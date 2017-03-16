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Kablosuz kulaklık patladı: Kullanıcının yüzünde yanıklar oluştu

Akıllı telefon bataryalarında meydana gelen patlamalardan sonra bu kez aynı durum bir kablosuz kulaklıkta yaşandı. Uçakta yolculuk eden kadının kulaklığı, büyük bir gürültüyle kulağındayken patladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,5b
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94
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 7'nin bataryadaki probleme bağlı olarak patlaması, Samsung için maddi ve manevi global çaplı bir krizin kapısını aralamıştı. Henüz olayın etkilerini tam anlamıyla atlayamayan Güney Koreli üreticinin ayağa kalkma çabaları devam ederken, gelen bir başka patlama haberi pil teknolojileriyle ilgili güvenlik endişelerini tekrar gündeme getirdi.
Ayrıca Bkz. "Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız?"
Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre geçtiğimiz şubat ayında bir kadın yolcunun kablosuz kulaklığının uçakta patladığı duyuruldu. Çin’in başkenti Pekin’den Avustralya’nın Melbourne şehrine seyahat etmekte olan -ismi açıklanmayan- kadın yolcu, müzik dinlerken uyuduğu sırada birden sıcaklık hissettiğini ve ardından gelen patlama sesiyle uyandığını belirtiyor.

Kulaklığın markası ve modeli açıklanmadı 

Kablosuz kulaklığı derhal yere atan ve alevler yükseldiğini ifade eden yolcunun kulağında, yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Yine de olayı hayli ucuz atlayan kişiye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Konuyla ilgili şu anki en büyük tartışma ise yetkililerin tutumu. Zira patlayan kulaklığın markasını ve modelini açıklamayan uzmanlar, sadece lityum iyon pilin aşırı ısındığı için kulaklığın alev aldığını söylemekle yetiniyor.
Ayrıca Bkz. "Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı"
Kullanıcıların bir bölümü olaya konu olan kulaklığın Apple AirPods olabileceğini, markayı korumak adına gizli tutulduğunu düşünüyor fakat kadının yüzündeki izler daha büyük bir kulaklık izlenimi veriyor. Diğer taraftan farklı markalara ait ürünlerin ya da "Çin malı" olarak tabir edilen kalitesiz bir kulaklığın da patlamış olma ihtimalini unutmamak gerek.

http://www.atsb.gov.au/newsroom/news-items/2017/battery-explosion-mid-flight/ Yorum Yaz
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dgo_cr7 2 yıl en beğenilen
Lan oğlum kulağımda kablosuz kulaklık var şuan.
niye böyle yapıyorsunuz.
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Php 2 yıl
Apple olması muhtemel, sadece airpods yok beats grubu da apple a ait artık. Çin malı olsa markanın gizlenmesi derdine düşülmezdi.
ufacık kulaklık bu kadar zarar açar mı diye soruyorsanız youtube a girip lipo patlaması yazın
Apple olması muhtemel, sadece airpods yok beats grubu da apple a ait artık. Çin malı olsa markanın gizlenmesi derdine düşülmezdi.ufacık kulaklık bu kadar ...
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alito 2 yıl Xeblion
Xeblion

Yine mi samsung


Birader haberi oku haberi. Şu haberi okumadan yorum yazma huyunuzdan vazgeçin artık.
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DH Misafiri 2 yıl
PHILIPS o kadar kabkosuz kulaklık üretti hiç bataryası patlamadı... Apple 1 tane yaptı yıl olmadan patlattı... ilginç...
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K_Spartakus 2 yıl
Bende Aliexpressten aldığım 45 Tllik Kablosuz kulaklık kullanıyorum böyle bir sorun yaşamadım , kaldı ki Reklam gücü yüksek bir marka olmasa saklama gereği duyulmaz dı , yani o markanın poposunu kurtarıyorlar gibi görünüyor .
düşünün ki çin markası olsa bu medya işin arkasını nasıl didik didik araştırıp akşam haberlerinde magazin konusu yapmazmı !
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malkooklam 2 yıl
bende lg hbs900 var samsunga kardeş, sıkıntı yaşamayalım,
ben yobot deyilim.
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turker03 2 yıl
yanlış hatırlamıyorsam BBC'de bu haber samsung telefon patladı diye verilmişti? Bilmiyorum ben yanlış hatırlıyor olabilirim.
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tobepeople 2 yıl
Kafa üstü kulaklık olduğu bariz belli ve yanağına takıp sesi açarak uyumuş muhtemelen yani kulaklığı takıp uyursanız rahatsız edenlerden birisi belli ki Ayrıca kulağında değil yanağındaymış yoksa kulak zarı kalırdı ne de böyle hafif kurtulurdu...Bilinen tek bir şey var şu durumda kulaklığı uzun süre taktığınızda rahatsız edenlerden biri gerçi neredeyse hepsi ediyor ya neyse :D
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SilverNitrate 2 yıl
Daha çok kömür sürülmüş gibi
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Muhammet1993 2 yıl
Konudaki çoğu arkadaş katılıyorum. Çin mali olsaydı samsung olsaydı direk markayı ifşa ederlerdi. Amerika direk markayı batırmaya oynardı insan hakları vs vs . Bende apple olduğunu düşünüyorum.
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yldrmzffr 2 yıl
Çin malı olsaydı kesinlikle belirtilirdi. Apple...
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Night_Blade 2 yıl
Note 7 hatırlatması niye yapılıyor? Geçti gitti işte, uzatmayın.
Neymiş "Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 7'nin bataryadaki probleme bağlı olarak patlaması, Samsung için maddi ve manevi global çaplı bir krizin kapısını aralamıştı."
Bırakın artık bunları!
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yakup13 2 yıl
Olur öyle
youtu.be/...
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