Birden fazla güç kaynağı kullanmanın kolay yolu; Add2Psu

Kullandığımız donanımların güç tüketim değerleri giderek artıyor. Yüksek performanslı işlemciler 100 Watt'ın üzerinde güç çekerken, çift grafik işlemcili ekran kartlarının yük altındaki tüketim değerleri de 350 Watt civarında seyrediyor. Artan güç tüketimine bağlı olarak zaman zaman kullanılan güç kaynakları yetersiz gelebiliyor, yeni bir güncelleme ihtiyacı doğabiliyor. Haberimize konuk olan Add2Psu ise güncelleme sürecini basitleştiriyor ve sisteme ikinci bir güç kaynağı ilave edilmesini kolaya indirgiyor.

Aynı sistemde birden fazla güç kaynağı kullanabilmek mümkün. Donanım konusunda uzmanlaşan profesyonel kullanıcıların bir kısmı zaten birden fazla güç kaynağı ile çalışmakta. Ancak amatör kullanıcılar için ikinci bir güç kaynağını sisteme ilave etmek pek kolay bir uygulama değil zira bazı kabloların kesilmesi ve gerekli bağlantıların yapılması gerekiyor. Add2Psu ise ikinci hatta üçüncü güç kaynağının aynı sisteme kurulumunu basitleştiriyor ve küçük devre kartıyla kurulumun saniyeler içerisinde tamamlanmasını mümkün kılıyor.

Add2Psu ile yapmanız gereken tek şey, sistemdeki birinci güç kaynağını 4-pin Molex ve 24-pin kabloları ile devre kartına bağlamak. Bu aşamadan sonra bilgisayarı başlattığınızda birinci güç kaynağı, Molex kablo ile ikinci güç kaynağını da çalıştıracak. Birinci güç kaynağından güç kesildiğinde aynı zamanda ikinci güç kaynağı da kapanmış olacak. Yüksek güç gereksinimini düşük maliyetli iki güç kaynağı ile çözmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen Add2Psu güç kaynağı genişletme kartının yurt dışı fiyatı 20$ olarak açıklandı.