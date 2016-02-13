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Bir baba adayı çocuğu olacağını Fitbit verilerinden tahmin etti

Bir FitBit kullanıcısı kısa bir süre önce eşinin akıllı bilekliğinden anormal veriler geldiğini fark etti. Sonrasında sorunu Reddit'e taşıyan kullanıcı olayın çözülmesiyle baba adayı olduğunu öğrendi.
3 yıl
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9
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Bir baba adayı çocuğu olacağını Fitbit verilerinden tahmin etti
 
Eşi ve kendisi için FitBit bileklik satın alan David Trinidad, kısa bir süre önce eşinin akıllı bilekliğinden ilginç veriler geldiğini fark etti. Daha sonra problemi Reddit platformuna taşıyan Trinidad bilekliği geri iade etmeden önce  sorunun çözülüp çözülemeyeceğini diğer kullanıcılara danıştı.

Bileklikten gelen verilerde gece eşinin uyku saatlerinde yağ yakma seviyelerinin anormalin üzerine çıktığı görülüyordu. Bu bölümün normal şartlarda uyku saatlerinde oldukça düşük değerler yansıtması gerekiyordu. Reddit'te konuya cevap veren bir kullanıcı ise "Eşiniz son günlerde stres duyacağı bir şey yaşadı mı? veya hamile olabilir mi? sorusu ise olayın büyük ölçüde açıklığa kavuşmasını sağladı.

Cevabın üzerine hamilelik testi yapan Trinidad, pozitif sonucu gördüğünde ise çok sevindiğini söylüyor. Eşiyle bir kaç yıldır evli olduklarını belirten baba adayı, 2016 yılı içerisinde gerçek bir aile olmayı uzun süredir arzuladıklarını da söyledi. Olayın gelişiminin ardından @BabyFitbit adından Twitter ve Instagram hesabı açan aile çocuğun gelişimini bu hesaplar üzerinden takipçilerle paylaşıyor.


http://mashable.com/2016/02/10/fitbit-pregnant/#B7UINE3qnkqV Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
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oray 3 yıl
fitbit çok sağlam reklam yapmış, iyi senaryo... helal olsun.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sevişirken aleti çıkarmayı unutmuşlar olay bundan ibaret :)
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kadirirdem 3 yıl
sağlam reklam yapılmış helal olsun hadi yedik yedik.....
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C.CEMİL 3 yıl
sadece 1 örnekle kesinlik belirtilen süper ilmi bir konu olmuş :)
cihaz olmasa da kadınlar tahmin eder zaten
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interwap 3 yıl
Çok pahalı. 1 fitbit alana kadar 10-15 Mi band alınır.
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oray 3 yıl
fitbit çok sağlam reklam yapmış, iyi senaryo... helal olsun.
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xamaximax 3 yıl
viral
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
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Yusac 3 yıl
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AlliedSL 3 yıl
ne değişikler var dünyada
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