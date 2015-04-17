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Bing'in görsel arama motoru bu sefer mobil platformlarda yenilendi

4 yıl
1,4b
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bing'in görsel arama motoru bu sefer mobil platformlarda yenilendi
 
Microsoft'un uzun yıllardır geliştirilmeye devam ettiği arama motoru Bing, geçtiğimiz günlerde masaüstü görsel arama motoru açısından detaylarına burada yer verdiğimiz önemli değişiklikler almıştı. Şimdi ise sıra mobil tarafa geldi.
Bu doğrultuda Bing'in iOS ve Android işletim sistemli cihazlardan erişilebilen mobil görsel arama bölümü artık çok daha hızlı bir kullanım süreci sunmaya başladı. Daha az yazıp daha hızlı görsel arayın mottosuyla karşımıza çıkan yeni sürüm, arama bölümüne yazılan kelimelere bağlı olarak görsel balon sonuçları çıkartıyor ve böylece bu görsel öneriler ile arama süreci ciddi seviyede kolaylaşıyor. Ayrıca yine arama bölümü altına yerleştirilen büyük balonlar yardımıyla örneğin bir çiçeğin farklı renkleri hızlı bir şekilde filtrelenebiliyor.
Şimdilik sadece İngilizce olarak çalışma gösteren yen sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blogs.bing.com/search/2015/04/16/type-less-search-images-faster/ Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
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