Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Bir değil iki iWatch modeli yolda: Sports & Designer"

4 yıl
1,6b
1
50
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tam Boyutta Gör
Apple’ın yeni nesil iPhone ile birlikte tanıtması beklenen iWatch hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Yakın zamanda, aralarında yaşayan basketbol efsanelerinden Kobe Bryant’ın da bulunduğu profesyonel sporcular ile iWatch’ın testlerini yürüttüğü ortaya çıkan Apple, son alınan bilgilere göre, kullanıcının karşısına iki farklı iWatch ile çıkacak.

PocketNow sitesinin iddiasına göre Apple, “Sports” ve “Designer” olmak üzere iki farklı iWatch’u tüketicinin beğenesine sunacak. Tahmin edileceği üzere “Sports” olarak anılan iWatch, sportif çizgiler şekillenen dikdörtgen kasası ve silikon kayışı ile daha çok spor tutkunlarını hedef alacakken; “Designer” ise metal yuvarlak kasası ile geleneksel saat tutkunlarına “alıştıkları tasarımda akıllı saat” sahibi olma fırsatı sunacak.

PocketNow’ın kaynakları, kısa bir süre önce ortaya çıkan iWatch’un Kobe Bryant’ın da aralarında bulunduğu birçok profesyonel isim tarafından test edildiği iddiasını doğrulurken; Kobe Bryant’ın iWatch’ın Sports modelini; Designer modelinin ise golfçü Bubba Watson ve tenisçi Dustin Brown tarafından test edildiğini belirttiler.

Her iki model, tasarım konusunda birbirinden ayrılsa da, teknik özellikler açısından ise birbirine paralel özellikler taşıyacak. Minimum 8GB’lık depolama alanına sahip olacakları belirtilen modeller, bu sayede iPod Nano gibi müzik dinleme amaçlı kullanılabilecekken; dokunmatik ekran ve belirli basınca kadar suya karşı mukavemet gösterebilme ve çeşitli sensörler açısından benzerlik taşıyacak. Kaynaklar, en azından Sports modelinin “kan basıncını, kalp atış hızını, vücut sıcaklığını, çevre sıcaklığını, barometrik basıncı ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek sensörlere sahip olacağını belirtirken; Designer modeli için detaylı bilgi vermediler.

Basın dünyasının iki önemli yayın organı Wall Street Journal ile Reuters’ın aktardığı son bilgiye göre iWatch, ekim ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Apple’ın iOS 8 ile tanıttığı “Health” uygulamasından sonra bu yıl içerisinde satışa sunulacağı hemen hemen netleşen iWatch hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danGerfuLL 4 yıl en beğenilen forumlarabak
forumlarabak

Bi gelsede kurtulsak!

Gelince de kurtulamayız, Sport mu Designer mı diye 50 tane konu göreceğiz.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Apple yine parayı kıracak
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Götterfunken 4 yıl
Elimde olmadan yorumumu ekleyeyim dedim.Sports harika olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daedlus 4 yıl
O saat 9.41'e takılı kalmasın sakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FullHD 4 yıl
Mesajlar niye siliniyor anlamadım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2boas 4 yıl
Designer hoşmuş. :) Klasik çizgilerle moderniteyi karıştırmış güzel olmuş bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 4 yıl
bu saatler çıktıktan sonra farklı farklı kayışlar vs satışada çıkar bu sayede zaten herkes aynı tarz takılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 4 yıl
Aynen zaten herkes aynı şeyi takacaksa saatin mantığı olmaz. Saat dediğin kişiye özel olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 4 yıl
Ayrıca bu saatler çıksa da fikrim değişmeyecek.Apple söylemedikçe ki bu da imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 4 yıl
Kola sadece temes eden bir saat kandaki oksijen oranını ölçecek... şişirmek için elnizden geleni yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 4 yıl
oh çok şükür bugün de günlük iWatch haberi dozumuzu aldık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 4 yıl
Saat takmayı sevmiyorum ama bu tarz bir tasarımla gelirse alır kullanırım spor versiyonunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 4 yıl
bende saat takmayı sevmiyorum bide bu tür alete hiç ihtiyacım yok zaten telefon cebimde duruyor bana gereksiz umarım saçma sapan tüketim çılgınlığı oluşturmaz keşke bizimkiler bişeyler yapabilseydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Apple beklentiyi karşılayacak, tam anlamıyla "budur" diyebileceğimiz bir saat ortaya çıkarıyor belli ki.. Apple'ın elestiremeyecegim tek noktasi; en iyisi dışındaki yollar alternatifleri bile değil. ??
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ertamus 4 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Apple beklentiyi karşılayacak, tam anlamıyla "budur" diyebileceğimiz bir saat ortaya çıkarıyor belli ki.. Apple'ın elestiremeyecegim tek noktasi; en iyisi dışındaki yollar alternatifleri bile değil. ??

Katılıyorum. Apple da katıldığına göre bu piyasa oldukça canlanacak sanırım. Kullanımı yaygınlaşır mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bildiginsan 4 yıl
Resimdeki gibi olursa görüntü güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1589 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, Apple ve
2 etiket daha iPhone iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim