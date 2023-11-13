Bing’i ChatGPT entegrasyonu bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler karışık

StatCounter tarafından yayınlanan rapora göre Bing, Ekim 2023'te yalnızca yüzde 3,13'lük pazar payına sahip. İkinci sırada bulunan Microsoft'un arama motoru Ekim 2022'de yüzde 3,59 pazar payına sahipti, yani son on iki ayda pazar payı daha da geriledi. Öte yandan Google, aynı dönemde yüzde 91,53 pazar paya sahip.
Türkiye'deki durum ilginç
Microsoft, ChatGPT'nin geçen yıl halka açık olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, ChatGPT'yi birçok ürün ve hizmetine entegre etti. Şirket son olarak, Windows 11 Görev Çubuğunda bir düğme olarak bulunan ve üzerine tıklandığında Bing Sohbet'i etkinleştirerek kullanıcıların soru sormasına ve komutları başlatmasına olanak tanıyan Windows Copilot'u kullanıma sundu. Öte yandan Bing Sohbet'in mevcut durumu göz önüne alındığında (her ne kadar Bard'dan daha iyi olsa da), yakın zamanda küresel anlamda Google'dan pazar payı kapması pek mümkün görünmüyor
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.