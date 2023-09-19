Rekabet Kurumu; MediaMarkt, Vatan ve Teknosa'nın sözlü savunmasını alacak

Perakende teknoloji mağazaları hakkında başlatılan soruşturmada bu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesini ihlal edip etmediği incelenecek. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve eylemleri incelenecek. Kurul tarafından yapılan ön araştırmada elde edilen bulgular ciddi bulunarak soruşturma başlatılmıştı.
Sözlü savunma toplantısını herkes online olarak seyredebilecek. Rekabet Kurumu’nun sözlü savunma toplantısı katılım isteği formunu dolduran vatandaşlar 17 Ekim’de toplantıyı takip edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.