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Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da yakalanan ve 4 milyar dolarlık kara parayı bitcoin üzerinden akladığı iddia edilen Alexander Vinnik için mahkeme kararını verdi. Vinnik ABD'ye iade edilecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yunan mahkemesi geçtiğimiz aylarda yakalanan Rus Alexander Vinnik hakkında kararını verdi. 4 milyar dolarlık kara parayı bitcoin üzerinden akladığı şüphesiyle göz altına alınan Vinnik, ABD tarafından da bir süredir aranıyordu. Tutuklama kararının ardından Yunan yetkililerle iletişime geçen ABD, Japon kripto para borsası Mt. Gox'taki siber saldırıda da parmağı olduğu düşünülen Vinnik'in kendilerine iade edilmesini istiyordu. Hafta içinde davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme Vinnik'in, ABD'ye iade edilmesini onayladı.


55 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Yargılanacak 

İade öncesinde Vinnik'in kararı temyize taşıma imkanı bulunuyor. Ayrıca iade kararının Yunan Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. Yine de Vinnik'in ABD'ye iade edilmesi halinde ilerleyen günlerin Vinnik için pek de parlak geçmeyeceğini söyleyebiliriz. 2011 yılından beri yürüttüğü hack ve bitcoin faaliyetleri nedeniyle ABD'nin takibe aldığı Vinnik için ülkede 55 yıla kadar hapis isteniyor.


Yunan mahkemesinin aldığı karar ABD'yi memnun etse de Rusya'nın tepkisini çekmiş durumda. Kararın ardından dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı; Vinnik'in ABD'ye iade edilmesinin uluslararası hukuku çiğnemek anlamına geldiğini dile getirdi. Vinnik'in Rusya'ya iadesi için daha önce talepte bulunan Dışişleri Bakanlığı, Vinnik'in Rus vatandaşı olduğunu ve bu nedenle iade konusunda önceliğin Rusya'ya ait olması gerektiğini ileri sürüyor. 


Rusya'da da hakkında birtakım suçlamalar ileri sürülen Vinnik, bu suçlamaları reddetse de Rusya'ya iade edilmeyi kabul etmişti. Rusya'da yetkililerle birlikte hareket ederek ülkedeki kripto para piyasasına yönelik çalışmalar yapabileceklerine inanan Vinnik için 11 Ekim'de bir duruşma daha düzenlenecek. Duruşmada Vinnik'in Rusya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bu kararla birlikte Vinnin'in yargılanmasına nerede devam edileceği de belirlenmiş olacak.


http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-cyber-extradition/russia-greek-ruling-on-russian-bitcoin-fraud-suspect-is-illegal-idUSKBN1CB1Q2 Yorum Yaz
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aviator_ 1 yıl
Zaten bütün bitcoin meselesi kara paranın daha kolay aklanması için
3 Yanıt Yanıtla +14
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aviator_ 1 yıl 3qzotix
Oyle herkese yaptirmazlar arada sırada böyle yakalamalar ifşalar olacak ki sizde yok abi ne alakası var diyeceksiniz
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tahir40 1 yıl
İdam cezası uygulayan ABD'ye hemen iade yapan Yunanistan, idam cezası olmayan Türkiye'ye de darbecileri iade etmemişti. Sanırım adaletin sekteye uğradığı tek yer Türkiye değil...
İdam cezası uygulayan ABD'ye hemen iade yapan Yunanistan, idam cezası olmayan Türkiye'ye de darbecileri iade etmemişti. Sanırım adaletin sekteye uğradığı tek ye...
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Paetzold 1 yıl
vay arkadaş
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435 1 yıl
rus vatandaşını ABD'ye iade etmek ne demek? herif ordan mı geldi ki oraya iade ediliyor? basbayağı ABD'yi yalamak için adamı oraya veriyorlar ve evet, uluslararası kanuna aykırı bir durum bu. ABD ülkeye girişi yasaklayabilir, girerse tutuklayıp yargılayabilir. ama başka ülkede bulunan yabancı vatandaşı yargılama kararı çıkaramaz. interpol nerde yakalarsa orda yargılar. yargısı bittikten sonra cezai infaz için ülkesine gönderir. dünyanın çivisi çıkmış
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Kerim5100 1 yıl
Nerde "Bitcoin çok güvenli yheaaaağ" cılar?
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435 1 yıl Kerim5100
Para aklamanın bitcoin güvenliğiyle ne alakası var? senin mantığına göre USD EURO dahil dünyadaki tüm para birimleri güvensiz. Zira hepsinde kara para var ve aklanıyor.
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tahir40 1 yıl
İdam cezası uygulayan ABD'ye hemen iade yapan Yunanistan, idam cezası olmayan Türkiye'ye de darbecileri iade etmemişti. Sanırım adaletin sekteye uğradığı tek yer Türkiye değil...
Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 1 yıl
benim merak ettiğim şey şu !
fiziksel parayı kripto paraya çevirince
fiziksel para nerede ne oluyor !=?
dengeleme işlemi yapılıyor ise
bu şu anlama gelir !
var olan fiziksel paranın değeri ileride %50 düşecektir !
aynı şekilde kripto paranında değeri %50 artacaktır !
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

benim merak ettiğim şey şu !

fiziksel parayı kripto paraya çevirince

fiziksel para nerede ne oluyor !=?

dengeleme işlemi yapılıyor ise

bu şu anlama gelir !

var olan fiziksel paranın değeri ileride %50 düşecektir !

aynı şekilde kripto paranında değeri %50 artacaktır !


Şöyle oluyor:

Mesela diyelim ki sen bana 100 TL verdin, ben de sana 100 Bitcoin verdim.

Sen o 100 Bitcoin'inle sanal bir mutluluk yaşayıp sevinirken, ben fiziki 100 TL ile gidip güzel bir tereyağlı iskender yemeye giderim.




1 Yanıt Yanıtla
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aviator_ 1 yıl 3qzotix
Oyle herkese yaptirmazlar arada sırada böyle yakalamalar ifşalar olacak ki sizde yok abi ne alakası var diyeceksiniz
Yanıtla +7
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aviator_ 1 yıl
Zaten bütün bitcoin meselesi kara paranın daha kolay aklanması için
3 Yanıt Yanıtla +14
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3qzotix 1 yıl aviator_
aviator_

Zaten bütün bitcoin meselesi kara paranın daha kolay aklanması için

Ne alaka, bak adam denemiş ama yakalanmış. Diğer yöntemlerle yapıpta yakalanmayan yüzlerce insan var.
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senjido 1 yıl aviator_
aviator_

Zaten bütün bitcoin meselesi kara paranın daha kolay aklanması için

tabii canım. o nedenle bu haberden sonra bitcoinin değeri %30 düştü çünkü tüm olay kara para aklamakla ilgili.
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sniper23 1 yıl aviator_
aviator_

Zaten bütün bitcoin meselesi kara paranın daha kolay aklanması için

Kara para aklamanın bitcoin ile beraber icat edildiğini yazmayı unutmuşsun.
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