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Bilim insanları Dünya'nın mantosuna ilk kez inmeye hazırlanıyor

Japonya Dünya-Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu'nda görevli bilim insanları, Dünya'nın mantosunu delmeye hazırlanıyor. Bu görev için dünyanın en büyük sondaj gemilerinden biri kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya'nın kabuğunun altında ne olduğu ile ilgili son derece sağlam teoriler olsa da bu teoriler henüz kanıtlanabilmiş değil. Zira bugüne kadar açılan en derin delik bile Dünya'nın kabuğunun altına inemedi. Ne var ki bilim insanları bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Japonya Dünya-Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu (JAMSTEC)'nda görevli bilim insanları, Dünya'nın mantosuna kadar inecek bir delik açmak için çalışmalara başladı.
Bu görev için Japonya Dünya-Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu'nun en büyük sondaj gemisi olan Chikyu kullanılacak. Uluslararası bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi şu sıralar bu tarihi sondajı yapmak için en uygun yerin neresi olduğunu bulmaya çalışıyor.
Chikyu eylül ayında Hawaii'ye giderek buranın mantoya kadar inecek sondaj için uygun olup olmadığını inceleyecek. Hawaii'den beklenen sonucun alınamaması durumunda Kosta Rika ve Meksika açıklarındaki diğer seçeneklere yönelecek. Bu üç seçeneğin de okyanusun altında olmasının sebebi karasal kabuğun okyanus kabuğundan neredeyse iki kat daha kalın olması.
Chikyu'nun Dünya'nın mantosuna ulaşması için 4 kilometre suyun altında kalan 6 kilometre kabuğu delmesi gerekiyor. Araştırma için gerek fonun önemli bir kısmını Japonya hükümeti karşılıyor. Sık sık şiddetli depremlerle sallanan Japonya, bu yeni araştırma sayesinde volkanik ve teknonik faaliyetler hakkında daha fazla bilgi toplamayı ve böylece yüzeydeki faaliyetleri daha iyi anlamayı amaçlıyor.

https://www.engadget.com/2017/04/09/japan-chikyu-drilling-ship-earth-mantle/ Yorum Yaz
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interwap 2 yıl en beğenilen
Olum delmeyin, sonra fışkırır falan.
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nefendim 2 yıl
Aman başörtüsünü falan açmasınlar; olay çıkar
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First_Person 2 yıl
"Bilim insanları Dünya'nın mantosunu ilk kez inmeye hazırlanıyor" Bu nasıl bir anlatım bozukluğudur yahu..
1 Yanıt Yanıtla +31
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DH Misafiri 7 ay
Dünyanın çeğirdeğinin soğumasına sebep olacak salaklar bu yüzden dünyanın çekim gücünde değişiklik olabilir biri bu salakları durdurması lazım
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sis651 2 yıl
Baba Vanga kehanetinde de evrenin sınırını delmeye çalışıp evren balonunu patlatıp kıyameti koparıyorlardı sanırım. Kehanetler doğru ise bir şeyleri delme merakımız hep olacak anlaşılan. :)
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fuujitsu 2 yıl
Benim anlamadığım yanardağlardan çıkan lavlar da mantodan gelmiyor mu? Öyleyse mantoya ulaşarak tam olarak ne geçecek ellerine?
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combaba 2 yıl
girmeyeli bilim kültürün seviyesine kadar düşmüş yahu... Önemli bir konuya düzgün cevap verecek adam bile kalmamış.. adminler aynı seviyelerde.. ne oldu sana DH?
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merveyanar 2 yıl
lan dünyayla fazla oynamayıb yörüngesi kayar mayar herşeyi de merak ermeyin arkadaş ya
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Guest-1135B01C2 2 yıl
zaten günümüzde maksimum 10 km sondaj atabiliyoruz. yani (4+6)10 km sondaj atınca mantoya varamazsınız. haberde hata var.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Fazla delmeyin öbür taraftan çıkarsınız
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NKFPK 2 yıl
4 ila 6 km..
Dünyanın yarı çapını düşünün..
Marinana Çukuru bile 10 km
Katmanların birbiri ile yakınlığı sizce kesin mi?
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salamander19 2 yıl
ver mehteri
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K.can.tas 2 yıl
Silahlanma yerine böyle şeylere para harcansa şu anda birçok alanda daha ileride olurduk.
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