Bing’i ChatGPT entegrasyonu bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler karışık

Tam Boyutta Gör Google, gizlilikle ilgili sayısız tartışmaya, çok sayıda antitröst soruşturmasına ve diğer sorunlara rağmen dünyanın en popüler arama motoru olarak rakiplerine karşı üstünlüğünü koruyor. Microsoft’un Bing özelinde yaptığı yapay zeka yatırımları ve ChatGPT entegrasyonu ise görünüşe göre işe yaramamış durumda.

Google’ın liderliği sarsılmadı

StatCounter tarafından yayınlanan rapora göre Bing, Ekim 2023'te yalnızca yüzde 3,13'lük pazar payına sahip. İkinci sırada bulunan Microsoft'un arama motoru Ekim 2022'de yüzde 3,59 pazar payına sahipti, yani son on iki ayda pazar payı daha da geriledi. Öte yandan Google, aynı dönemde yüzde 91,53 pazar paya sahip.

Tam Boyutta Gör Yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Google'ın arama alanındaki hakimiyetine meydan okuması beklenen ChatGPT'nin entegrasyonuna rağmen Bing'in pazar payı hâlâ tatmin edici değil. Microsoft'un OpenAI ile ortaklığı Google'ın hisse senedi fiyatlarını düşürse de aynı şey pazar payı için geçerli değil.

Türkiye'deki durum ilginç

Tam Boyutta Gör Ancak Türkiye özelinde pazar paylarına baktığımızda ise Google'ın ciddi bir pazar payı kaybettiğini görüyoruz ancak Bing'e deği, Yandex'e. Verilere göre Ekim 2022'de yüzde 83,51 paya sahip olan Google, yüzde 62,64'e düşerken Yandex ise yüzde 11,54 seviyesinden yüzde 32,54 seviyesine yükseldi. Bing'in ise yüzde 1,71 payı bulunuyor.

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Microsoft, ChatGPT'nin geçen yıl halka açık olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, ChatGPT'yi birçok ürün ve hizmetine entegre etti. Şirket son olarak, Windows 11 Görev Çubuğunda bir düğme olarak bulunan ve üzerine tıklandığında Bing Sohbet'i etkinleştirerek kullanıcıların soru sormasına ve komutları başlatmasına olanak tanıyan Windows Copilot'u kullanıma sundu. Öte yandan Bing Sohbet'in mevcut durumu göz önüne alındığında (her ne kadar Bard'dan daha iyi olsa da), yakın zamanda küresel anlamda Google'dan pazar payı kapması pek mümkün görünmüyor

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Bing’i ChatGPT bile kurtaramadı ama Türkiye'de işler ilginç