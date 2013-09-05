Bimeks, Electroworld Türkiye faaliyetlerini satın aldı





Dixons Retail şirketinin bir parçası olarak uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren ElectroWorld, kötü giden mali tabloların ardından faaliyetlerini Bimeks'e satma kararı aldı.





Dixons Retail tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında sona eren mali yılda 9 milyon pound faaliyet zararı yaşandığı ve 170 milyon pound satış geliri elde edildiği belirtilirken, devir işlemleri sonrasında Bimeks'ten 2 milyon pound nakit ödeme alınacağı duyuruldu.





ElectroWorld, ülkemizde 18 franchise mağazası ile birlikte toplamda 32 mağazaya ulaşmıştı. Grubun başkanı Sebastian James, satış ile birlikte ElectroWorld'ün Bimeks'in bir parçası olarak faaliyetlerini artıracağına inandığını kaydetti.





Best Buy'un Teknosa'ya devrinin ardından ElectroWorld'un da Bimeks'e satışı yabancı kaynaklı teknoloji mağazalarının ülkemizde neden başarılı operasyonlar yapamadığı sorularını akıllara getiriyor. Bazı kaynaklarda gelen bilgiler ise ülkemizde bir yabancı teknoloji perakende zincirinin daha devredilmesinin yakın olduğu yönünde.

http://www.dixonsretail.com/media-centre/press-releases/sale-electroworld-operations-turkey#.Uigw4GQWsVk