Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor

Sanal gerçeklik sistemlerinin artık sırtımıza entegre olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Zotac ve HP’nin ardından MSI da sırta entegre olan bir sanal gerçeklik sistem konsepti ile Computex 2016 fuarındaydı.

MSI VR BackPack, rakiplerinin aksine bir konsept olmaktan çıkmış ve çalışan bir sistem haline gelmiş. HP Omen X konseptinden hatırlayacağımız üzere, MSI da bir kasa modeli üzerinde çalışıyor. MSI Z170 anakartı üzerinde şekillenen sistem, Skylake tabanlı Intel Core i7 işlemcisi ve Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartı barındırıyor.

Sistem içerisindeki batarya, 60-90 dakika arasında kullanım süresi sunuyor. Değiştirilebilir olduğu için, birden fazla batarya kullanarak süreleri uzatmak mümkün. Diğer bileşenler de yükseltilebiliyor. Soğutma sistemi ise kenar kısımlara odaklanmış. Sırta değen kısımda ise, ısınmaya karşı özel bir kumaş kullanılıyor.

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"HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda"

USB 2.0, USB 3.0 ve HDMI girişleri olan kasa, bu sayede Oculus Rift, HTC Vive gibi kasklara tam uyum sağlıyor. Yani kullanıcılar sırtlarına taktıkları kasa ile saatlerce sanal gerçeklik keyfini serbest hareketlerle tecrübe edebilecek. Kasanın ağırlığı 5Kg civarında.

Bu noktada, kaskların da belirli bir enerji tüketmesi nedeniyle, taşınabilir VR sistemlerinin kağıt üzerindeki değerlerin çok daha altına inebileceği ifade ediliyor. Bu engelin nasıl aşıldığını muhtemelen önümüzdeki dönemde gerebileceğiz. Bu bakımdan, bahse konu sırt sistemleri daha çok eğlence merkezleri için ideal hale geliyor. 45 dakikalık veya 1 saatlik seanslarda, müşteriler kesintisiz Sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilir. MSI’ın sanal gerçeklik çantasını ne zaman piyasaya süreceği açıklanmadı.