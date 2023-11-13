Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bing’i ChatGPT entegrasyonu bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler karışık

    Bing, ChatGPT entegrasyonuna rağmen arama pazar payını Google'a kaptırmaya devam ediyor. Yapay zeka bile Bing'in Google ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olamıyor.
    Bing’i ChatGPT bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler ilginç Tam Boyutta Gör
    Google, gizlilikle ilgili sayısız tartışmaya, çok sayıda antitröst soruşturmasına ve diğer sorunlara rağmen dünyanın en popüler arama motoru olarak rakiplerine karşı üstünlüğünü koruyor. Microsoft’un Bing özelinde yaptığı yapay zeka yatırımları ve ChatGPT entegrasyonu ise görünüşe göre işe yaramamış durumda.

    Google’ın liderliği sarsılmadı

    StatCounter tarafından yayınlanan rapora göre Bing, Ekim 2023'te yalnızca yüzde 3,13'lük pazar payına sahip. İkinci sırada bulunan Microsoft'un arama motoru Ekim 2022'de yüzde 3,59 pazar payına sahipti, yani son on iki ayda pazar payı daha da geriledi. Öte yandan Google, aynı dönemde yüzde 91,53 pazar paya sahip.

    Bing’i ChatGPT bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler ilginç Tam Boyutta Gör
    Yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Google'ın arama alanındaki hakimiyetine meydan okuması beklenen ChatGPT'nin entegrasyonuna rağmen Bing'in pazar payı hâlâ tatmin edici değil. Microsoft'un OpenAI ile ortaklığı Google'ın hisse senedi fiyatlarını düşürse de aynı şey pazar payı için geçerli değil.

    Türkiye'deki durum ilginç

    Bing’i ChatGPT bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler ilginç Tam Boyutta Gör
    Ancak Türkiye özelinde pazar paylarına baktığımızda ise Google'ın ciddi bir pazar payı kaybettiğini görüyoruz ancak Bing'e deği, Yandex'e. Verilere göre Ekim 2022'de yüzde 83,51 paya sahip olan Google, yüzde 62,64'e düşerken Yandex ise yüzde 11,54 seviyesinden yüzde 32,54 seviyesine yükseldi. Bing'in ise yüzde 1,71 payı bulunuyor.

    Microsoft, ChatGPT'nin geçen yıl halka açık olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, ChatGPT'yi birçok ürün ve hizmetine entegre etti. Şirket son olarak, Windows 11 Görev Çubuğunda bir düğme olarak bulunan ve üzerine tıklandığında Bing Sohbet'i etkinleştirerek kullanıcıların soru sormasına ve komutları başlatmasına olanak tanıyan Windows Copilot'u kullanıma sundu. Öte yandan Bing Sohbet'in mevcut durumu göz önüne alındığında (her ne kadar Bard'dan daha iyi olsa da), yakın zamanda küresel anlamda Google'dan pazar payı kapması pek mümkün görünmüyor

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    altın nereden alınır telefon kablolu kulaklığı görmüyor eski sevgilimi unutamıyorum ford connect hararet sorunu bilgisayar kendi kendine açılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız