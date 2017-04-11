Bilim insanları Dünya'nın mantosuna ilk kez inmeye hazırlanıyor

Dünya'nın kabuğunun altında ne olduğu ile ilgili son derece sağlam teoriler olsa da bu teoriler henüz kanıtlanabilmiş değil. Zira bugüne kadar açılan en derin delik bile Dünya'nın kabuğunun altına inemedi. Ne var ki bilim insanları bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Japonya Dünya-Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu (JAMSTEC)'nda görevli bilim insanları, Dünya'nın mantosuna kadar inecek bir delik açmak için çalışmalara başladı.

Bu görev için Japonya Dünya-Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu'nun en büyük sondaj gemisi olan Chikyu kullanılacak. Uluslararası bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi şu sıralar bu tarihi sondajı yapmak için en uygun yerin neresi olduğunu bulmaya çalışıyor.

Chikyu eylül ayında Hawaii'ye giderek buranın mantoya kadar inecek sondaj için uygun olup olmadığını inceleyecek. Hawaii'den beklenen sonucun alınamaması durumunda Kosta Rika ve Meksika açıklarındaki diğer seçeneklere yönelecek. Bu üç seçeneğin de okyanusun altında olmasının sebebi karasal kabuğun okyanus kabuğundan neredeyse iki kat daha kalın olması.

Chikyu'nun Dünya'nın mantosuna ulaşması için 4 kilometre suyun altında kalan 6 kilometre kabuğu delmesi gerekiyor. Araştırma için gerek fonun önemli bir kısmını Japonya hükümeti karşılıyor. Sık sık şiddetli depremlerle sallanan Japonya, bu yeni araştırma sayesinde volkanik ve teknonik faaliyetler hakkında daha fazla bilgi toplamayı ve böylece yüzeydeki faaliyetleri daha iyi anlamayı amaçlıyor.

https://www.engadget.com/2017/04/09/japan-chikyu-drilling-ship-earth-mantle/