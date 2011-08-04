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Birden fazla güç kaynağı kullanmanın kolay yolu; Add2Psu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,8b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kullandığımız donanımların güç tüketim değerleri giderek artıyor. Yüksek performanslı işlemciler 100 Watt'ın üzerinde güç çekerken, çift grafik işlemcili ekran kartlarının yük altındaki tüketim değerleri de 350 Watt civarında seyrediyor. Artan güç tüketimine bağlı olarak zaman zaman kullanılan güç kaynakları yetersiz gelebiliyor, yeni bir güncelleme ihtiyacı doğabiliyor. Haberimize konuk olan Add2Psu ise  güncelleme sürecini basitleştiriyor ve sisteme ikinci bir güç kaynağı ilave edilmesini kolaya indirgiyor.
Aynı sistemde birden fazla güç kaynağı kullanabilmek mümkün. Donanım konusunda uzmanlaşan profesyonel kullanıcıların bir kısmı zaten birden fazla güç kaynağı ile çalışmakta. Ancak amatör kullanıcılar için ikinci bir güç kaynağını sisteme ilave etmek pek kolay bir uygulama değil zira bazı kabloların kesilmesi ve gerekli bağlantıların yapılması gerekiyor. Add2Psu ise ikinci hatta üçüncü güç kaynağının aynı sisteme kurulumunu basitleştiriyor ve küçük devre kartıyla kurulumun saniyeler içerisinde tamamlanmasını mümkün kılıyor.
Add2Psu ile yapmanız gereken tek şey, sistemdeki birinci güç kaynağını 4-pin Molex ve 24-pin kabloları ile devre kartına bağlamak. Bu aşamadan sonra bilgisayarı başlattığınızda birinci güç kaynağı, Molex kablo ile ikinci güç kaynağını da çalıştıracak. Birinci güç kaynağından güç kesildiğinde aynı zamanda ikinci güç kaynağı da kapanmış olacak. Yüksek güç gereksinimini düşük maliyetli iki güç kaynağı ile çözmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Add2Psu güç kaynağı genişletme kartının yurt dışı fiyatı 20$ olarak açıklandı.

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DH Misafiri 8 yıl
ben de yapmışttım bu işi çift güç kaynağı oayı güvenli 24 pinlik çıkıştaki yeşil siyah kablolarlar diğer güç kaynağındaki yeşil siyahları birleştiriyorsun. düğmeye bastınmı ikiside açılıyor kapattınmı ikiside kapanıyor herhangi bir sorun yaşamadım.
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sonersec 8 yıl
iki psu böyle birleştirilmez. şaseleri ortaklayacak birşey lazım ki işe yarasın. yoksa arkadaşında bahsettiği gibi şaselerde potansiyel fark olursa farklı powerlardan beslediğiniz bir donanım yanabilir.
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killnOd 8 yıl
Su durumda yeni bir PSU almak zorundayiz.Acikcasi 500w lik psu nun yanina ortalama 500w bir psu daha alip isi ucuza kapatirdik diye dusunuyordum.
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ipli jeton 6 yıl sonersec
sonersec

iki psu böyle birleştirilmez. şaseleri ortaklayacak birşey lazım ki işe yarasın. yoksa arkadaşında bahsettiği gibi şaselerde potansiyel fark olursa farklı powerlardan beslediğiniz bir donanım yanabilir.

Kasaya monte edince şaseler otomatikman ortak olur. Siyah kablolar PSU nun kasasına bağlısır. Psu yu kasaya vidaladığın zaman otomatikman birleşmiş oluyor.
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_bluescream_ 8 yıl
2 guc kaynagininda %80 verimle calistigini sayarsak 500 wattta 400watt cikis gucu elde edecek 2 guckaynaginda kaybimiz 1000 watt %80 verimle calisan bi gyc kaynagindan daha faxla olacaktir bence sorarsaniz bncedec maliyet acisindanda olsa iki guc kaynagi daha iyi olacaktir
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santanio 8 yıl
Parçaya gerek yok 20-24 lü soketteki yeşil kabloyu diğer psu nun yeşiline siyahıda aynı şeklde bitti gitti. power tuşuna basınca ana psudaki siyah ve yeşil kontak oluyor ve psu açılıyor. tekrar powera bastığınızda anakart windows kapandığında tekrar kontaklıyor ve psu kapanıyor. öyle ileri düzey parçalara gerek yok. ha yedekli psu kullanıcam diyosan (psulardan biri bozulursa pc kapanmasın ? ) ozaman server sistemleri araştır dünyanın parasını bayıl...
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showstopper41 8 yıl
2 tane 350W tan 700W çıkmaz bence. 350W ların çoğunda 80+ ve aktif PFC yok. 700W a para verirken bu özelliklere de para veriyoruz. Birde Çift PSU lu full tower kasa bulmak gerekecek buna. Onun da ucuzları 250 TL.
350W PSU=50TL 50+50+40=140 TL ye zaten thermaltake litepower serisi var.
Günlük kullanım için pek uygun gelmedi bana.
2tane 1500W PSU kullanan extreme overclockçular var bir de. Onlar için kolaylık sağlayıcı bir parça.
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DigitalWorld 8 yıl
Fiyata bak hizaya gel daha ne denir.

Altı üstü bir röle yani.

Anakart güç kablosunda arkadaşların da bahsettiği iki kablo vardır. Bu iki kablo birleştirildiğinde/kısa devre edildiğinde/açık devreden kapalı devre konumuna alındığında/ PSU çalışır. ( Bu iki kabloya bir anahtar/düğme/buton bağlayarak PSU yu manuel olarak çalıştırabilirsiniz mesela. )

Adamların yaptığı PSU nun birini normal olarak anakart üzerinden çalıştırmak. Diğerinin aktive pinlerini de normal normal çalışan PSU nun molex ( IDE HDD vb şeyleri bağladığımız güç kabloları ) kablosuna güç geldiğinde çalışan bir röle ye bağlamışlar. Röle çalışınca diğer PSU da çalışır.

Röle ne denir ise bir elektromıknatıstır. Bildiğiniz kapı otomatları işte. Basitçe kapı otomatlarında evden düğmeye basında mıknatıs a elektrik gidiyor ve mıknatıs dili çekiyor o da kapıyı açıyor. Rölede ise kontakları çeker.

Ben basit bağlama diyince yeni bir teknoloji çıktı sandım. Çünki paralel bağlamadan bahsediliyor sandım zira güç kaynaklarını paralel bağlamak çok zor bir iştir. Hatta buna özel olmaları gerekir. Bu durumda ise bir PSU nun 24 pini heba ediliyor sadece molex i ve 12V kabloları kalıyor. 20$ bence çok pahallı.

Aslında ülkemizde satışa çıkmadıktan sonra haberi bile yapılmaması gereken bir şey.

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MxFxOx 8 yıl
sadece ekran kartı için ek psu gerekebilir onun dışında bendeki 400 watt bile 6850 sistemli kasa + 6 adet fanı oc'li vaziyette rahat çalıştırıyor.Ancak güç kaynağım oc(işlemci + ekran kartı) yaptığımda ısınıyor.
herhalde limitlerde geziyorum :D
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SVSTRGMR 8 yıl
bu konuda kafamızdaki soru işaretlerini giderecek daha ayrıntılı bir yazı gerekecek yada kullanıcı incelemesi
anlaşılan
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DH Misafiri 8 yıl
ben buna benzen bir sistem 3sene kullandım çok basitti ama kenim yaptım
350w + 250w psu dan hemde 350 ekran kartına ve ana karta dieriyse hdd lere ssd lere ve dier bileşenlere güc veriodu
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Tanarri 8 yıl
MÜŞAVİR
Kasada zaten yer yok, birde 2. psu yu tıkıştırırsam havasızlıktan patlar parçalar.
Ayrıca 35 TL buna vereceğim, 100 TL yeni psu ya vereceğim. 135 tl yapar. Bu durumda elimdekini de 65 tl ye satsam (mesela) toplamda zaten 200 TL lik bütçem olur. Gider ona göre bir psu alırım daha iyi sanki.

Bütçe meselesinden çok oc yapan kişilerin işine yarıyan bi ürün anladım kadarıyla zaten yüzden pahalı olması çokda önem taşımaz profosyonel oc yapan adam koymaz
adamlar oc yaparken sürekli reset attıkları için iki psu olayında bu nevali baya işe yarıycaktır
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ErTuFx 8 yıl
Gerek kalmazki sistemde uzun yil güncel tutabilecek yüksek kapasiteli bir psu kullanilmasi halinda böyle seylere de gerek yok yani yapilabilecegini göstermisler bu cogu sey icin gecerli
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ceycey11 8 yıl
güzel ürün bence fantazi dünyamı genişletti bir an
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LORDTEK 8 yıl
Kendiniz kısa devre ile çözüm üretecekseniz en azından bir siyah da kısa devre yapmanız lazım.
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sight 8 yıl
20$ nedir ya 20$ lık ne var o kartta!!??
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