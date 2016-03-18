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Bir akıllı saat de Michael Kors'tan

Akıllı saat kullanmak isteyen ancak bunun da modaya uygun olmasına dikkat eden tüketiciler için seçeneklerin sayısı giderek artıyor. Şimdi sıra Michael Kors'ta.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm alt markaları ile bu yıl, giyilebilir cihaz pazarını adeta abluka altına almayı planlayan Fossil, belirli aralıklarla yeni ürün tanıtımına devam ediyor. Kendi markasını taşıyan yeni giyilebilir cihazları kısa süre önce tanıtan firma, şimdi Michael Kors markasıyla yeniden sahnede.

Michael Kors, giyilebilir cihaz pazarında önce modanın ön planda olacağını, teknolojisinin ise arkasından geleceğini ifade ediyor. Yeni ürünler daha çok üst seviyeye hitap ediyor ve Fossil'in akıllı saatlerinden daha pahalı durumda. Android Wear işletim sistemiyle çalışan akıllı saatin bayanlar için altın kaplama, erkekler için ise spor tarzında iki versiyonu bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Fossil'den iki yeni Android Wear saat"
Gelen bildirimleri yansıtma yanında temel fitness değerlerini de takip edebilen akıllı saat, firmanın özel geliştirdiği kadran temalarına sahip. Kullanıcılar isterse, temaları özelleştirebiliyor. Tasarımı tamamlaması açısından, Kors kadran temalarına da hassasiyet gösteriyor. Değiştirilebilir kayışlar ile gelecek olan akıllı saat, 395$ fiyat etiketi ile sonbahar aylarında piyasada olacak.
 

http://mashable.com/2016/03/17/michael-kors-android-wear/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#9KyacZc_daqM Yorum Yaz
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deepkurt 11 ay
Michael Kors Access Sofie MKT5036 aldım eşime, 1 haftadır kullanıyor, çok memnun.
İlk serilerindeki bazı sıkıtılar giderilmiş, örneğin ekran tam yuvarlak ve çözünürlük çok yüksek.
Saat aşırı şık duruyor, günlük kullanımda insan kıyamaz bunu takmaya. :-)
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kadirirdem 3 yıl
Tam yuvarlak olmuyorsa yapmayın ve arkadaş..
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Maestro 3 yıl
Her önüne gelen saat yapıyordu şimdi de akıllı saat yapıyor. Haber yapacak bir konu değil hadi iyi bir saat markası olsa neyse..
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Emre Kocakaya 3 yıl
Michael Kors,Amerikada cok sevilen bir markadir,Satacagi kesin orada.
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jolawe 3 yıl
dünyanın en gereksiz icadı akıllı saatler...
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RhiFaT 3 yıl
şu android saatlerin hepsinin alt tarafındaki siyah boşluk çok berbat görünüyor tasarımın bütünlüğünü çok bozuyor. bence akıllı saatlerin daha en az 3-4 senesi var bir kere her gün saat şarj etmek çok kötü.
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1ses1 3 yıl
Birde fotsu çekilmiş hali ile gerçek görüntüsü arasında çok fark var. gear s2 eşime almadan önce internetden incelediğimde dedim çok gerçekci gözüküyor kadranları diye ama teşir ettiğimde ve satın aldıkdan sonra o fotoğraflardaki derinlik hissi yok. Kağıt üzerine çizilmiş gibi duruyor. Hemen anlaşılıyor.
Şu kadranları ve sayacları meteryal diğer rka planı oled ekran yapsalar daha hoş olurdu bence. Benim beklentim bu yönde.
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SC0RPION 3 yıl
Nerede o eski güzel mekanik saatler dememize az kaldı
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