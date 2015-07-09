Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bilişim Hukuku - Yeni E-Ticaret Kanunu ve Spam Posta ve SMS'lerin Engellenmesi

4 yıl
20,2b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Herkese Merhabalar ben Berkan Sezer. Yeni programımız Bilişim Hukuku ile bundan böyle her hafta sizlerle beraber bilişim konusundaki sorunları, Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Ünsal Özmestik ile beraber sizler için yorumlayacağız.
Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup .yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve  internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir.

Bu haftaki konumuz 1 Mayıs 2015'de yürürlüğe giren yeni E-Ticaret Kanunu. Bu kanun ile reklam içerikli SMS ve E-Postaların düzenlenmesi konusunda 13 maddelik bir düzenleme getiriliyor. 
Ticari amaçlı ileti gönderirken hangi kurallara uymak zorundayız ? 
E-Ticaret Kanunu firmalara internet sitelerinde hangi kuralları getiriyor ?
Kanun sonrası neden onayımız haricinde reklam içerikli iletiler gelmeye devam ediyor ? 
Ticari amaçlı iletiler kimlere hangi şartlarla gönderilebilir ? 
Reklam göndermeden önce ikili doğrulama nedir ? 
Kanundaki açıklar neler ?
Bireysel gönderiler ceza hükmüne tabi mi ?
Şikayetlerimizi nereye yapabiliriz? 
Siyasi içerikli reklam gönderme kanun kapsamına giriyor mu ?
Para cezaları ne kadar ? 

Konularını Avukatımız Ünsal Özmestik programımızda yorumluyor. 
  




En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
c36ab7c4 4 yıl en beğenilen
Kesinlikle bir an önce şikayet etme yollarının kolaylaştırılması lazım. Şuan yanlış bilmiyorsam Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gideceksiniz de ,dilekçe yazacaksınız da yok efendim mesajın resmini çekip vereceksiniz felan filan kim uğraşır.

İnternet üzerinden basit ve hızlı bir şekilde şikayet etmenin önü açılırsa bu reklam mesajlarından kısa sürede kurtuluruz. Atıyorum e-devletten yazacaksınız tel. numaranızı, reklam mesajını gönderen numarayı, gönderilme zamanını ve operatörünüzü göndereceksiniz; yapıştıracaklar para cezasını bakalım bir daha geliyormu mesaj..
Kesinlikle bir an önce şikayet etme yollarının kolaylaştırılması lazım. Şuan yanlış bilmiyorsam Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gideceksiniz de ,dilekçe yazacaks...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
Şuana kadarki en yararlı videolardan olmuş.Umarım böyle konular daha fazla olur.Elinize ağzınıza sağlık
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Sms yasası çıktıktan sonra 2 kat daha fazla reklam sms gelmeye başladı.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Mr xXx 4 yıl
Güzel program olmuş.sms gelmeye devam ediyor ve anında siliyorum, öteki türlü uğraş dur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Çok faydalı bir program olmuş teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 4 yıl
Arkadaşlar, aşağıdaki adresten şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
tiss.gtb.gov.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toran_aga 4 yıl 01Mrt
Sènior Farfalla

Arkadaşlar, aşağıdaki adresten şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.
tiss.gtb.gov.tr/...


Teşekkürler.

Yalnız sayfa biraz sakat çalışıyor sanırım, 4 şikayet girişi yaptım her seferinde aynı şikayeti iki kez girdikten sonra kabul etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Mesaji tekrar almamak icin iptal yazip xxxx e mesaj atin yazmislar attim, tekrar sms geldi, talebinizi yerine getirmek icin asagi linkten uyeliginizi iptal ettirebilirsiniz diye, linke girdim magazaya ait alisveris karti no su istiyor, o karti ne zaman aldim, kart nerede hic bir fikrim yok, bir de bunlarla ugrastirmazlar mi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Sheppard 4 yıl
Ülkemizde zaten yasalarla ilgili bir sıkıntı yok. İş yasa çıkarmaya gelince çıkarıyoruz. Sorun denetimde. Ve bir arkadaşın dediği gibi, hakkını aramak istediğinde binbir kapı dolaşıyorsun, binbir çile çekiyorsun. En sonunda "severim böyle işi" bırak atsınlar diyip vazgeçiyorsun.
Ayrıca para cezaları da komik rakamlar. Zaten 5.000 10.000 lira o sms paketlerine veriyorlar. Sen adama 1.000 lira ceza kessen nolcak. Bu rakamlar resmen firmaların elini güçlendirmiş. Neyse parası veririm diyip atmaya devam edecekler.
Bu olay e-ticaret kanununyla olacak iş değil. Operatörlerin numara veritabanlarını sıfırlayacaksın. Her firmanın kendine ait veritabanı olacak ve başka bir firmanın veritabanını kullanamayacak. Bu veritabanlarına da numaraların eklenmesi sil baştan, tüketici izni alarak olacak ve loglanacak. Bunu yapmak çok zor değil ama bunu yapacak devlet nerde? Şuan o operatörlerin veritabanlarında 40 50 milyon müşteri telefonları var. Sen onları sıfırlamadıkça bir halta yaramaz. Gidipte Carrefour, Migros, Hepsiburada gibi büyük firmalar yapamaz ama sıkıntı zaten bu firmalar değil. Sıkıntı ne yüdüğü belirsiz, saçma sapan firmalar. Ayrıca şuan gördüğüm kadarıyla yine mesajlar gelmeye devam ediyor ve "çıkmak istiyorsanız şuraya mesaj atın" diyor. Herşeyde olduğu gibi bu işi de tersten yapıyoruz. Yasada müşteri iznini alarak atacaksın diyor, bana adını şanını ilk defa duyduğum firmalar mesaj atıp "çıkmak istiyorsan buraya mesaj at" diyor. Ben her firma için bunu ayrı ayrı yapmak zorunda mıyım. Nereden bakarsan bak saçmalığın daniskası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
Beni de kurtarın bir yol gösterin.
1- İnternet servis sağlayıcılar tarafından haftada en az 2 3 kere rahatsız ediliyorum. Vodafone adsl, Süperonline, D-smart vs vs.
Direk ev telefonumu arayıp benim bütün bilgilerimi söylüyorlar. En son ay ödediğim faturaları biliyor ve söylüyor. Bunları nereden biliyor o bile acayip muamma. Aramayın dedikçe arıyorlar.
2- Bankalar. Kredi kartı kullanmamaya inat ettikçe arıyorlar. İstemedikçe yeni seçenekler. 2 günde bir banka arar kesin. İnatla arıyorlar. Bunlara ne demeliyim ki bir daha aramasınlar. Her şeyde illa savcılığa mı gideceğiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 4 yıl
Harika bir program olmuş. Tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 4 yıl
Super fikir, guzel bir video tebrik ederim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 4 yıl
bankalarla gsm operatörlerinide dahil etseler onlara muamele ayrı bildiğim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 4 yıl
Güzel program olmuş umarım devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,6b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,6b izlenme · 13 sa. yeni video
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 22 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 5 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,9b izlenme · 17 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim