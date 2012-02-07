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Birinci nesil ultrabook'larda fiyatlar düşüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Core işlemci platformunuyla birlikte dizüstü bilgisayar üreticilerinin ürün gamlarını yenilemesi ve hızlı bir şekilde yeni platforma adapte olması bekleniyor. Nisan ayında çıkacak yeni işlemciler öncesinde üreticiler, mevcut ultrabook modelleri için fiyatlarda indirime giderek stok eritmeye hazırlanıyorlar. 
Digitimes'ın haberine göre üreticiler 200$'a varan fiyat indirimine gidiyorlar. CES 2012 Fuarı'nda ikinci nesil ultrabook modeli Aspire S5'i  tanıntan Acer, mevcut sistemi olan Aspire S3'te fiyatı 999 dolar seviyesinden 799$'a çekiyor. Acer'a ek olarak HP'nin %25, Lenovo'nun da %21'e varan oranda fiyat indirimi ile ultrabook modellerini daha alınabilir seviyelere çekmeye hazırlandığı bildiriliyor. 
İkinci nesil Ultrabook modelleri piyasaya çıkmadan önce var olan çözümlerde fiyatların 999$ seviyesinden 749$-799$ çekileceği yönünde sektörde güçlü bir kanı da bulunuyor. Nisan ayı ile birlikte piyasaya giriş yapması beklenen Ivy Bridge tabanlı ultrabook modellerinde, performans artması ve güç tüketiminin azaltılmasına ek olarak Thunderbolt gibi teknolojiler de olacak. 

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bilalMW 7 yıl
İlk jenarasyonmu? Birde bunun tribi olacak biraz bekleyeyim yeni jen. alırım diye. :s
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Volksdeutsche 7 yıl
Daha Dell ilk ultrabook'unu bugün satışa sundu. Bir ay sonra yeni nesil? Geç kalmışsın Dell. Bir de en düşük konfigürasyona 999 dolar istiyorsun.
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DH Misafiri 7 yıl
İyi bari...
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DH Misafiri 7 yıl
sakın ve sakın win8 çıkmadan yeni bilgisayar almanızı tavsiye etmem çünkü win8 ile desteklenecek sistem gereksinimleri ne olacak bilmiyoruz yani bekleyin derim
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fendur 7 yıl
Benim çok iyi olur. 5 aydır bekliyorum fiyatlar düşsün diye Lenovo almayı düşünüyorum. Birde kampanya yaparlarsa süper olur. Bu arada ultrabook sınıfının ortaya çıkmasının en önemli sebebi taşınabilirlik ölçütlerinin tabletlerle değişmesi (benim gibi yükseklisans öğrencisi iseniz yanınızda sürekli bilgisayar taşımanız gerekli ise) ve atom işlemcili netbookların hiçbir işe yaramamasıdır.
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nohackmove 7 yıl
umarım ülkemizdeki fiyatlarıda geri çekmeyi planlıyorlardır. genelde burada pek bir etki olmuyor çünkü.
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Markhov 7 yıl
Güzel haber...
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ezimuse 7 yıl
1 Yıla kalmaz 3. seriler çıkmaya başlar :)
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Batuist 7 yıl
geleceğin standart notebookları daha alınabilir seviyelere geriliyor. güzel bir gelişme..
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khytr89 7 yıl
yeni dizüstü alacağım. Ultrabooka gerek yok. 7 serisi çipset,i5 ve amd 7650 li laptop bekliyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Oo bu çok iyi bir haber olmuş gerçekten sevindim alıcak olanlar için bir müjde ayrıca öncelerdende alınıcak seviyesinde olup olmamasıyla alakası yok 3. nesil işlemciler için bu indirim yapılıyor.! ;)
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turbo-powwer 7 yıl
Güzel haber böyle olacağı belliydi zaten :D
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