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Bilkom, iPad Mini'nin dağıtımına başladı

6 yıl
2,5b
1
64
iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz ay yurt dışında satışa sunduğu iPad Mini, geride bıraktığımız hafta sonu ülkemizde bulunan bazı teknoloji mağazaları tarafından satışa sunulmuştu. Şimdiyse Apple'ın ülkemizdeki distribütörlüğünü üstelenen Bilkom, yapmış olduğu açıklamayla iPad Mini'nin dağıtımına başladığını açıkladı.

İlk etapta Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan iPad Mini'leri sunan yetkili satıcının fiyat listesi şu şekilde:
16 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 816 TL
32 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 1.067 TL
64 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 1.321 TL
16 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1.108 TL
32 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1356 TL
64 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1.602 TL

Cihaz hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara donanimhaber.com'un iPad Mini video incelemesinden ulaşabilirsiniz. Bilkom tarafından dağımı başlatılan iPad Mini'lerin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulduğunu da belirtelim.
http://www.bilkom.com.tr/fiyatlistesi.html Yorum Yaz
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janparey 6 yıl en beğenilen
şu fiyatları gördükten sonra 8gb nexus 7 leri 1000tl den dağıtmaya(!) çalışan türk kelekoma 3 ay daha söverim.ölün bitin lan.
1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 6 yıl
urun.gittigidiyor.com/... orjinal ipad mini smart cover kılıf
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Senatus 6 yıl
Pupa'da 677 TL olarak gorunuyor yalanmi simdi bu?
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Umutcan 6 yıl
Ipad 4 dururken bunu almak mantıksız gibi, arada uçurum gibi düşük fiyat ta yok yani. Tablet sonuçta cebimize girmeyeceğine göre büyük ekran ve yüksek çözünürlük daha faydalı.
Şu da var, bunlar Türkiye'ye daha yeni giriş yaptı ama bahara ipad 5. nesil geliyor. Bu durumda tüketici alsam mı beklesemmi diye arada kalıyor. Apple çok kısa sürede model yükseltir oldu.
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Commander 6 yıl
Pahalı. 16GB + Hücresel en fazla 1000 TL altında olmalıydı.
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Hakanonur 6 yıl
Arkadaşlar 10 gün hongkong da kaldım daha yeni döndüm gelirken yanımda 350 dolarlık bu cihazdan getireyim bir tane dedim ama hong kong da iş öyle değil en az satılanlar listesinde bu cihaz kötü mü elbette değil ama 350 dolarlık fiyatını haketmiyor yerine samsung un canavar androidleri yada ipad in eski modelleri alınabilir.
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Ateşşiz Adam 6 yıl
Geçirsinler geçirdiklerine
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DH Misafiri 6 yıl
turkcell için taahhutlu sekilde piyasaya sunulucak mı ne civarda olucak bilgisi olan var mı?
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Narthyard 6 yıl
Yüksek fiyata o kadar alıştırdılar ki, ufacık bir düşüşte çok iyi fiyat der olduk.
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SaB0 6 yıl
Bu mini benide fena halde cezbediyor ama kendimi tutup 2. Jenerasyonun çıkmasını beklicem. Benim için 4g veya hücresel olması çokda şart degil ama retina olsun daha uzun süre kullanırım o şekilde diye düşünüyorum
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regaibyigit. 6 yıl SaB0
Sabotaj1148
Bu mini benide fena halde cezbediyor ama kendimi tutup 2. Jenerasyonun çıkmasını beklicem. Benim için 4g veya hücresel olması çokda şart degil ama retina olsun daha uzun süre kullanırım o şekilde diye düşünüyorum

Aynen
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Zenci Forvet 6 yıl
Retina ekran yok.
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Heja-Maica 6 yıl
16 gb versiyon 800 tl
32 gb versiyon 1080 tl 16 gb disk bu kadar pahalımıydı ya?
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eczac 6 yıl
Eğer ekran retina olsaydı ve de bu fiyattan satılsaydı işte o zaman tadından yenmezdi.
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Hakanonur 6 yıl
Galaxy Note 2 alın tabletin babasını görün üstelik 5.5 inç ekranı tepe tepe kullanır yetirirsiniz bir uygulama istediniz paralısı ve ücretsizi var kolayca internetten indirin itunes e para verip lisanslı müzik aldın nerede calıcan? sadece ipad de iphone de başka cihaza taşıyamazsın (eğer taşınıyorsa bilmiyorum) ama note 2 de gtunes var dilediğin müziği saniyelerle telefonuna indiriyorsun üstelik 5 kuruş vermeden. Tamam telif hakkı ihlali ama kimse bana demesin Türkiyede para ağaçtan toplanmıyor. Eğer toplayan var ise yöntemini buradan paylaşsın da biz de ipad alalım. iphone 5 alalım 2500tl ler verip.
Alırsın note 2 olursun lord arkadaşım. :)
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ozangunay 6 yıl
Note 2 dediğin alet çok mu ucuz hocam :) Note 2 fiyatına bugün 64 GB Ipad 3 wifi+4g alabiliyorsunuz.
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unicornek 6 yıl
Arkadaslar biraz samimi olup mesaj yazalim ipad mini icin fiyat cidden harika cunku ayni firma 50 dolar daha ucuz olan cihazi bundan daha pahaliya satiyo
bende ipod touch 5. Nesil dusunenler mini yi degerlendirmeden almasinlar
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bulo206 6 yıl
MyCoDeR
Wifi + Hücresel Bu hücresel ne demek oluyo ?

wifi+3g demek olur
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