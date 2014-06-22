"Bir değil iki iWatch modeli yolda: Sports & Designer"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Apple’ın yeni nesil iPhone ile birlikte tanıtması beklenen iWatch hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Yakın zamanda, aralarında yaşayan basketbol efsanelerinden Kobe Bryant’ın da bulunduğu profesyonel sporcular ile iWatch’ın testlerini yürüttüğü ortaya çıkan Apple, son alınan bilgilere göre, kullanıcının karşısına iki farklı iWatch ile çıkacak.PocketNow sitesinin iddiasına göre Apple, “Sports” ve “Designer” olmak üzere iki farklı iWatch’u tüketicinin beğenesine sunacak. Tahmin edileceği üzere “Sports” olarak anılan iWatch, sportif çizgiler şekillenen dikdörtgen kasası ve silikon kayışı ile daha çok spor tutkunlarını hedef alacakken; “Designer” ise metal yuvarlak kasası ile geleneksel saat tutkunlarına “alıştıkları tasarımda akıllı saat” sahibi olma fırsatı sunacak.PocketNow’ın kaynakları, kısa bir süre önce ortaya çıkan iWatch’un Kobe Bryant’ın da aralarında bulunduğu birçok profesyonel isim tarafından test edildiği iddiasını doğrulurken; Kobe Bryant’ın iWatch’ın Sports modelini; Designer modelinin ise golfçü Bubba Watson ve tenisçi Dustin Brown tarafından test edildiğini belirttiler.Her iki model, tasarım konusunda birbirinden ayrılsa da, teknik özellikler açısından ise birbirine paralel özellikler taşıyacak. Minimum 8GB’lık depolama alanına sahip olacakları belirtilen modeller, bu sayede iPod Nano gibi müzik dinleme amaçlı kullanılabilecekken; dokunmatik ekran ve belirli basınca kadar suya karşı mukavemet gösterebilme ve çeşitli sensörler açısından benzerlik taşıyacak. Kaynaklar, en azından Sports modelinin “kan basıncını, kalp atış hızını, vücut sıcaklığını, çevre sıcaklığını, barometrik basıncı ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek sensörlere sahip olacağını belirtirken; Designer modeli için detaylı bilgi vermediler.Basın dünyasının iki önemli yayın organı Wall Street Journal ile Reuters’ın aktardığı son bilgiye göre iWatch, ekim ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Apple’ın iOS 8 ile tanıttığı “Health” uygulamasından sonra bu yıl içerisinde satışa sunulacağı hemen hemen netleşen iWatch hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.