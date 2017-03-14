Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız?

Haber Editörü
Ülkemizin son dönemdeki bir numaralı gündem maddesi olan anayasa değişikliği için oldukça kısa bir süre kaldı. Partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceğiniz seçmen listeleri de bugün internet üzerinden ilan edildi.Ayrıca Bkz. "Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı"
Seçmen kaydı için ilk seçenek e-Devlet üzerindeki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" hizmeti. Dilerseniz buradan TC kimlik numaranız ve şifrenizle kimliğinizi doğrulayarak 16 Nisan Pazar günü nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Yüksek Seçim Kurulu’nun "Seçmen Portalı"ndan gerekli bilgileri doldurarak yine aynı seçmen listesine erişebilirsiniz.
2017 Halk Oylaması'nda birleşik oy pusulası kullanılacak
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda oy vereceğiniz yeri, aynı hanede oturan diğer seçmen bilgilerini, sandık ve sıra numaranızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Yurt dışında oy kullanacak kişiler ise "Yurt Dışı Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfasından giriş yaparak gerekli bilgilere ulaşabilir.Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?"
Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen yaklaşık 164 bin sandıkta oy kullanabilecek. Şu anki bilgilere göre yurt dışı kütüğünde ise kayıtlı 2 milyon 929 bin 389 seçmen yer alıyor. 2017 Halk Oylaması’nda beyaz renk üzerine "Evet" ve kahverengi üzerinde "Hayır" ibarelerinin yazılı olduğu birleşik oy pusulası kullanılacak. Seçmenler tercih mührü ile oy verme işlemini gerçekleştirecek.
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İlk önce başkanlık dayatılacak daha sonra eyalet sistemi özerk yönetimler dile getirilecek.BOP halen devrede ,tıkır tıkır işliyor
Bu parti seçimi değil , bu seçimde iktidar yada muhalefet yok. Herkes hasta ve yaşlı demeden sandığa gitsin , elini vicdanına koyarak oyunu kullansın.
ekleme: beyin ekisikliği olan biri de bana çankaya yazmış. işte Allah kimseli zeka geriliği veya beyin yetmezliği ile sınamasın! çankaya oy sayımı neden gece yarısına kadar sürdü ? Polis Namık Kemal salonunun etrafını neden donatmıştı ? melihin kardeşi araba bagajında getirdiği çuvallar ne idi ve polis korumasında olan salona neden girdi? MHP liler salon önünde gökçeki neden protesto etti ?
ulan ben kendim biliyorum. Bursa nilüfer belediyesindeki evet mühülerinin kaçı araklandı ve sahte oy bastılar ama yine de alamamışlardı. çünki nilüfer taraflarında cahil yani eğitim seviyesi düşük insan profili yoktur. Zaten oradaki komünist düzenden gelme ve çalışkan göçmenler bile görüş olarak akpyi sevmezler. Adamlar milli kimlikleri için kaçıp gelmiş. gyavura yaptırılıp kullanmadığın halde ücreti ödetilen köprü veya avrupaya yaptırılan hastanelere karınları tok. çoğu lise mezunu ama komünist sistem onları baya sosyal anlamda eğitmiş. bizim bir çok ünili cahilden daha efendiler ve open mind ile tabir edilen açık görüşlüler.