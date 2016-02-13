Bir baba adayı çocuğu olacağını Fitbit verilerinden tahmin etti

Eşi ve kendisi için FitBit bileklik satın alan David Trinidad, kısa bir süre önce eşinin akıllı bilekliğinden ilginç veriler geldiğini fark etti. Daha sonra problemi Reddit platformuna taşıyan Trinidad bilekliği geri iade etmeden önce sorunun çözülüp çözülemeyeceğini diğer kullanıcılara danıştı.

http://mashable.com/2016/02/10/fitbit-pregnant/#B7UINE3qnkqV

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Bileklikten gelen verilerde gece eşinin uyku saatlerinde yağ yakma seviyelerinin anormalin üzerine çıktığı görülüyordu. Bu bölümün normal şartlarda uyku saatlerinde oldukça düşük değerler yansıtması gerekiyordu. Reddit'te konuya cevap veren bir kullanıcı ise "Eşiniz son günlerde stres duyacağı bir şey yaşadı mı? veya hamile olabilir mi? sorusu ise olayın büyük ölçüde açıklığa kavuşmasını sağladı.Cevabın üzerine hamilelik testi yapan Trinidad, pozitif sonucu gördüğünde ise çok sevindiğini söylüyor. Eşiyle bir kaç yıldır evli olduklarını belirten baba adayı, 2016 yılı içerisinde gerçek bir aile olmayı uzun süredir arzuladıklarını da söyledi. Olayın gelişiminin ardından @BabyFitbit adından Twitter ve Instagram hesabı açan aile çocuğun gelişimini bu hesaplar üzerinden takipçilerle paylaşıyor.