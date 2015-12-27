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Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı

K serisi haricindeki Skylake işlemcilerin hız aşırtma imkanından faydalanması furyasına katılım gün geçtikçe artıyor. Biostar da Z170 çipsetli anakartlarına güncelleme sunuyor.
3 yıl
4,8b
1
11
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Biostar, Skylake işlemcilere hız aşırtma imkanı sunmaya başladı


Intel'in Skylake işlemci ailesindeki temel frekans değerlerinin daha kolay ve güvenilir bir şekilde oynanmasına izin vermesi, K serisi dışındaki modellerin de hız aşırtılmasına imkan tanımıştı. Hız aşırtma ile ilgili meraklılarını heyecanlandıracak haberler birbiri ardına gelmeye başladı. 

Intel'in Skylake işlemcilerin temel frekans değerlerini PCIe bus gibi bileşenlere bağlı olmaktan çıkarması, hız aşırtma durumlarında yük bindirmemesini sağladı. Böylece temel frekans değerlerinde hız aşırtma da güvenli hale geldi. Temel frekans değerini değiştirerek hız aşırtma yapabilme imkanı, anakartın BIOS ayarlarına yapılacak bir güncelleme ile sağlanıyor.

Ayrıca daha önce 100MHz,125MHz şeklinde devam eden taban frekans değeri artırımları da Skylake işlemcilerde 1-500MHz arası değerlere dönüştürüldü. Bu sayede hız aşırtmada daha esnek bir yapı sağlandı. ASRock Z170 çipsetli anakartlarına bu güncellemeyi vermeye başladı. MSI için ise üçüncü taraf geliştiriciler BIOS güncellemesi hazırlamıştı. Şimdi sıra Biostar'da.

Biostar, Z170 çipsetli anakartlarına yönelik HyperOC teknolojisini duyurdu. HyperOC normalde K serisi işlemcilerin hız aşırtılmasını kolaylaştıran araçlardan oluşuyordu. Biostar, anakartlarına vereceği güncelleme sonrasında K serisi haricindeki işlemciler de HyperOC yazılımından faydalanabilecek. Güncelleme ile hız aşırtılabilecek işlemciler; Intel Pentium G4400, G4500, G4520, Core i3-6100, i3-6300, i3-6320, Core i5-6400, i5-6500, i5-6600 ve Core i7-6700 şeklinde sıralanıyor. 

Biostar, HyperOC yazılımı ile temel frekans değerlerini yüzde 20-60 arasında artırıyor. Bununla ilgili iki adet de CPU-Z görseli paylaşmış. Güncellemeyi alacak anakartlar Biostar Gaming Z170X, Biostar Gaming Z170T, Biostar Gaming Z170W, Biostar Hi-Fi Z170Z5 olacak.  

http://www.tomshardware.com/news/biostar-hyperoc-skylake-overclock-non-k,30814.html Yorum Yaz
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aydogdu1453 3 yıl en beğenilen
İntel madem izin vercektin.Neden " k " olanları millete fazla fiyatla kakaladın.Zaten zar zurt pin deiştiriyosunuz.Mimari desen limitlere dayanmış.Ekstrem bir yenilik yok.İntel Ali-Cengiz oyunları yapmaya başladın.Parasının kıymetini bilen size kolay para vermez.
İntel madem izin vercektin.Neden " k " olanları millete fazla fiyatla kakaladın.Zaten zar zurt pin deiştiriyosunuz.Mimari desen limitlere dayanmış.Ekstrem bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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simbolmina 3 yıl
Sanırım AMD-ZEN harbiden iyi gelecek. yoksa bunlar izin vermezdi OC işine.
1 Yanıt Yanıtla +5
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black_flood 3 yıl
simbolmina

Sanırım AMD-ZEN harbiden iyi gelecek. yoksa bunlar izin vermezdi OC işine.


o.c olsa ne olur olmasa ne olur o.c olmadan da zaten çoğu noktada % 90 civarı fark var aralarında. o.c olmasındaki dek avantaj yüksek frekanslı bellek kullanımında ortaya çıkıyor. elimdeki amd makinada aynı 2400 mhz ram var ve cpuyu besleyip o.c yapmadıkça takozun önde gideni. fx 6300 cpu ama maalesef o.c olmadan 2400 mhz ram ile hiç iyi değil arası zaten maksimum 1866 mhz ram desteği var işlemcinin.
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Sertan-57 3 yıl black_flood
Bulldozer'ler Takoz Olabilir Ondan Haklisiniz Bende Sizinle Ayni Fikirdeyim Ama Zen islemciler'le Bulldozer'leri Ayni Kefeye Koyamazsin Zen islemci'ler Sifirdan Tasarim Yeni Jenarasyon.
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simbolmina 3 yıl
Sanırım AMD-ZEN harbiden iyi gelecek. yoksa bunlar izin vermezdi OC işine.
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Sertan-57 3 yıl simbolmina
Aynen Oyle Dostum Zen islemci'lere Karsi OC Kozu Kullanacak'lar Ama o Yetmiyebilir Sonucta OC Zen islemciler'de Olucak.
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gokayaktan 3 yıl
Şimdi benim anlamadığım bir nokta var bilen biri cevaplarsa sevinirim. K olmayan işlemciler de K serisi kadar oc olacak mı yoksa. Normal versiyona biraz daha esnek izinler verip üst seviye oc için yine K serisi mi gerekecek. Yani daha esnek OC imkanı sağlamak başka K serisi kadar OC imkanı sağlamak başka :D benim aklım karıştı yardım... :D
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black modern 3 yıl gokayaktan
Temel frekans degerini arttırıp neredeyse %30 a yakın performans artışı elde edenler var hatta i5 6400 ile stock 4790k ya yetişenler olmuş ama tabi ki bi 6600k veya 6700k kadar oc potansiyeline sahip degil.
Buyrun çarpan kilitli 6.nesil skylake işlemcileri oc edebilmek için gereken bios sürümlerini edinebilirsiniz.
overclocking.guide/...
Konu hakkında bilgi içinde burayı inceleyebilirsiniz.
overclocking.guide/...
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aydogdu1453 3 yıl en beğenilen
İntel madem izin vercektin.Neden " k " olanları millete fazla fiyatla kakaladın.Zaten zar zurt pin deiştiriyosunuz.Mimari desen limitlere dayanmış.Ekstrem bir yenilik yok.İntel Ali-Cengiz oyunları yapmaya başladın.Parasının kıymetini bilen size kolay para vermez.
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Sipihrz 3 yıl
Şimdi 6600k yerine 6600 almak yetiyor mu ? hiçbir fark yok mu aralarında Ghz den başka?
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