Birden fazla güç kaynağı kullanmanın kolay yolu; Add2Psu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kullandığımız donanımların güç tüketim değerleri giderek artıyor. Yüksek performanslı işlemciler 100 Watt'ın üzerinde güç çekerken, çift grafik işlemcili ekran kartlarının yük altındaki tüketim değerleri de 350 Watt civarında seyrediyor. Artan güç tüketimine bağlı olarak zaman zaman kullanılan güç kaynakları yetersiz gelebiliyor, yeni bir güncelleme ihtiyacı doğabiliyor. Haberimize konuk olan Add2Psu ise güncelleme sürecini basitleştiriyor ve sisteme ikinci bir güç kaynağı ilave edilmesini kolaya indirgiyor.
Aynı sistemde birden fazla güç kaynağı kullanabilmek mümkün. Donanım konusunda uzmanlaşan profesyonel kullanıcıların bir kısmı zaten birden fazla güç kaynağı ile çalışmakta. Ancak amatör kullanıcılar için ikinci bir güç kaynağını sisteme ilave etmek pek kolay bir uygulama değil zira bazı kabloların kesilmesi ve gerekli bağlantıların yapılması gerekiyor. Add2Psu ise ikinci hatta üçüncü güç kaynağının aynı sisteme kurulumunu basitleştiriyor ve küçük devre kartıyla kurulumun saniyeler içerisinde tamamlanmasını mümkün kılıyor.
Add2Psu ile yapmanız gereken tek şey, sistemdeki birinci güç kaynağını 4-pin Molex ve 24-pin kabloları ile devre kartına bağlamak. Bu aşamadan sonra bilgisayarı başlattığınızda birinci güç kaynağı, Molex kablo ile ikinci güç kaynağını da çalıştıracak. Birinci güç kaynağından güç kesildiğinde aynı zamanda ikinci güç kaynağı da kapanmış olacak. Yüksek güç gereksinimini düşük maliyetli iki güç kaynağı ile çözmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Add2Psu güç kaynağı genişletme kartının yurt dışı fiyatı 20$ olarak açıklandı.
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Kasaya monte edince şaseler otomatikman ortak olur. Siyah kablolar PSU nun kasasına bağlısır. Psu yu kasaya vidaladığın zaman otomatikman birleşmiş oluyor.
350W PSU=50TL 50+50+40=140 TL ye zaten thermaltake litepower serisi var. Günlük kullanım için pek uygun gelmedi bana.
2tane 1500W PSU kullanan extreme overclockçular var bir de. Onlar için kolaylık sağlayıcı bir parça.
Altı üstü bir röle yani.
Anakart güç kablosunda arkadaşların da bahsettiği iki kablo vardır. Bu iki kablo birleştirildiğinde/kısa devre edildiğinde/açık devreden kapalı devre konumuna alındığında/ PSU çalışır. ( Bu iki kabloya bir anahtar/düğme/buton bağlayarak PSU yu manuel olarak çalıştırabilirsiniz mesela. )
Adamların yaptığı PSU nun birini normal olarak anakart üzerinden çalıştırmak. Diğerinin aktive pinlerini de normal normal çalışan PSU nun molex ( IDE HDD vb şeyleri bağladığımız güç kabloları ) kablosuna güç geldiğinde çalışan bir röle ye bağlamışlar. Röle çalışınca diğer PSU da çalışır.
Röle ne denir ise bir elektromıknatıstır. Bildiğiniz kapı otomatları işte. Basitçe kapı otomatlarında evden düğmeye basında mıknatıs a elektrik gidiyor ve mıknatıs dili çekiyor o da kapıyı açıyor. Rölede ise kontakları çeker.
Ben basit bağlama diyince yeni bir teknoloji çıktı sandım. Çünki paralel bağlamadan bahsediliyor sandım zira güç kaynaklarını paralel bağlamak çok zor bir iştir. Hatta buna özel olmaları gerekir. Bu durumda ise bir PSU nun 24 pini heba ediliyor sadece molex i ve 12V kabloları kalıyor. 20$ bence çok pahallı.
Aslında ülkemizde satışa çıkmadıktan sonra haberi bile yapılmaması gereken bir şey.
herhalde limitlerde geziyorum :D
anlaşılan
350w + 250w psu dan hemde 350 ekran kartına ve ana karta dieriyse hdd lere ssd lere ve dier bileşenlere güc veriodu
Bütçe meselesinden çok oc yapan kişilerin işine yarıyan bi ürün anladım kadarıyla zaten yüzden pahalı olması çokda önem taşımaz profosyonel oc yapan adam koymaz adamlar oc yaparken sürekli reset attıkları için iki psu olayında bu nevali baya işe yarıycaktır