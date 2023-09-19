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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu; MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunmasını alacak

    Rekabet Kurumu tarafından perakende teknoloji zincirlerine başlatılan soruşturma kapsamında MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa'nın sözlü savunması alınacak.
    MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunması alınacak
    Rekabet Kurumu’nun MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa hakkında 18 Ağustos 2022’de başlattığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildi. Sözlü savunmanın 17 Ekim 2023 tarihinde saat 14.30’da yapılacağı duyuruldu.

    Perakende teknoloji mağazaları hakkında başlatılan soruşturmada bu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve eylemleri incelenecek. Kurul tarafından yapılan ön araştırmada elde edilen bulgular ciddi bulunarak soruşturma başlatılmıştı.

    Sözlü savunma toplantısını herkes online olarak seyredebilecek. Rekabet Kurumu’nun sözlü savunma toplantısı katılım isteği formunu dolduran vatandaşlar 17 Ekim’de toplantıyı takip edebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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