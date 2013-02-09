Bing, arama motoru pazarında Yandex'in gerisine düştü





Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerini sürdüren ve önemli yatırımlar yapan Rusya'nın lider arama motoru Yandex, yatırımların meyvelerini topluyor.



ComScore raporlarına göre, Kasım ve Aralık ayındaki atağı ile Yandex pazarda dördüncü sıraya yükseldi. Arama sayılarına göre Google 114 milyar arama ile ilk sırada yer alırken, yüzde 65.2 pazar payına sahip. Çinli Baidu ise 14.5 milyar aramaya ev sahipliği yaptı ve payı yüzde 8.2. Yahoo 8.6 milyar arama ile yüzde 4.9 paya sahip iken Yandex, 4.8 milyar arama ile yüzde 2.8 paya erişti. Bing ise 4.4 milyar arama sayısında kaldı.



Yandex'in kendi bölgesinde çok aktif olması yükselişteki en önemli etken. Bu bölgede satılan Nokia Windows Phone cihazlarında varsayılan arama motoru Yandex. Microsoft'un arama motoru Bing olmasına rağmen, Yandex ve Nokia bu bölgede işbirliği yapıyor.



Raporda bölge arama motorlarının yükselişine dikkat çekiliyor. Henüz Google'ı tehdit eder bir konumda olmasalar da Yandex ve Baidu bu konuda önemli bir örnek.





http://www.slashgear.com/bing-falls-in-the-rankings-is-replaced-by-russian-search-engine-08268570/