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Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız?

Yaklaşık bir ay sonra, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu için seçmen listeleri bugün açıklandı. Nerede oy kullanacağınızı internet üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkemizin son dönemdeki bir numaralı gündem maddesi olan anayasa değişikliği için oldukça kısa bir süre kaldı. Partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceğiniz seçmen listeleri de bugün internet üzerinden ilan edildi.
Ayrıca Bkz. "Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı"
Seçmen kaydı için ilk seçenek e-Devlet üzerindeki Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" hizmeti. Dilerseniz buradan TC kimlik numaranız ve şifrenizle kimliğinizi doğrulayarak 16 Nisan Pazar günü nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Yüksek Seçim Kurulu’nun "Seçmen Portalı"ndan gerekli bilgileri doldurarak yine aynı seçmen listesine erişebilirsiniz.

2017 Halk Oylaması'nda birleşik oy pusulası kullanılacak 

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda oy vereceğiniz yeri, aynı hanede oturan diğer seçmen bilgilerini, sandık ve sıra numaranızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Yurt dışında oy kullanacak kişiler ise "Yurt Dışı Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfasından giriş yaparak gerekli bilgilere ulaşabilir.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız?"
Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen yaklaşık 164 bin sandıkta oy kullanabilecek. Şu anki bilgilere göre yurt dışı kütüğünde ise kayıtlı 2 milyon 929 bin 389 seçmen yer alıyor. 2017 Halk Oylaması’nda beyaz renk üzerine "Evet" ve kahverengi üzerinde "Hayır" ibarelerinin yazılı olduğu birleşik oy pusulası kullanılacak. Seçmenler tercih mührü ile oy verme işlemini gerçekleştirecek.

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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Meclisin itibarının ve gücünün yok olmaması için Hayır oyu vereceğim. 1 kişinin 80.000.000 kişiyi kendi keyfine göre yönetmesini kabullenmek ve bu isteğe boyun eğmek Türk olmanın doğasında yoktur.

İlk önce başkanlık dayatılacak daha sonra eyalet sistemi özerk yönetimler dile getirilecek.BOP halen devrede ,tıkır tıkır işliyor

Bu parti seçimi değil , bu seçimde iktidar yada muhalefet yok. Herkes hasta ve yaşlı demeden sandığa gitsin , elini vicdanına koyarak oyunu kullansın.
Meclisin itibarının ve gücünün yok olmaması için Hayır oyu vereceğim. 1 kişinin 80.000.000 kişiyi kendi keyfine göre yönetmesini kabullenmek ve bu isteğe boyun...
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3 Yanıt Yanıtla +197
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Persona_Non_Grata 2 yıl
Sonuna kadar HAYIR
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revere 2 yıl
2014 deki yerel seçimlerdeki gibi başı boş bırakmayın bunları. malum trafolardaki kesilmeler ile bir çok oy pusulası ortalıktan kaybolmuştu. bursa nilüferde neler olmuştu neler.
ekleme: beyin ekisikliği olan biri de bana çankaya yazmış. işte Allah kimseli zeka geriliği veya beyin yetmezliği ile sınamasın! çankaya oy sayımı neden gece yarısına kadar sürdü ? Polis Namık Kemal salonunun etrafını neden donatmıştı ? melihin kardeşi araba bagajında getirdiği çuvallar ne idi ve polis korumasında olan salona neden girdi? MHP liler salon önünde gökçeki neden protesto etti ?
ulan ben kendim biliyorum. Bursa nilüfer belediyesindeki evet mühülerinin kaçı araklandı ve sahte oy bastılar ama yine de alamamışlardı. çünki nilüfer taraflarında cahil yani eğitim seviyesi düşük insan profili yoktur. Zaten oradaki komünist düzenden gelme ve çalışkan göçmenler bile görüş olarak akpyi sevmezler. Adamlar milli kimlikleri için kaçıp gelmiş. gyavura yaptırılıp kullanmadığın halde ücreti ödetilen köprü veya avrupaya yaptırılan hastanelere karınları tok. çoğu lise mezunu ama komünist sistem onları baya sosyal anlamda eğitmiş. bizim bir çok ünili cahilden daha efendiler ve open mind ile tabir edilen açık görüşlüler.
2014 deki yerel seçimlerdeki gibi başı boş bırakmayın bunları. malum trafolardaki kesilmeler ile bir çok oy pusulası ortalıktan kaybolmuştu. bursa nilüferde nel...
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MolagBal 2 yıl
EVET çıktığında çapulcu kesimin ne yapacağını merakla bekliyorum. Ülkeyi topluca terk ederler mi acaba?
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smartenes 2 yıl MolagBal
ictopbasli
EVET çıktığında çapulcu kesimin ne yapacağını merakla bekliyorum. Ülkeyi topluca terk ederler mi acaba?


O çapulcu dediklerin bu ülkeyi terk ederse ülke 1 saniye bile ayakta kalamaz
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Guest-9D2914531 2 yıl
Artık işler vatan savunması kısmına geldi. HAYIRlı bir seçim olması dileğiyle...
Türkçüler, Arapçı ve Kürtçülere karşı
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dawras 2 yıl
15 senedir mok yoluna giden ulke bir refandumla jetgiller seviyesine mi cikicak?
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aycibin 2 yıl
"Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi mahsurludur.Vekillerin seçmesi en iyisidir.Nedenine gelince,yarın birisi çıkar "beni halk seçti" diyerek krallığını ya da diktatörlüğünü ilan ederse, demokrasi tehlikeye girer"

Mustafa Kemal Atatürk, kelimesi kelimesine geldiğimiz noktayı söylemiş
bu arada Suriyeliler'e de yetki verilmiş "evet oyu" atsınlar diye.havadan garantili 3 milyon oy
dünyada 2 yılda vatandaşlık ve oy kullanma yetkisi veren ülke duymadım ben.ülkemi saltanatlık gericilerine sattırmamak için hayır
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sağ tık 2 yıl
bakıyorum da pc başında vatan kurtaran kurtarana..
dışarda hayat öyle değil..
altı kuru olanlar ve provakatörler burda iş başında..
#yemezler
#EVET
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m_keskin 2 yıl
“Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın verdiği rakamlara göre Avrasya Tüneli’nden günde 18.500 civarı araç geçmiş. Bu rakam Hazine’nin şirkete verdiği günlük 68 bin 500 araç geçiş garantisinin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Yani Avrasya Tüneli’nde şirkete günlük 50.000 araç geçiş bedeli olan 842 bin TL’nin Hazine’den, dolayısıyla halkın cebinden aktarıldı.
Köprü ve Tünel yaptı diyenlere gelsin. Ayrıca Tek adam rejimi iyi bir şeyse neden Esad ı, Saddamı veya Hitler i eleştiriyorsunuz ki. Unutmayın bunlar da seçimle geldiler. Başkanlık sistemini falan bırakıp ülkenin acınası haline çözüm üretmemiz lazım, ülkede her dört gençten birisi işsiz bunlar resmi rakamlar. Reis veya bir başkası ne derse onu demek yerine aklınızı kullanın.
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LambayaFunfDe 2 yıl
Ben de #EVET diyorum
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Wi Fi 2 yıl
Donanımhaber trend yorumlarında hayır deniyor, demekki Evet çıkacak.
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thampichh 2 yıl
Evet diyen ülkesini sevmeyen, çıkarı için vatanı satandır.
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pyp 2 yıl
HAYIRLI OLSUN
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