Birinci nesil ultrabook'larda fiyatlar düşüyor

Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Core işlemci platformunuyla birlikte dizüstü bilgisayar üreticilerinin ürün gamlarını yenilemesi ve hızlı bir şekilde yeni platforma adapte olması bekleniyor. Nisan ayında çıkacak yeni işlemciler öncesinde üreticiler, mevcut ultrabook modelleri için fiyatlarda indirime giderek stok eritmeye hazırlanıyorlar.

Digitimes'ın haberine göre üreticiler 200$'a varan fiyat indirimine gidiyorlar. CES 2012 Fuarı'nda ikinci nesil ultrabook modeli Aspire S5'i tanıntan Acer, mevcut sistemi olan Aspire S3'te fiyatı 999 dolar seviyesinden 799$'a çekiyor. Acer'a ek olarak HP'nin %25, Lenovo'nun da %21'e varan oranda fiyat indirimi ile ultrabook modellerini daha alınabilir seviyelere çekmeye hazırlandığı bildiriliyor.

İkinci nesil Ultrabook modelleri piyasaya çıkmadan önce var olan çözümlerde fiyatların 999$ seviyesinden 749$-799$ çekileceği yönünde sektörde güçlü bir kanı da bulunuyor. Nisan ayı ile birlikte piyasaya giriş yapması beklenen Ivy Bridge tabanlı ultrabook modellerinde, performans artması ve güç tüketiminin azaltılmasına ek olarak Thunderbolt gibi teknolojiler de olacak.