Bilişim Hukuku - Yeni E-Ticaret Kanunu ve Spam Posta ve SMS'lerin Engellenmesi

Herkese Merhabalar ben Berkan Sezer. Yeni programımız Bilişim Hukuku ile bundan böyle her hafta sizlerle beraber bilişim konusundaki sorunları, Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Ünsal Özmestik ile beraber sizler için yorumlayacağız.

Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup .yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir.





Bu haftaki konumuz 1 Mayıs 2015'de yürürlüğe giren yeni E-Ticaret Kanunu. Bu kanun ile reklam içerikli SMS ve E-Postaların düzenlenmesi konusunda 13 maddelik bir düzenleme getiriliyor.

Ticari amaçlı ileti gönderirken hangi kurallara uymak zorundayız ?

E-Ticaret Kanunu firmalara internet sitelerinde hangi kuralları getiriyor ?

Kanun sonrası neden onayımız haricinde reklam içerikli iletiler gelmeye devam ediyor ?

Ticari amaçlı iletiler kimlere hangi şartlarla gönderilebilir ?

Reklam göndermeden önce ikili doğrulama nedir ?

Kanundaki açıklar neler ?

Bireysel gönderiler ceza hükmüne tabi mi ?

Şikayetlerimizi nereye yapabiliriz?

Siyasi içerikli reklam gönderme kanun kapsamına giriyor mu ?

Para cezaları ne kadar ?





Konularını Avukatımız Ünsal Özmestik programımızda yorumluyor.











