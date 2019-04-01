Dragon Mania Efsaneleri’nde yoksulluğa karşı savaşın

Gameloft ve dünyanın ileri gelen insani yardım organizasyonlardan CARE iş birliği yaparak Birlikten Kuvvet Doğar isimli sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında Dragon Mania Efsaneleri oyununda yoksulluğa karşı mücadele edilecek.

Farklı bir fırsat

Ejderlerin yetiştirilerek birbirleri ile karşılaştırıldığı Dragon Mania Efsaneleri oyununda özel bir etkinlik yapılacak. 8-18 Nisan tarihleri arasında oyuncular ejderlerini eğiterek yoksulluğa karşı savaşacaklar. Etkinlik sırasında ünlü YouTuber’lar; Annie LeBlanc (3.4 milyon takipçi), Bobby Duke Arts (2.4 milyon takipçi), The LaBrant Fam (8.6 milyon takipçi) da oyuna katılacak.

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Ünlü YouTuber’ların kendilerine özel tasarlanmış birer ejderleri olacak. Etkinlik süresince oyuncular CARE organizasyonuna bağış yapacak ve favori ejderi oylayarak kilidini açabilecekler. Ayrıca liderlik tablosunda ilerleyerek iki ayrı CARE ejderini de kazanabilecekler.

Gameloft yaptığı özel iş birliği ile oyunculara farklı bir fırsat yaratma imkânı sunmak ve daha iyi bir dünya hedefine katkıda bulunmak istiyor. Birlikten Kuvvet Doğar etkinliği oyun içerisinde belirtilen tarihte aktif olacak.

Dragon Mania Efsaneleri: App Store II Google Play