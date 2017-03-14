Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız?

Ülkemizin son dönemdeki bir numaralı gündem maddesi olan anayasa değişikliği için oldukça kısa bir süre kaldı. Partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceğiniz seçmen listeleri de bugün internet üzerinden ilan edildi.

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2017 Halk Oylaması'nda birleşik oy pusulası kullanılacak

oy vereceğiniz yeri, aynı hanede oturan diğer seçmen bilgilerini, sandık ve sıra numaranızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Yurt dışında oy kullanacak kişiler ise "Yurt Dışı Seçmen Kaydı Sorgulama" Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda, aynı hanede oturan diğer seçmen bilgilerini, sandık ve sıra numaranızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Yurt dışında oy kullanacak kişiler ise sayfasından giriş yaparak gerekli bilgilere ulaşabilir.

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Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen yaklaşık 164 bin sandıkta oy kullanabilecek. Şu anki bilgilere göre yurt dışı kütüğünde ise kayıtlı 2 milyon 929 bin 389 seçmen yer alıyor. 2017 Halk Oylaması’nda beyaz renk üzerine "Evet" ve kahverengi üzerinde "Hayır" ibarelerinin yazılı olduğu birleşik oy pusulası kullanılacak. Seçmenler tercih mührü ile oy verme işlemini gerçekleştirecek.

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