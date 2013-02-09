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Bing, arama motoru pazarında Yandex'in gerisine düştü

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Bing, arama motoru pazarında Yandex'in gerisine düştü

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerini sürdüren ve önemli yatırımlar yapan Rusya'nın lider arama motoru Yandex, yatırımların meyvelerini topluyor.

ComScore raporlarına göre, Kasım ve Aralık ayındaki atağı ile Yandex pazarda dördüncü sıraya yükseldi. Arama sayılarına göre Google 114 milyar arama ile ilk sırada yer alırken, yüzde 65.2 pazar payına sahip. Çinli Baidu ise 14.5 milyar aramaya ev sahipliği yaptı ve payı yüzde 8.2. Yahoo 8.6 milyar arama ile yüzde 4.9 paya sahip iken Yandex, 4.8 milyar arama ile yüzde 2.8 paya erişti. Bing ise 4.4 milyar arama sayısında kaldı.

Yandex'in kendi bölgesinde çok aktif olması yükselişteki en önemli etken. Bu bölgede satılan Nokia Windows Phone cihazlarında varsayılan arama motoru Yandex. Microsoft'un arama motoru Bing olmasına rağmen, Yandex ve Nokia bu bölgede işbirliği yapıyor.

Raporda bölge arama motorlarının yükselişine dikkat çekiliyor. Henüz Google'ı tehdit eder bir konumda olmasalar da Yandex ve Baidu bu konuda önemli bir örnek.


http://www.slashgear.com/bing-falls-in-the-rankings-is-replaced-by-russian-search-engine-08268570/ Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Çok normal google'dan sonra en iyi hizmet veren firma yandexdi. Haritalar vs. bir sürü güzel hizmeti var.
Hakediyor...
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BarGoS 6 yıl
Başlıkta Bing ten sonra bir virgül konsaydı , daha iyi okunur olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Recharged 6 yıl
Yandex'in yurt dışında ki reklamları ne durumda bilmiyorum ancak özellikle Türkiye'de reklamları,verdiği önem çok büyük.Dolayısıyla kısa sürede Bing'i geride bırakması bence çokta şaşırılacak bir durum değil.
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darkness_39 6 yıl
Yillarin verdigi aliskanlikla firefox kullaniyorum.chrome ve yandex i denedim ama benim icin firefox'un yerini tutmuyor.
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E_Aydin35 6 yıl
Yandex ciddi atılımları ve kayda değer yatırımları ile geniş, kapsamlı ve önemli bir hizmet sunuyor..
Türkiye adına önemli atılımlar yaptığı sırada ortaya koyduğum yorumun şimdi gerçekleştiğini görüyorm. Gerçekten yükselişi hak eden bir firma..
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demo22 6 yıl
Pc ve mobil vs de yandex i kullaniyorum çok memnunum bağimlilik yapti bende ve şunu da söyliyim diyer motorlardan hiç bir eksiği yok.
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Technotronic 6 yıl
BİNG tarayıcısına dh yazıyorum donanım haberi bulmuyor
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artcraft35 6 yıl
Umutcan
Çok normal googledan sonra en iyi hizmet veren firma yandexdi. Haritalar vs. bir sürü güzel hizmeti var. Hakediyor...

+1
üstüne müzik hizmeti de var, daha geliştirilmesi gerekse de kullanışlı.
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Azor Ahai IV 6 yıl
Ben ısınanamadım bir türlü
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eco67 6 yıl
SystemApps
yandex programlarla zaten yerleşmiştir çoğu bilgisayara :)trojanlıkla bu işler yürümez bir arama motoru olarak bingden çok daha kötüsün bu tablo seni kurtarmaz.zaten google varken diğer arama motorları sadece alternatif olabilir.kim ne derse desin bu konuda en iyisi google arkadaş aksini idda eden kendini kandırır...

Arkadaşa 5 eksi vermişsiniz ama bunu kesinlikle haketmiyor.
Yandex'i kaldırmaya çalışın bakalım ne kadar kolay kaldırılıyor.
Yada bir örnek vereyim. Ben bilgisayarcıyım. Format için gelen pc lerde görüyorum adamlar kurtulmak için neler yapmış nafile. Gerisini siz düşünün.
Bana da yaptığı gibi (yandex'in) birçok kişinin bilgisayarına zorla giriyor.
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MxFxOx 6 yıl
bing hayatımda kullanmadım ama yandex'in daha yolu var yandex kullanmaya çalışıyorum ama isteğim yerlere yönlendirmiyor
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sakiri 6 yıl
Yandex
Her seyi bulun.
Acaba bosu bosuna kaybettigimiz yıllarimizida bulabilirmiyiz.
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YGA 6 yıl
Bing'in elle tutulur ve görülür önemli bir özelliği yok ki bana göre, Yandex ile kıyaslanabilecek bir düzeyde olduğunu da düşünmüyorum.
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teramit 6 yıl
arama motoru diyince aslında bulma motoru demek istiyor herkes.Google buluyor ve iyi buluyor.diğerleri google kadar iyi değiller hala veritabanları bile google kadar geniş değildir.Kullanıcı eğilimlerini çok iyi takip eden arayan insanın niyetini çözen bir kodlamaya sahip. siz müzik yazınca karşısına atıyorum metallica çıkartıyor ve aslında müziği bu adamlar yapıyor demek istiyor çünkü bunu kullanıcı hareketlerinden öğrenmiş.Standart bir arama motoru kelime takibi yapıyor mantık takip etmiyor.Dolayıysla bütün aramam motorlarını google dan ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım.
Kendi aralarında diğer aramam motorları klasik yatırımaları ile ön plana çıkabilirler ,ayrıca elleri armut toplamıyor google ın mantık algoritmasını kopyalayıp onun gibi sonuçlar elde etmeye çalışıyorlar.ama lider çok güçlü ve her geçen gün daha da güçleniyor, pazar payını kemikleştiriyor.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Mozillacilarin dikkatine otomatik yukluyor , bir baktim yandex var.
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talerk 6 yıl
browser da da iyiler yandex browser kullanıyorum çok memnunum açıkçası
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