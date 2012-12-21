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Bir laptop parça tedarikçisi hobi için Raspberry Pi barındıran komple bir PC ortaya çıkardı

6 yıl
1,5b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi projesi ile gündelik işleri rahatlıkla kaldırabilecek mini bilgisayarların cüzi meblağlara elde edilebileceği görüldü. Mini PC konsepti oyun makinaları, müzik kutuları, video kaydedici gibi pek çok alanda kullanılıyor.

Laptop bileşen tedarikçisi bir firmanın sahibi de hobi amaçlı olarak 400$ civarında bileşen ile biraraya getirdiği Raspberry Pi tabanlı mini PC modelini internette paylaştı.

İlerisi için daha gelişmiş projelere kapı açmayı hedefleyen firma sahibi oldukça kullanışlı bir cihaz geliştirmiş.

Modelde kullanılan Raspberry Pi versiyonu en düşük versiyon ve ARM 11 tabanlı 700Mhz hızında çalışan Broadcom BCM2835 işlemcisi kullanıyor. 256MB RAM, 4GB Raspbian Linux işletim sistemi yüklü SD kart, 1 USB portu ve 1 HDMI portu bulunuyor.

Modelde bir de ekran bulunuyor. 3.5 inçlik 640x480 piksellik ekran bir dijital kameradan elde edilmiş. 64GB boyutunda SSD, SD kartın yanmaması için 1GB Linux swap alanı ayrılarak cihaza eklenmiştir. WiFi ve Bluetooth adaptörleri de karta lehimlenmiş. Kutu üzerine kablosuz Touchpad entegreli QWERTY klavye eklenmiş.

Güç için bir Dell laptoptan 6 hücreli batarya elde edilmiş ve 7 portlu bir USB hub ile klavye adaptörü dahil tüm bileşenlere enerji sağlanmış.

Pi-to-Go adı verilen modelin kasası da 3D yazıcı ile elde edilmiş. Geliştirici, ileride daha performanslı ve daha ucuz konseptler ortaya koymayı planlıyor. Hobi amaçlı olarak tasarım oldukça göze hoş geliyor. Ancak ticari anlamda maliyeti seviyesinde pek çok laptop veya tablet modeli bulmak mümkün. 

http://blog.parts-people.com/2012/12/20/mobile-raspberry-pi-computer-build-your-own-portable-rpi-to-go/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teornek 5 yıl
Acaba şimdi ne kadar fiyatı?
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Xagdas 6 yıl
"Kablosuz touchpad entegreli qwerty klavye
Değil
"Touchpad entegreli kablosuz qwerty klavye"
Olacak. Türkçe'yi düzgün kullanın.
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osmanefeozkan 6 yıl
LVDS devresi olan şöyle ucuz bir şey bulamadım ya arkadaş :(
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JoeyBane 6 yıl
400$ fiyat mı olur ya. Ben raspberry'yi kasasız ve ucuz olarak sevdim:)
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Batuist 6 yıl
aslında bu raspberry pi'yi monitörlerin içerisine gömüceksin. kasa olmadan da isteyen basit işlerini ve uygulamalarını çalıştırabilecek..
Birde şu resimde bulunan klavyeden nasıl bulabiliriz?
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gigiya 6 yıl
Aman Tanrım. Ben harika bir haber duydum. Bu mağaza büyük bir satış olduğunu. Noel indirimi: Sitenizin 100 $ üzerinde sipariş üzerine ekstra% 15 indirim. KUPON KODU İLE: XMAS 2012. çok şaşırtıcı. Bu doğrudur? bkz: baseurl.de/...
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oktayakgoz 6 yıl
400 dolara mı bir araya getirmiş bunları. boşuna uğraşmış adamlar miss gibi laptopları mis derken işimizi görecek bilgisayarları 700 tl ye satıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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bz9ai 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

400 dolara mı bir araya getirmiş bunları. boşuna uğraşmış adamlar miss gibi laptopları mis derken işimizi görecek bilgisayarları 700 tl ye satıyor.

"Laptop bileşen tedarikçisi bir firmanın sahibi de hobi amaçlı olarak 400$ civarında bileşen ile biraraya getirdiği Raspberry Pi tabanlı mini PC modelini internette paylaştı."
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