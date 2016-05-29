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HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda

Sanal gerçeklik kasklarının, hayatınızın ayrılmaz bir parçası olacağına inanıyorsanız, HP Omen X konseptini sırtınıza takarak saatlerce kablolara mahkum olmadan vakit geçirebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
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10
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konseptinin gelecekte önemli bir potansiyele ulaşması bekleniyor. Aksesuar tarzındaki gözlükler için çok fazla taşınma sorunu yok ancak HTC Vive gibi kasklar, tam bir sistem gerektiriyor. Peki bu sistemleri nerede taşıyacağız?

Zotac, bir süre önce bir sırt çantası konsepti ile karşımıza gelmişti. HP ise Omen X konsepti ile sanal gerçekliğe uygun bilgisayar sistemini doğrudan sırtınıza entegre ediyor.

HP Omen X, akıcı bir sanal gerçeklik sistemi için gerekli tüm bileşenleri içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte, uzun süreli sanal gerçeklik tecrübesi belinizi bükebilir zira sistemin ağırlığı 5Kg kapasiteye kadar çıkabiliyor. Gerekli bağlantı çıkışları ve güç butonu ise alt tarafa gelecek şekilde konumlandırılmış.

HP Omen X konsepti, aslında herkesin beklediği soruna da çare bulmuş görünüyor. Bir bilgisayar sisteminin sürekli enerji kablosu üzerinde çalışması gerekiyor. Bu bakımdan, sırtınıza bile taksanız hareket kabiliyetiniz çok daralıyor. HP ise, değiştirilebilir batarya ile sistemi desteklemiş.

Ayrıca Bkz. "5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor"

Yaklaşık 1 saat kullanım süresi sunan batarya azaldığında, omuz bandı üzerinde yer alan yedek batarya ile değiştirebiliyorsunuz. Bu esnada destek pili sayesinde sistem kapanmıyor. Tercihinize göre bantlara bir kaç batarya koyarak, uzun süreli serbest bir VR tecrübesi yaşamanız mümkün.

HP, bir ay sonra geliştiricilere yönelik prototip örneklerin satışa çıkacağını ifade ediyor. HTC Vive ile önemli bir işbirliği yapan HP, yeni sistemi de muhtemelen bu kaska yönelik olarak geliştirdi. Yaklaşık 17 inçlik bir laptop büyüklüğünde olan sistemin, sıcaklık konusuna nasıl bir çözüm bulduğu ise bilinmiyor. 

 

http://www.tomsguide.com/us/hp-omen-x-vr-backpack,news-22735.html Yorum Yaz
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crossmatch 3 yıl en beğenilen
Bu teknoloji herkesin ulaşabileceği seviyelere geldiği zaman bu kablo telaşı olmayacağını düşünüyorum. Ben kablosuz VR'ları bekleyeceğim.
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mskblt 3 yıl
Fiyatları uçuk olur.
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*siteci* 3 yıl
Bu tür cihazlar VR kaskların bir sonraki adımı. 7/10 nm grafik kartlarıyla sanal gerçeklik için yeterli performansı saatlerce alabileceğimizi düşünüyorum.
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Hesap001 3 yıl
Sırtta laptop başka birşey değil
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OverClocK1ng 3 yıl
Hah! İşte uzun zamandır bahsettiğim "Sanal Gerzeklik" bu olsa gerek...
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fatalrhymex 3 yıl
Tahminimce çok değil 4-5 sene sonra yavaş yavaş nükleer pil teknolojisine adım atmaya başlayacak büyük firmalar. Burada asıl önemli olan yapı mimarisi; tasarruf ve kaplanan alan bakımından bunu en aza indirgeyecek teknolojilerin gelişmesi gerekiyor. Zaten şu an kullanıcıların büyük bir kısmı büyüklüğe kalınlığa bakmadan pil kapasitelerinin artırılmasını talep ediyor.
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redoracle 3 yıl
Vr oynarken illa ninja kaplumbağa gibi olacağız yani,sırtta çanta,iki eldede kontrolculer
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mehmedaltair 3 yıl fatalrhymex
fatalrhymex
Tahminimce çok değil 4-5 sene sonra yavaş yavaş nükleer pil teknolojisine adım atmaya başlayacak büyük firmalar. Burada asıl önemli olan yapı mimarisi; tasarruf ve kaplanan alan bakımından bunu en aza indirgeyecek teknolojilerin gelişmesi gerekiyor. Zaten şu an kullanıcıların büyük bir kısmı büyüklüğe kalınlığa bakmadan pil kapasitelerinin artırılmasını talep ediyor.

Nükleer pil işi o kadar basit değil o kadar küçük alanda nükleer reaksiyon gerçekleştirilmesine daha yıllar var. Lityum sülfür gibi alternatifler geliştirilebilir ama 4-5 yıla
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Guhong01 3 yıl
Sanal gerçeklik heyecan yaratıp eğlenceli olmasına rağmen geleceğe endişe ile bakmama neden oluyor. Şuan kimileri yolda görsen yüzüne bakmayacağın insanlar facebook, twitter'da krallığını kurmuş durumda... İlerde bu sanal alemlerde çok garip şeyler olabilir
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jupiterli61 3 yıl
Bence sanal aleme fazla onem veriyorsunuz hoçbişey gerçeğini tutmaz
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crossmatch 3 yıl en beğenilen
Bu teknoloji herkesin ulaşabileceği seviyelere geldiği zaman bu kablo telaşı olmayacağını düşünüyorum. Ben kablosuz VR'ları bekleyeceğim.
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