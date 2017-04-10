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Uzun ömürlü bataryalar geliştirmenin sırrı yapraklarda saklı olabilir

Cambridge Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı, batarya ömrünü uzatabilecek yeni bir metod geliştirdi. Araştırmacılar bu yeni bataryayı geliştirirken yaprak damarlarından ilham aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Daha uzun ömürlü bataryalar geliştirmek için uğraşan bilim insanları, bugüne kadar birçok farklı yöntem denediler. Bataryaların ömrünü uzatmak için altın nanokablolardan yumurta benzeri nanoyapılara birçok farklı metod deniyen bilim insanları, bu sorunu çözmek için doğadan ilham almaya devam ediyor. Bu kez de Cambridge Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacı, yapraklardan ilham alan yeni bir batarya geliştirdi.
Besinleri en iyi şekilde aktaran yaprak damarlarından ilham alan araştırmacılar, yaprağı andıran gözenekli bir materyal geliştirdiler. Buharlaştırma yöntemi ile çinko oksit parçacıklarını yaprak benzeri materyalin farklı boyutlardaki gözeneklerine dizen araştırmacılar, böylece maddenin aktarımını maksimuma çıkarırken, harcanan enerjiyi minimuma indirmeyi başardılar.
Yaprak damarlarının çalışma şeklinden ilham alan bu yeni metod, lityum bataryalarda kullanıldığında, hem şarj etme ve şarj boşalmasının batarya ömrü üzerindeki etkilerini iyileştiriyor, hem de doğrudan elektrodlar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bu da bataryaların hem daha hızlı şarj olması, hem de daha uzun ömürlü olması anlamına geliyor.
Batarya ile ilgili tüm yeni metodlarda olduğu gibi bu projede de asıl soru bu metodun seri üretimi yapılan cihazlarda nasıl kullanılacağı. Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni batarya metodu son derece umut verici olsa da bu yeni metodun günlük hayatta kullanılmaya başlanması için uzun süre beklememiz gerekebilir.

https://www.engadget.com/2017/04/10/leaf-veins-promise-longer-battery-life/ Yorum Yaz
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Morphinz 2 yıl en beğenilen
Aylık asla gerçekleşmeyen pil haberlerine hoş geldiniz.
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ardaq 2 yıl
yapraktan geldik yaprağa gideceğiz.
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Kerim5100 2 yıl
Her seferinde aynı terane...
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axaxa 2 yıl
Bak yine olabilirli haberler
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Omer1852 2 yıl
Tahminen de 3-5 sene olmuştur. Hâlâ bataryalar aynı, hiçbir değişiklik yok.
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tugares 2 yıl
Evrenin ve insanın tüm sırları yapraktan gelen bilgilerde saklı değil mi zaten
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Kraaz 2 yıl
Bu batarya haberlerini, en az 15 senedir okuyorum.
Bir çıkaramadılar.
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V4LKyR 2 yıl
ALLAH herşeyi en mükemmel surette yaratmıştır.
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silver0021 2 yıl
Bir ara samsung güneş enerjisiyle çalışan bir cihaz tanıtmıştı. İlerisini dört gözle bekliyorduk gerçekten teknolojinin en ilgi çekici cihazıda olmayı başarmıştı sonra ona noldu ? Hani çevreciydik ?
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DH Misafiri 2 yıl
bu yeni batarya metodu son derece umut verici olsa da bu yeni metodun günlük hayatta kullanılmaya başlanması için uzun süre beklememiz gerekebilir.Her bu tür haberden sonra bu yazıyı görmekten bıktım.........
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kadirirdem 2 yıl
hep burada gelişme okuyoruz ,reele bir türlü yansımadı.
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aozgec 2 yıl
hiç rakan yok. muhtemelen %2 daha hızlı olup %3 ömrü artmıştır bataryanının. pille uğraşacaklarına şu güneş enerjisine derinlemesine inselerde telefon güneşte 10 saniye şarj olup 10 saat gitse... yada karanlıkta bile güneş panelleri enerji üretse??? o zaman iyi olabilir.
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Antares 2 yıl aozgec
Kardeş adamların amaçları da o zaten. Pili geliştirmeden şarj süresini nasıl kısaltacaksın?
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doğa, piller ve
6 etiket daha bataryalar uzun ömürlü bataryalar yaprak damarları Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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