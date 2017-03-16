Kablosuz kulaklık patladı: Kullanıcının yüzünde yanıklar oluştu

Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 7'nin bataryadaki probleme bağlı olarak patlaması, Samsung için maddi ve manevi global çaplı bir krizin kapısını aralamıştı. Henüz olayın etkilerini tam anlamıyla atlayamayan Güney Koreli üreticinin ayağa kalkma çabaları devam ederken, gelen bir başka patlama haberi pil teknolojileriyle ilgili güvenlik endişelerini tekrar gündeme getirdi.

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Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre geçtiğimiz şubat ayında bir kadın yolcunun kablosuz kulaklığının uçakta patladığı duyuruldu. Çin’in başkenti Pekin’den Avustralya’nın Melbourne şehrine seyahat etmekte olan -ismi açıklanmayan- kadın yolcu, müzik dinlerken uyuduğu sırada birden sıcaklık hissettiğini ve ardından gelen patlama sesiyle uyandığını belirtiyor.

Kulaklığın markası ve modeli açıklanmadı

Kablosuz kulaklığı derhal yere atan ve alevler yükseldiğini ifade eden yolcunun kulağında, yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Yine de olayı hayli ucuz atlayan kişiye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Konuyla ilgili şu anki en büyük tartışma ise yetkililerin tutumu. Zira patlayan kulaklığın markasını ve modelini açıklamayan uzmanlar, sadece lityum iyon pilin aşırı ısındığı için kulaklığın alev aldığını söylemekle yetiniyor.

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Kullanıcıların bir bölümü olaya konu olan kulaklığın Apple AirPods olabileceğini, markayı korumak adına gizli tutulduğunu düşünüyor fakat kadının yüzündeki izler daha büyük bir kulaklık izlenimi veriyor. Diğer taraftan farklı markalara ait ürünlerin ya da "Çin malı" olarak tabir edilen kalitesiz bir kulaklığın da patlamış olma ihtimalini unutmamak gerek.

http://www.atsb.gov.au/newsroom/news-items/2017/battery-explosion-mid-flight/