HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda

Sanal gerçeklik konseptinin gelecekte önemli bir potansiyele ulaşması bekleniyor. Aksesuar tarzındaki gözlükler için çok fazla taşınma sorunu yok ancak HTC Vive gibi kasklar, tam bir sistem gerektiriyor. Peki bu sistemleri nerede taşıyacağız?

Zotac, bir süre önce bir sırt çantası konsepti ile karşımıza gelmişti. HP ise Omen X konsepti ile sanal gerçekliğe uygun bilgisayar sistemini doğrudan sırtınıza entegre ediyor.

HP Omen X, akıcı bir sanal gerçeklik sistemi için gerekli tüm bileşenleri içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte, uzun süreli sanal gerçeklik tecrübesi belinizi bükebilir zira sistemin ağırlığı 5Kg kapasiteye kadar çıkabiliyor. Gerekli bağlantı çıkışları ve güç butonu ise alt tarafa gelecek şekilde konumlandırılmış.

HP Omen X konsepti, aslında herkesin beklediği soruna da çare bulmuş görünüyor. Bir bilgisayar sisteminin sürekli enerji kablosu üzerinde çalışması gerekiyor. Bu bakımdan, sırtınıza bile taksanız hareket kabiliyetiniz çok daralıyor. HP ise, değiştirilebilir batarya ile sistemi desteklemiş.

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Yaklaşık 1 saat kullanım süresi sunan batarya azaldığında, omuz bandı üzerinde yer alan yedek batarya ile değiştirebiliyorsunuz. Bu esnada destek pili sayesinde sistem kapanmıyor. Tercihinize göre bantlara bir kaç batarya koyarak, uzun süreli serbest bir VR tecrübesi yaşamanız mümkün.

HP, bir ay sonra geliştiricilere yönelik prototip örneklerin satışa çıkacağını ifade ediyor. HTC Vive ile önemli bir işbirliği yapan HP, yeni sistemi de muhtemelen bu kaska yönelik olarak geliştirdi. Yaklaşık 17 inçlik bir laptop büyüklüğünde olan sistemin, sıcaklık konusuna nasıl bir çözüm bulduğu ise bilinmiyor.