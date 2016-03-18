Bir akıllı saat de Michael Kors'tan

Haber Editörü
Tüm alt markaları ile bu yıl, giyilebilir cihaz pazarını adeta abluka altına almayı planlayan Fossil, belirli aralıklarla yeni ürün tanıtımına devam ediyor. Kendi markasını taşıyan yeni giyilebilir cihazları kısa süre önce tanıtan firma, şimdi Michael Kors markasıyla yeniden sahnede.
Michael Kors, giyilebilir cihaz pazarında önce modanın ön planda olacağını, teknolojisinin ise arkasından geleceğini ifade ediyor. Yeni ürünler daha çok üst seviyeye hitap ediyor ve Fossil'in akıllı saatlerinden daha pahalı durumda. Android Wear işletim sistemiyle çalışan akıllı saatin bayanlar için altın kaplama, erkekler için ise spor tarzında iki versiyonu bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Fossil'den iki yeni Android Wear saat"
Gelen bildirimleri yansıtma yanında temel fitness değerlerini de takip edebilen akıllı saat, firmanın özel geliştirdiği kadran temalarına sahip. Kullanıcılar isterse, temaları özelleştirebiliyor. Tasarımı tamamlaması açısından, Kors kadran temalarına da hassasiyet gösteriyor. Değiştirilebilir kayışlar ile gelecek olan akıllı saat, 395$ fiyat etiketi ile sonbahar aylarında piyasada olacak.
http://mashable.com/2016/03/17/michael-kors-android-wear/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#9KyacZc_daqM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlk serilerindeki bazı sıkıtılar giderilmiş, örneğin ekran tam yuvarlak ve çözünürlük çok yüksek.
Saat aşırı şık duruyor, günlük kullanımda insan kıyamaz bunu takmaya. :-)
Şu kadranları ve sayacları meteryal diğer rka planı oled ekran yapsalar daha hoş olurdu bence. Benim beklentim bu yönde.