilde büyütmesini sağlayacak işler için kullanabiliriz.

https://9to5google.com/2016/11/16/google-shows-the-power-of-machine-learning-by-enhancing-blurry-low-res-pictures/