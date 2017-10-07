Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek

Yunan mahkemesi geçtiğimiz aylarda yakalanan Rus Alexander Vinnik hakkında kararını verdi. 4 milyar dolarlık kara parayı bitcoin üzerinden akladığı şüphesiyle göz altına alınan Vinnik, ABD tarafından da bir süredir aranıyordu. Tutuklama kararının ardından Yunan yetkililerle iletişime geçen ABD, Japon kripto para borsası Mt. Gox'taki siber saldırıda da parmağı olduğu düşünülen Vinnik'in kendilerine iade edilmesini istiyordu. Hafta içinde davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme Vinnik'in, ABD'ye iade edilmesini onayladı.





55 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Yargılanacak

İade öncesinde Vinnik'in kararı temyize taşıma imkanı bulunuyor. Ayrıca iade kararının Yunan Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. Yine de Vinnik'in ABD'ye iade edilmesi halinde ilerleyen günlerin Vinnik için pek de parlak geçmeyeceğini söyleyebiliriz. 2011 yılından beri yürüttüğü hack ve bitcoin faaliyetleri nedeniyle ABD'nin takibe aldığı Vinnik için ülkede 55 yıla kadar hapis isteniyor.





Yunan mahkemesinin aldığı karar ABD'yi memnun etse de Rusya'nın tepkisini çekmiş durumda. Kararın ardından dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı; Vinnik'in ABD'ye iade edilmesinin uluslararası hukuku çiğnemek anlamına geldiğini dile getirdi. Vinnik'in Rusya'ya iadesi için daha önce talepte bulunan Dışişleri Bakanlığı, Vinnik'in Rus vatandaşı olduğunu ve bu nedenle iade konusunda önceliğin Rusya'ya ait olması gerektiğini ileri sürüyor.





Rusya'da da hakkında birtakım suçlamalar ileri sürülen Vinnik, bu suçlamaları reddetse de Rusya'ya iade edilmeyi kabul etmişti. Rusya'da yetkililerle birlikte hareket ederek ülkedeki kripto para piyasasına yönelik çalışmalar yapabileceklerine inanan Vinnik için 11 Ekim'de bir duruşma daha düzenlenecek. Duruşmada Vinnik'in Rusya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bu kararla birlikte Vinnin'in yargılanmasına nerede devam edileceği de belirlenmiş olacak.