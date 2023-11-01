Rekabet Kurumu, MediaMarkt, Vatan ve Teknosa için kararını verdi

Rekabet Kurumu, ihlal tespit etmedi
Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla söz konusu teşebbüslere idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi.
Kurum tarafından yapılan tam açıklama ise şu şekilde:
“18.05.2022 tarihli ve 22-23/370-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ünvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.