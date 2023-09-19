Rekabet Kurumu; MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunmasını alacak

Rekabet Kurumu’nun MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa hakkında 18 Ağustos 2022’de başlattığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildi. Sözlü savunmanın 17 Ekim 2023 tarihinde saat 14.30’da yapılacağı duyuruldu.

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Perakende teknoloji mağazaları hakkında başlatılan soruşturmada bu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve eylemleri incelenecek. Kurul tarafından yapılan ön araştırmada elde edilen bulgular ciddi bulunarak soruşturma başlatılmıştı.

Sözlü savunma toplantısını herkes online olarak seyredebilecek. Rekabet Kurumu’nun sözlü savunma toplantısı katılım isteği formunu dolduran vatandaşlar 17 Ekim’de toplantıyı takip edebilecek.

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MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunması alınacak