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Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor

Sanal gerçeklik sistemlerini sırtında taşımak isteyenler için çözümler giderek artıyor. Zotac ve HP’nin ardından MSI da sırta entegre olan bir sanal gerçeklik sistem konsepti ile karşımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,5b
1
12
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sistemlerinin artık sırtımıza entegre olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Zotac ve HP’nin ardından MSI da sırta entegre olan bir sanal gerçeklik sistem konsepti ile Computex 2016 fuarındaydı.

MSI VR BackPack, rakiplerinin aksine bir konsept olmaktan çıkmış ve çalışan bir sistem haline gelmiş. HP Omen X konseptinden hatırlayacağımız üzere, MSI da bir kasa modeli üzerinde çalışıyor. MSI Z170 anakartı üzerinde şekillenen sistem, Skylake tabanlı Intel Core i7 işlemcisi ve Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartı barındırıyor.

Sistem içerisindeki batarya, 60-90 dakika arasında kullanım süresi sunuyor. Değiştirilebilir olduğu için, birden fazla batarya kullanarak süreleri uzatmak mümkün. Diğer bileşenler de yükseltilebiliyor. Soğutma sistemi ise kenar kısımlara odaklanmış. Sırta değen kısımda ise, ısınmaya karşı özel bir kumaş kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda"

USB 2.0, USB 3.0 ve HDMI girişleri olan kasa, bu sayede Oculus Rift, HTC Vive gibi kasklara tam uyum sağlıyor. Yani kullanıcılar sırtlarına taktıkları kasa ile saatlerce sanal gerçeklik keyfini serbest hareketlerle tecrübe edebilecek. Kasanın ağırlığı 5Kg civarında.

Bu noktada, kaskların da belirli bir enerji tüketmesi nedeniyle, taşınabilir VR sistemlerinin kağıt üzerindeki değerlerin çok daha altına inebileceği ifade ediliyor. Bu engelin nasıl aşıldığını muhtemelen önümüzdeki dönemde gerebileceğiz. Bu bakımdan, bahse konu sırt sistemleri daha çok eğlence merkezleri için ideal hale geliyor. 45 dakikalık veya 1 saatlik seanslarda, müşteriler kesintisiz Sanal gerçeklik deneyimi yaşayabilir. MSI’ın sanal gerçeklik çantasını ne zaman piyasaya süreceği açıklanmadı. 

 

http://www.tomshardware.com/news/msi-mobile-vr-pc-backpack,31921.html Yorum Yaz
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Doom II 3 yıl
canlı bomba sanarlar.
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bellair 3 yıl
çantayı gören bi tur versene diye yanaşır bizde
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Ac1DBuRN 3 yıl
Şu sırt çantasına harcanan arge, kablosuz bağlantı nasıl yaparıza harcansa şu saçma çantalara gerek kalmayacak. Ekranları gözümüze soktu kasayıda bi tarafımıza sokacaklar anlaşılan.
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2K 3 yıl
Fiyatı normal 980'li makineden çok daha yüksek olacaktır o yüzden bunu alıp her yerde VR keyfi yaşamak, ülkemizde belki dayak yemek, hırsızlığa uğramak ve millete çarpıp azar işitmek, bıçaklanmak yerine o paraya çok daha iyi bir sistem toplayıp adam akıllı evde oynamak en iyisi.
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Hesap001 3 yıl
Bununda consolu cıkcak artık onada viar dicez
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kadirirdem 3 yıl
Millet cins cins bakar yolda bununla gidersen:))
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halitozbasli 3 yıl
Adamlar bunları satabilecek ki gelecekte biz sadece vr gözlükle bu deneyimi yaşaya bilelim. erricson 337 ile mobilize olmuş bir nesil için 360. görüntü gösteren akıllı telefon bile uzay .
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Patren 3 yıl
Son 10 yilin en pahali cop cihazi
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kule_genclik 3 yıl
Şu batarya işi cozulse neler gorucez allah bilir. Bu işi çözen yeni çağ başlatır
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blackzeros 3 yıl
yerde biseye takilip kafayi gozu yaracaginiz alette mundar olacak.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl blackzeros
blackzeros
yerde biseye takilip kafayi gozu yaracaginiz alette mundar olacak.

ozellikle bu arkadasin sirt ustu dustugunde cihazin alacagi hali dusunemiyorum


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