Bimeks'in zararı 3 ay içinde yaklaşık 50 katına çıktı!

Ülkemizdeki 46 milyon TL’lik teknoloji perakendesinin yüzde 20'lik bölümünü sektörün en önemli isimlerinden olan Teknosa, Vatan Bilgisayar, Bimeks ve Media Markt oluşturuyor. Uzun zamandır Türkiye’de hizmet veren mağazalar, geride bıraktığımız yılın son dönemlerinden bu yana önemli bir düşüş kaydetti.

Ayrıca Bkz.

"Kablosuz kulaklık patladı: Kullanıcının yüzünde yanıklar oluştu"

4 sene önce sektörde yüzde 20 oranında büyüme yaşanırken, 2017 için yüzde 8 civarında bir büyüme hedefleniyor. Bimeks’in son raporları ise durumu özetler nitelikte. Öyle ki 2016'nın ilk 9 aylık bölümünde 2,9 milyon TL zarar elde eden Bimeks'in zararı 3 ay içinde 50 katına çıktı. Geçtiğimiz yılı 147,8 milyon TL zararla kapatan teknoloji devi, 2015'i 9,4 milyon TL kârla geride bırakmıştı.

Maliyetlerdeki artış, rekabet ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisi büyük

Teknosa 2016 yılında 160,6 milyon lira Diğer taraftan hatırlayacağınız gibi2016 yılında zarar açıklamıştı. Vatan Bilgisayar finansal bilgilerini paylaşmadığı için ne durumda olduğu tam olarak bilinmiyor. Media Markt ise ülke bazlı değil, bölgesel raporlar yayınladığı için kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil.

Ayrıca Bkz.

"Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız?"

Peki teknoloji mağazalarında yaşanan bu durumun arkasındaki sebepler ne? Öncelikle pazardaki yoğun rekabete bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren fiyatlar, şirketlerin doğrudan rakiplerinin müşterilerine odaklanarak agresif tutum sergilemeleri negatif bir etki yaratıyor. Tüketici güvenindeki düşüşle birlikte asgari ücretteki artış ve döviz üzerinden ödenen kiralar maliyetleri yükseltiyor. Tüm bunlara döviz kurundaki hareketlilik eklendiğinde özellikle ithal ürünlerin ücretleri kullanıcıları hayli zorluyor. Hazırlanan planlarla gelecekte yeni mağazalar açmak yerine mevcut mağazaların ciroları arttırılmak isteniyor. Ekonomi uzmanları ise pazardaki fırtınalı günlerin bir süre daha devam edeceğini düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ciroda son çeyrektedüşüş yaşayan Bimeks’in brüt zararıiken, operasyonel giderler -yüzde 8,2 artışla- 41,7 milyon TL seviyesinde. 8 adet mağazasını kapatarak toplam 130 mağazaya sahip olan teknoloji perakendesici, böylelikle 2015'teki 119 bin metrekare alandan 105 bin metrekare alana geriledi.