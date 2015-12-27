Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı





Intel'in Skylake işlemci ailesindeki temel frekans değerlerinin daha kolay ve güvenilir bir şekilde oynanmasına izin vermesi, K serisi dışındaki modellerin de hız aşırtılmasına imkan tanımıştı. Hız aşırtma ile ilgili meraklılarını heyecanlandıracak haberler birbiri ardına gelmeye başladı.





Intel'in Skylake işlemcilerin temel frekans değerlerini PCIe bus gibi bileşenlere bağlı olmaktan çıkarması, hız aşırtma durumlarında yük bindirmemesini sağladı. Böylece temel frekans değerlerinde hız aşırtma da güvenli hale geldi. Temel frekans değerini değiştirerek hız aşırtma yapabilme imkanı, anakartın BIOS ayarlarına yapılacak bir güncelleme ile sağlanıyor.





Ayrıca daha önce 100MHz,125MHz şeklinde devam eden taban frekans değeri artırımları da Skylake işlemcilerde 1-500MHz arası değerlere dönüştürüldü. Bu sayede hız aşırtmada daha esnek bir yapı sağlandı. ASRock Z170 çipsetli anakartlarına bu güncellemeyi vermeye başladı. MSI için ise üçüncü taraf geliştiriciler BIOS güncellemesi hazırlamıştı. Şimdi sıra Biostar'da.





Biostar, Z170 çipsetli anakartlarına yönelik HyperOC teknolojisini duyurdu. HyperOC normalde K serisi işlemcilerin hız aşırtılmasını kolaylaştıran araçlardan oluşuyordu. Biostar, anakartlarına vereceği güncelleme sonrasında K serisi haricindeki işlemciler de HyperOC yazılımından faydalanabilecek. Güncelleme ile hız aşırtılabilecek işlemciler; Intel Pentium G4400, G4500, G4520, Core i3-6100, i3-6300, i3-6320, Core i5-6400, i5-6500, i5-6600 ve Core i7-6700 şeklinde sıralanıyor.





Biostar, HyperOC yazılımı ile temel frekans değerlerini yüzde 20-60 arasında artırıyor. Bununla ilgili iki adet de CPU-Z görseli paylaşmış. Güncellemeyi alacak anakartlar Biostar Gaming Z170X, Biostar Gaming Z170T, Biostar Gaming Z170W, Biostar Hi-Fi Z170Z5 olacak.

http://www.tomshardware.com/news/biostar-hyperoc-skylake-overclock-non-k,30814.html