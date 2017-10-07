Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek

55 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Yargılanacak
İade öncesinde Vinnik'in kararı temyize taşıma imkanı bulunuyor. Ayrıca iade kararının Yunan Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanması gerekiyor. Yine de Vinnik'in ABD'ye iade edilmesi halinde ilerleyen günlerin Vinnik için pek de parlak geçmeyeceğini söyleyebiliriz. 2011 yılından beri yürüttüğü hack ve bitcoin faaliyetleri nedeniyle ABD'nin takibe aldığı Vinnik için ülkede 55 yıla kadar hapis isteniyor.
Yunan mahkemesinin aldığı karar ABD'yi memnun etse de Rusya'nın tepkisini çekmiş durumda. Kararın ardından dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı; Vinnik'in ABD'ye iade edilmesinin uluslararası hukuku çiğnemek anlamına geldiğini dile getirdi. Vinnik'in Rusya'ya iadesi için daha önce talepte bulunan Dışişleri Bakanlığı, Vinnik'in Rus vatandaşı olduğunu ve bu nedenle iade konusunda önceliğin Rusya'ya ait olması gerektiğini ileri sürüyor.
Rusya'da da hakkında birtakım suçlamalar ileri sürülen Vinnik, bu suçlamaları reddetse de Rusya'ya iade edilmeyi kabul etmişti. Rusya'da yetkililerle birlikte hareket ederek ülkedeki kripto para piyasasına yönelik çalışmalar yapabileceklerine inanan Vinnik için 11 Ekim'de bir duruşma daha düzenlenecek. Duruşmada Vinnik'in Rusya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bu kararla birlikte Vinnin'in yargılanmasına nerede devam edileceği de belirlenmiş olacak.
http://www.reuters.com/article/us-greece-russia-cyber-extradition/russia-greek-ruling-on-russian-bitcoin-fraud-suspect-is-illegal-idUSKBN1CB1Q2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fiziksel parayı kripto paraya çevirince
fiziksel para nerede ne oluyor !=?
dengeleme işlemi yapılıyor ise
bu şu anlama gelir !
var olan fiziksel paranın değeri ileride %50 düşecektir !
aynı şekilde kripto paranında değeri %50 artacaktır !
Şöyle oluyor:
Mesela diyelim ki sen bana 100 TL verdin, ben de sana 100 Bitcoin verdim.
Sen o 100 Bitcoin'inle sanal bir mutluluk yaşayıp sevinirken, ben fiziki 100 TL ile gidip güzel bir tereyağlı iskender yemeye giderim.
Ne alaka, bak adam denemiş ama yakalanmış. Diğer yöntemlerle yapıpta yakalanmayan yüzlerce insan var.
tabii canım. o nedenle bu haberden sonra bitcoinin değeri %30 düştü çünkü tüm olay kara para aklamakla ilgili.
Kara para aklamanın bitcoin ile beraber icat edildiğini yazmayı unutmuşsun.
1 Misafir
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