Bir akıllı saat de Michael Kors'tan

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"Fossil'den iki yeni Android Wear saat"

Tüm alt markaları ile bu yıl, giyilebilir cihaz pazarını adeta abluka altına almayı planlayan Fossil, belirli aralıklarla yeni ürün tanıtımına devam ediyor. Kendi markasını taşıyan yeni giyilebilir cihazları kısa süre önce tanıtan firma, şimdi Michael Kors markasıyla yeniden sahnede., giyilebilir cihaz pazarında önce modanın ön planda olacağını, teknolojisinin ise arkasından geleceğini ifade ediyor. Yeni ürünler daha çok üst seviyeye hitap ediyor ve'in akıllı saatlerinden daha pahalı durumda.işletim sistemiyle çalışan akıllı saatin bayanlar için altın kaplama, erkekler için ise spor tarzında iki versiyonu bulunuyor.Gelen bildirimleri yansıtma yanında temel fitness değerlerini de takip edebilen akıllı saat, firmanın özel geliştirdiği kadran temalarına sahip. Kullanıcılar isterse, temaları özelleştirebiliyor. Tasarımı tamamlaması açısından, Kors kadran temalarına da hassasiyet gösteriyor. Değiştirilebilir kayışlar ile gelecek olan akıllı saat, 395$ fiyat etiketi ile sonbahar aylarında piyasada olacak.