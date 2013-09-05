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Bimeks, Electroworld Türkiye faaliyetlerini satın aldı

5 yıl
1,2b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bimeks, Electroworld Türkiye faaliyetlerini satın aldı

Dixons Retail şirketinin bir parçası olarak uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren ElectroWorld, kötü giden mali tabloların ardından faaliyetlerini Bimeks'e satma kararı aldı.

Dixons Retail tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında sona eren mali yılda 9 milyon pound faaliyet zararı yaşandığı ve 170 milyon pound satış geliri elde edildiği belirtilirken, devir işlemleri sonrasında Bimeks'ten 2 milyon pound nakit ödeme alınacağı duyuruldu.

ElectroWorld, ülkemizde 18 franchise mağazası ile birlikte toplamda 32 mağazaya ulaşmıştı. Grubun başkanı Sebastian James, satış ile birlikte ElectroWorld'ün Bimeks'in bir parçası olarak faaliyetlerini artıracağına inandığını kaydetti. 

Best Buy'un Teknosa'ya devrinin ardından ElectroWorld'un da Bimeks'e satışı yabancı kaynaklı teknoloji mağazalarının ülkemizde neden başarılı operasyonlar yapamadığı sorularını akıllara getiriyor. Bazı kaynaklarda gelen bilgiler ise ülkemizde bir yabancı teknoloji perakende zincirinin daha devredilmesinin yakın olduğu yönünde. 

http://www.dixonsretail.com/media-centre/press-releases/sale-electroworld-operations-turkey#.Uigw4GQWsVk Yorum Yaz
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killnOd 5 yıl en beğenilen
Gayet dogal bir durum.Yurt disinda dogru duzgun insanlardan bir takim kurulabiliyorken bu ulkede bu mumkun degil , haliyle bu tur firmalarin TR de tutunamamalari gayet dogal.teknosa ve bimeks gibi uckurusa musteriye bagirip cagiranlari calistirirsan ancak bu ulkede basarili olabilirsin.Bu ulkede musteriye saygi gosteren bir kurulus asla varolamaz.Ne yazikki aci gercek bu sekilde.
Gayet dogal bir durum.Yurt disinda dogru duzgun insanlardan bir takim kurulabiliyorken bu ulkede bu mumkun degil , haliyle bu tur firmalarin TR de tutunamamalar...
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eXaline 5 yıl
Yıllar önce Sunny marka bir Vcd player almıştım Electroworld'den ve 1 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra usb den attığım filmlerin sonu gelmeden bitti diye menüye dönüyordu.
Garantisi olan 2 yıl daha geçmediği için Elektroworld üzerinden teknik servise yollattım. Tahminim firmwareini güncelleyip sorun hallolmasada, hallettik deyip geri vermeleriydi. Ama EW arayıp sorun hallolmamış gelin isterseniz paranızı kredi kartına iade edelim veya başka bir ürünle değişelim demişti. Vcd player pek işimi görmemeye başladığı için para iadesi istemiştim.
Bir yılı aşkın kullandığım ürünün parasını hiç eksiksiz, hediye çeki gibi saçmalıklara girmeyerek iade etmişti. Türkiye hala tüketiciye değer veren markaların olduğunun sevincini ve şokunu yaşatmıştır bana. Tabi iki markadan hangisinin bu politikada daha etkin rol oynadığını bilmiyorum ama hem Sunny hem EW ye karşı sempatimi zirveye çıkartmıştır.
Böyle bir şirketin Bimeks gibi tüketiciye zerre kadar değer vermeyen, hediye çeki, anti virüs fiyatını pc nin fiyatına dahil göstemeler vb. çeşitli dolandırıcılıklara başvuran bir şirketin bünyesi altına geçmesiyse bir o kadar acı. Bimmeks ile sinir ve stres dolu yaşadıklarımı anlatırdım ama gerek yok. Forumlarda binlercesini çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Zaten ne zaman tüketiciye değer veren birileri ortaya çıksa başına bu geliyor Teknosa-EP Center 1, Bimeks-EW 2, Darty de 3 olacak.
Yıllar önce Sunny marka bir Vcd player almıştım Electroworld'den ve 1 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra usb den attığım filmlerin sonu gelmeden bitti diye men...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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GoldPunch 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Büyük balık küçük ballığı yutar.

Burada aslında küçük balık büyük balığı yutmuş gibi sanki.
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1 Avatar
OverClocK1ng 5 yıl
O ne ki. Koçtaş bile batıyor...
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shadowtr 5 yıl
Electroworld'un bu kadar dayanması bile mucize. Ciddi sıkıntılar var operasyonlarında...
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Burak1916 5 yıl
killnOd
Gayet dogal bir durum.Yurt disinda dogru duzgun insanlardan bir takim kurulabiliyorken bu ulkede bu mumkun degil , haliyle bu tur firmalarin TR de tutunamamalari gayet dogal.teknosa ve bimeks gibi uckurusa musteriye bagirip cagiranlari calistirirsan ancak bu ulkede basarili olabilirsin.Bu ulkede musteriye saygi gosteren bir kurulus asla varolamaz.Ne yazikki aci gercek bu sekilde.

iyi sallamışsın kardeş gittiğin kurum devlet dairesimi sana bağıracaklar azarlayacaklar anında işine son verirler,:) türk firmalar bu konuda çok başarılı gereken önemi gösteriyorlar,
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Pulstar 5 yıl
Bunun çalışan elemanla ilgisi yok.

- Şubeleşmeyi beceremiyorlar.
- Mevcut şubelerini de garip yerlere açıyorlar.
- Taksitli satış alternatiflerini dar tutuyorlar.

Kim ne derse desin ekonomi, perakende sektöründe taksitli satışlar sayesinde ayakta duruyor. Farazi konuşuyorum; şöyle tüm bankalar taksitli satışları birkaç aylığına tamamen bitirsin ortalık toza-dumana boğulur, 2001 ekonomik krizi bile mumla aranır. Bu forum bile büyük oranda boşalır.

Bu markaların geldiği ülkelerde böyle bir kavram yok; kendi ülkelerinde ya nakit ya da kredi kartına tek çekim çalışıyorlar.
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bilico2 5 yıl
Zamanında, arızalı televizyonun iadesini geri alma konusunda bana bir sürü sorun yaşattıkları zaman, içimden bu günlerin gelmesini dilemiştim. Çok şükür bu günleri gördük. Aynı şeyi insanları keriz yerine koyan mediamarkt için de diliyorum. Zaten ülkemin kısıtlı parası ithal mallar yüzünden dışarı kaçıyor. Bir de bunun gibi firmalar temelli iliğimizi kurutuyor.
Ayrıca bazı arkadaşlar en azından insana falan saygı gösteriyorlar demiş. Saygı meselesi tamamen çalışanlarla alakalı birşey. Bana kalırsa bu konuda en zayıf olanlardan biri de bu firmaydı. Müstehakını buldu...
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FlyingUnderpants 5 yıl
1) web sitleri güncel ve kapsamlı değildi, butun urunleri anlim stok ile gosteremiyorlardi.
2) Musteriyi cezbedecek üstün modelleri ilk getiremediler. Getirdiklerinde de güzel kampanyalar yapamadilar.
3) Satiş sonrasi hizmetlerde Vatan Bilgisayar kadar ün yapamadilar. Müşteride özel bir güven hissi yaratamadilar.
4) Yallah.
1 Yanıt Yanıtla
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jay jay justified 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

1) web sitleri güncel ve kapsamlı değildi, butun urunleri anlim stok ile gosteremiyorlardi.

2) Musteriyi cezbedecek üstün modelleri ilk getiremediler. Getirdiklerinde de güzel kampanyalar yapamadilar.

3) Satiş sonrasi hizmetlerde Vatan Bilgisayar kadar ün yapamadilar. Müşteride özel bir güven hissi yaratamadilar.

4) Yallah.

Güven derken, Vatan Bilgisayar'ı mı örnek verdin?
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face1tr 5 yıl
Tüm bunların sorumlusu: donanım haber sıcak fırsatlar
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teramit 5 yıl
1-yabancılar tr yi kendi ülkeleri gibi ticari kurallara uyan rakipleri var sanıyor.Kaçak mal piyasasından suriyeden gelen katırlardan doğubank gerçeğinden uzak yaşıyorlar.Devlet burda vergi vermeyenlerin peşine yetişemiyor haberleri yok.
2-paralel ithalatı küçük adamlar değil bildiğin büyük firmalar yapıyor.Tv nin bandrolünü söküp monitör diye rüşvetten gümrükten geçirip distribürden ucuza piyasaya satanları küçüsümyorlar.
3-İyi müşteri hizmetleri verme uzun vadede getiri sağlar.Günümüz rekabetçi ortamında ithalatçıya yönlendirme servisi uzatma geri iade alma sıkıntısı çakal yerli firmalara nakit avantajı sağlıyor.
4-bizdeki tüccarlar faturasını ayrı yere satma, bilme nereden gelmiş gibi gösterme, refurbished ürünü sıfır diye kakalama, o tip şeyleri garantiye sokmamayı bildikleri için yabancılardan hep bir adım öndeler.
5-Yerli CEO lar satınalmada küçük firmalara çok kötü geri ödeme koşulları sunuyor firmada malım satılsın diyip kabul ediyor.Yabancılar ticari ahlak açısından adama makul vadede parasını ödeyip satınalma kaleminde kanırtarak kar elde etmiyorlar.
Bu ve bunun gibi nedenlerden yabancılar başarılı olamıyor.Bizim yerlilerde gidip yurt dışında onlarla rekabet edemez.
Yabancı bir yatırımcının piyasayı iyi bilen birinden(o çakalların sofrasından) danışmanlık alması lazım.
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MegaWolt38 5 yıl
inexo
eXaline Yıllar önce Sunny marka bir Vcd player almıştım Electroworldden ve 1 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra usb den attığım filmlerin sonu gelmeden bitti diye menüye dönüyordu. Garantisi olan 2 yıl daha geçmediği için Elektroworld üzerinden teknik servise yollattım. Tahminim firmwareini güncelleyip sorun hallolmasada, hallettik deyip geri vermeleriydi. Ama EW arayıp sorun hallolmamış gelin isterseniz paranızı kredi kartına iade edelim veya başka bir ürünle değişelim demişti. Vcd player pek işimi görmemeye başladığı için para iadesi istemiştim. Bir yılı aşkın kullandığım ürünün parasını hiç eksiksiz, hediye çeki gibi saçmalıklara girmeyerek iade etmişti. Türkiye hala tüketiciye değer veren markaların olduğunun sevincini ve şokunu yaşatmıştır bana. Tabi iki markadan hangisinin bu politikada daha etkin rol oynadığını bilmiyorum ama hem Sunny hem EW ye karşı sempatimi zirveye çıkartmıştır. Böyle bir şirketin Bimeks gibi tüketiciye zerre kadar değer vermeyen, hediye çeki, anti virüs fiyatını pc nin fiyatına dahil göstemeler vb. çeşitli dolandırıcılıklara başvuran bir şirketin bünyesi altına geçmesiyse bir o kadar acı. Bimmeks ile sinir ve stres dolu yaşadıklarımı anlatırdım ama gerek yok. Forumlarda binlercesini çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Zaten ne zaman tüketiciye değer veren birileri ortaya çıksa başına bu geliyor Teknosa-EP Center 1, Bimeks-EW 2, Darty de 3 olacak.
ben de bimeks.com.tr den telefon almıştım yetkili servisi teleservice götürdüm onlar. tamir edemeyince bimekse gittim dedim böyle böyle. bizi bağlamaz muhattabı değiliz teleservice ye git dedi

Öyle karaktersiz firmalara haddini bildireceksiniz. Ne demek bizi bağlamaz..adamlardaki mantığa bak, satarken birşey yok, sorun çıkınca bizi bağlamaz. Eşşek gibi bağlar, gidin tüketici hakem heyetine hiç ite kurda bulaşmayın halledin sorununuzu. Bende bunu anlamıyorum siz Teleservice yi nereden bileceksiniz, siz bimeks i muahatap olarak almışsınız adamlardaki mantığa bak.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yabancı firmalar işi bilmiyor koy teknosa'daki gibi teknolojiden anlamayan pazarlamacı zihniyetiyle calışan elemanları bak bakalım zarar ediyormusun :D
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Rizeli55 5 yıl
Bu tür firmalar fiziki mağazadan ziyade internet satışına yönlenmeliydi...ve reklam - indirim vs ye yüklenmeliydi...
Türkiye de fiziki mağaza ile ulaşılabilecek kişi sayısı az...Çarpık yapılaşma sosyolojik yapı şehir içinde büyük mağaza açmaya engel...Şehir dışına gitmek de benzin fiyatları nedeniyle zor...Ayrıca bu tür cihazları alanlar genelde gençler ve çoğunun arabası yok...
Keza ben bile uzakdaki AVM ler yerine ulaşımı rahat ve yakın olması nedeniyle Vatan a gidiyorum...
Keza Doğunun ÇOK ücra bir ilçesindeydim...Kargom için şubeye gittim...Bir de baktım ÇOOK meşhur bir int. mağazasının kargoları var...dedim ki vay be...şu dağda bile bu siteleri bu kadar kullanan var...Yeni trend internet mağazacılığı ve indirim ikilisi...olay bu...
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Hepsinin sonu nokia gibi olucak
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TearsForFears 5 yıl
Vatan ta ta ta tan varken Bimeks'te kim oluyormuş diye bir espri yapsam ? :D
Electro World'ün kapanması üzücü her ne kadar alışveriş yapmamış olsamda kapanmaması gerekliydi.Rekabet ortamının azalması tüketicinin aleyhine bir durum.
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