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Bimeks'in zararı 3 ay içinde yaklaşık 50 katına çıktı!

Ülkemizin en önemli ve büyük teknoloji mağazalarından olan Bimeks'in zararı sadece 3 ay gibi kısa bir süre içinde 50 katına çıktı. Peki bu durumun arkasında hangi nedenler yatıyor?
2 yıl
16,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bimeks'in zararı 3 ay içinde yaklaşık 50 katına çıktı!
 
Ülkemizdeki 46 milyon TL’lik teknoloji perakendesinin yüzde 20'lik bölümünü sektörün en önemli isimlerinden olan Teknosa, Vatan Bilgisayar, Bimeks ve Media Markt oluşturuyor. Uzun zamandır Türkiye’de hizmet veren mağazalar, geride bıraktığımız yılın son dönemlerinden bu yana önemli bir düşüş kaydetti.
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4 sene önce sektörde yüzde 20 oranında büyüme yaşanırken, 2017 için yüzde 8 civarında bir büyüme hedefleniyor. Bimeks’in son raporları ise durumu özetler nitelikte. Öyle ki 2016'nın ilk 9 aylık bölümünde 2,9 milyon TL zarar elde eden Bimeks'in zararı 3 ay içinde 50 katına çıktı. Geçtiğimiz yılı 147,8 milyon TL zararla kapatan teknoloji devi, 2015'i 9,4 milyon TL kârla geride bırakmıştı.

Maliyetlerdeki artış, rekabet ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisi büyük 

Ciroda son çeyrekte yüzde 61 düşüş yaşayan Bimeks’in brüt zararı 71,6 milyon TL iken, operasyonel giderler -yüzde 8,2 artışla- 41,7 milyon TL seviyesinde. 8 adet mağazasını kapatarak toplam 130 mağazaya sahip olan teknoloji perakendesici, böylelikle 2015'teki 119 bin metrekare alandan 105 bin metrekare alana geriledi.

Diğer taraftan hatırlayacağınız gibi Teknosa 2016 yılında 160,6 milyon lira zarar açıklamıştı. Vatan Bilgisayar finansal bilgilerini paylaşmadığı için ne durumda olduğu tam olarak bilinmiyor. Media Markt ise ülke bazlı değil, bölgesel raporlar yayınladığı için kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil.
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Peki teknoloji mağazalarında yaşanan bu durumun arkasındaki sebepler ne? Öncelikle pazardaki yoğun rekabete bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren fiyatlar, şirketlerin doğrudan rakiplerinin müşterilerine odaklanarak agresif tutum sergilemeleri negatif bir etki yaratıyor. Tüketici güvenindeki düşüşle birlikte asgari ücretteki artış ve döviz üzerinden ödenen kiralar maliyetleri yükseltiyor. Tüm bunlara döviz kurundaki hareketlilik eklendiğinde özellikle ithal ürünlerin ücretleri kullanıcıları hayli zorluyor. Hazırlanan planlarla gelecekte yeni mağazalar açmak yerine mevcut mağazaların ciroları arttırılmak isteniyor. Ekonomi uzmanları ise pazardaki fırtınalı günlerin bir süre daha devam edeceğini düşünüyor.

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frostburn 2 yıl en beğenilen
elektronik ve bilgisayar ürünlerine yeni ötv zammı piyasayı şahlandıracaktır :D
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boras06 2 yıl
Sattığı ürünün arkadasında durmayan, bugün sattığı ürünü yarın tanımayan, kur artışlarını 1 e 5 oranında yansıtıp düşüşleri görmezden gelen, çalışanlarına tutturulması zor hedefler verip düşük maaşlarla maksimum çalıştıran, her diam bütün şartlarda işverenin haklı çıktığı bu sistemde şirket batırabilmek büyük başarı.
Sattığı ürünün arkadasında durmayan, bugün sattığı ürünü yarın tanımayan, kur artışlarını 1 e 5 oranında yansıtıp düşüşleri görmezden gelen, çalışanlarına tutt...
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lazer__ 2 yıl
Yine suçlu asgari ücrete zam oldu vay be ...beter olun lan..amazondan alışverişe devam
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neksusb 2 yıl
Nette 59 tlye satılan oyun burda 170 tl olursa beter olurlar böyle bunlar adam olmaz adam olsalardı böyle olmazdı üzülmedim.
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Alpha Centauri 2 yıl
zamanında çok pahalıya mal sattılar
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FreeRun 2 yıl
adamlar keşke isim değişkliğine falan gitselerdi, bimeks itici bir isim, nedense bende ürünlerin normalden pahalı olduğu algısı uyandırıyor, o yüzden bimekse hiç yolum düşmedi
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StevenBayLouise 2 yıl
yazık günah.Ne emeklerle kuruluyor o şirketler.Kaç tane çalışanı var.Hepsi ekmek yiyor.Vallahi yazık
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the fall of max payne 2 yıl
Darısı Türk telekom, Aral, Teknosanın başına
beter olsunlar
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BordoVeBeyaz 2 yıl
Ticaretinden değil borsadaki icraatlarından para kazanan patron şirketi.. Harç bitti, yapı paydos..
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POWER64 2 yıl
Yüksek kur, yüksek vergi, yüksek maliyetler, saçma sapan dolarla yüksek kira, internet mağazaları diye uzayıp gider liste. O kadar insan emlek yiyordu, kötü olacak.
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merveyanar 2 yıl
çok yiyip az yediriyorsan işçininin tüketicinin hakkını yeterince kollamıyorsan en önemlisi de işini düzgün yapmıyorsan batarsın arkadaş bu her şirket için geçerli..
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DH Misafiri 2 yıl
En çok batmasını istediğim marka BİMEKS adlarını bile duymak istemiyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
hiç unutmam bimeksten ürün alacaktım , yerine gittiğimde bana ; internetteki fiyat online satışta geçerli dendi, yani dükkanda iki misli fiyat ...kimi kandırıyorlar. batsın inşallah
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