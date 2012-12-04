Bilkom, iPad Mini'nin dağıtımına başladı

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Apple'ın geçtiğimiz ay yurt dışında satışa sunduğu iPad Mini, geride bıraktığımız hafta sonu ülkemizde bulunan bazı teknoloji mağazaları tarafından satışa sunulmuştu. Şimdiyse Apple'ın ülkemizdeki distribütörlüğünü üstelenen Bilkom, yapmış olduğu açıklamayla iPad Mini'nin dağıtımına başladığını açıkladı.
İlk etapta Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan iPad Mini'leri sunan yetkili satıcının fiyat listesi şu şekilde:16 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 816 TL
32 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 1.067 TL
64 GB'lık iPad Mini Wi-Fi, 1.321 TL16 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1.108 TL
32 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1356 TL
64 GB'lık iPad Mini Wi-Fi + Hücresel, 1.602 TL
Cihaz hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara donanimhaber.com'un iPad Mini video incelemesinden ulaşabilirsiniz. Bilkom tarafından dağımı başlatılan iPad Mini'lerin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulduğunu da belirtelim.
http://www.bilkom.com.tr/fiyatlistesi.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu da var, bunlar Türkiye'ye daha yeni giriş yaptı ama bahara ipad 5. nesil geliyor. Bu durumda tüketici alsam mı beklesemmi diye arada kalıyor. Apple çok kısa sürede model yükseltir oldu.
Aynen
32 gb versiyon 1080 tl 16 gb disk bu kadar pahalımıydı ya?
Alırsın note 2 olursun lord arkadaşım. :)
wifi+3g demek olur
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