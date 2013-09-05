Bimeks, Electroworld Türkiye faaliyetlerini satın aldı

Haber Editörü
Dixons Retail şirketinin bir parçası olarak uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren ElectroWorld, kötü giden mali tabloların ardından faaliyetlerini Bimeks'e satma kararı aldı.
Dixons Retail tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında sona eren mali yılda 9 milyon pound faaliyet zararı yaşandığı ve 170 milyon pound satış geliri elde edildiği belirtilirken, devir işlemleri sonrasında Bimeks'ten 2 milyon pound nakit ödeme alınacağı duyuruldu.
ElectroWorld, ülkemizde 18 franchise mağazası ile birlikte toplamda 32 mağazaya ulaşmıştı. Grubun başkanı Sebastian James, satış ile birlikte ElectroWorld'ün Bimeks'in bir parçası olarak faaliyetlerini artıracağına inandığını kaydetti.
Best Buy'un Teknosa'ya devrinin ardından ElectroWorld'un da Bimeks'e satışı yabancı kaynaklı teknoloji mağazalarının ülkemizde neden başarılı operasyonlar yapamadığı sorularını akıllara getiriyor. Bazı kaynaklarda gelen bilgiler ise ülkemizde bir yabancı teknoloji perakende zincirinin daha devredilmesinin yakın olduğu yönünde.
http://www.dixonsretail.com/media-centre/press-releases/sale-electroworld-operations-turkey#.Uigw4GQWsVk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Garantisi olan 2 yıl daha geçmediği için Elektroworld üzerinden teknik servise yollattım. Tahminim firmwareini güncelleyip sorun hallolmasada, hallettik deyip geri vermeleriydi. Ama EW arayıp sorun hallolmamış gelin isterseniz paranızı kredi kartına iade edelim veya başka bir ürünle değişelim demişti. Vcd player pek işimi görmemeye başladığı için para iadesi istemiştim.
Bir yılı aşkın kullandığım ürünün parasını hiç eksiksiz, hediye çeki gibi saçmalıklara girmeyerek iade etmişti. Türkiye hala tüketiciye değer veren markaların olduğunun sevincini ve şokunu yaşatmıştır bana. Tabi iki markadan hangisinin bu politikada daha etkin rol oynadığını bilmiyorum ama hem Sunny hem EW ye karşı sempatimi zirveye çıkartmıştır.
Böyle bir şirketin Bimeks gibi tüketiciye zerre kadar değer vermeyen, hediye çeki, anti virüs fiyatını pc nin fiyatına dahil göstemeler vb. çeşitli dolandırıcılıklara başvuran bir şirketin bünyesi altına geçmesiyse bir o kadar acı. Bimmeks ile sinir ve stres dolu yaşadıklarımı anlatırdım ama gerek yok. Forumlarda binlercesini çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Zaten ne zaman tüketiciye değer veren birileri ortaya çıksa başına bu geliyor Teknosa-EP Center 1, Bimeks-EW 2, Darty de 3 olacak.
Burada aslında küçük balık büyük balığı yutmuş gibi sanki.