Uzun ömürlü bataryalar geliştirmenin sırrı yapraklarda saklı olabilir

Daha uzun ömürlü bataryalar geliştirmek için uğraşan bilim insanları, bugüne kadar birçok farklı yöntem denediler. Bataryaların ömrünü uzatmak için altın nanokablolardan yumurta benzeri nanoyapılara birçok farklı metod deniyen bilim insanları, bu sorunu çözmek için doğadan ilham almaya devam ediyor. Bu kez de Cambridge Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacı, yapraklardan ilham alan yeni bir batarya geliştirdi.

Besinleri en iyi şekilde aktaran yaprak damarlarından ilham alan araştırmacılar, yaprağı andıran gözenekli bir materyal geliştirdiler. Buharlaştırma yöntemi ile çinko oksit parçacıklarını yaprak benzeri materyalin farklı boyutlardaki gözeneklerine dizen araştırmacılar, böylece maddenin aktarımını maksimuma çıkarırken, harcanan enerjiyi minimuma indirmeyi başardılar.

Yaprak damarlarının çalışma şeklinden ilham alan bu yeni metod, lityum bataryalarda kullanıldığında, hem şarj etme ve şarj boşalmasının batarya ömrü üzerindeki etkilerini iyileştiriyor, hem de doğrudan elektrodlar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bu da bataryaların hem daha hızlı şarj olması, hem de daha uzun ömürlü olması anlamına geliyor.

Batarya ile ilgili tüm yeni metodlarda olduğu gibi bu projede de asıl soru bu metodun seri üretimi yapılan cihazlarda nasıl kullanılacağı. Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni batarya metodu son derece umut verici olsa da bu yeni metodun günlük hayatta kullanılmaya başlanması için uzun süre beklememiz gerekebilir.

https://www.engadget.com/2017/04/10/leaf-veins-promise-longer-battery-life/