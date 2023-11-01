Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu’nun MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa hakkında 18 Ağustos 2022’de başlattığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay firmalardan söz savunma alınmıştı. Rekabet Kurumu, bu perakende teknoloji zinciri firmalarının rekabete hassas verilere yönelik bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini incelemeye başlatmıştı. Bugün ise yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu, ihlal tespit etmedi

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.

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Kurum tarafından yapılan tam açıklama ise şu şekilde:

“18.05.2022 tarihli ve 22-23/370-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ünvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

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Rekabet Kurumu, MediaMarkt, Vatan ve Teknosa için kararını verdi